“LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE” il 14 gennaio al Teatro Gioia di Piacenza

PIACENZA – Teatro Gioia di Piacenza – mercoledì 14 gennaio 2026 – ore 20.30

Liceo “Gioia” / Teatro Gioco Vita

LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE

restituzione finale del laboratorio teatrale intensivo

con la classe 3 AS del Liceo “Gioia” di Piacenza

a cura di Antonio “Tony” Baladam

Una riflessione su un mondo che richiede una performance continua e che a ogni età ci chiama a essere continuamente performanti.

Ce la propone attraverso i linguaggi del teatro la classe 3AS del Liceo “Gioia” di Piacenza che mercoledì 14 gennaio alle ore 20.30 al Teatro Gioia sarà protagonista di “LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE”, restituzione finale di un omonimo laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Antonio “Tony” Baladam.

Un progetto, nato dalla consolidata collaborazione tra l’Istituto guidato da Cristina Capra e il centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj, che vedrà la classe 3AS al lavoro al Teatro Gioia a partire da lunedì 12 gennaio per una tre giorni di laboratorio possibile grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, nell’ambito dei programmi di “InFormazione Teatrale” realizzati in collaborazione con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.

Protagonisti in scena Elena Accurso, Nicolò Baffelli, Walid Banan, Stefania Barbieri, Enrico Beccacini, Sofia Bossalini, Gabriele Camertoni, Tommaso Devoti, Amelia Fanni, Viola Fugazza, Lorenzo Furioso, Simone Giacchino, Chiara Laghi, Erisa LLupi, Gaia Merluzzo, Letizia Novarese, Filippo Polloni, Marcello Pradelli, Lucilla Testaguzza, Matilde Tivegna, Emma Trespidi, Alice Tusino, Marco Zara.

“LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Antonio “Tony” Baladam. La parte tecnica è curata da Daniele Princi (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente Liceo “Gioia”, la 3AS è stata seguita dalla professoressa Manuela Veneziani con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE è un concetto sociologico che descrive una società in cui ogni aspetto della vita viene percepito come una prestazione da ottimizzare e misurare. Questo modello, che qualcuno associa al nostro attuale periodo storico, genera una costante pressione sociale e una dipendenza dall’approvazione altrui, che minacciano la ricerca di una felicità autentica e impongono obiettivi standardizzati e modelli irraggiungibili.

Attraverso lo strumento teatrale e performativo, e utilizzando l’ironia come strumento privilegiato di consapevolezza, le ragazze e ai ragazzi della 3AS esploreranno attraverso un piccolo esito performativo rivolto a un pubblico selezionato le implicazioni che LA SOCIETÀ DELLA PERFORMANCE ha nella nostra quotidianità e proveranno a decostruirle. Momento conclusivo di un laboratorio teatrale che ha anche permesso alla classe di sperimentare diversi esercizi e giochi teatrali per comprendere le regole dello spazio scenico, con esercizi hanno coinvolto il corpo, la voce, l’intelligenza e lo spirito di squadra.

Antonio “Tony” Baladam (pseudonimo di Pierre Campagnoli) è un regista, drammaturgo e performer, fondatore del collettivo artistico Baladam B-side nel 2021 e attivo nell’ambito del teatro contemporaneo, del teatro ragazzi, della danza e del podcasting. Tra i lavori del collettivo, da lui scritti, diretti e interpretati, si segnalano: “Surrealismo Capitalista” (segnalazione speciale Premio Scenario 2021), “California Under Routine” (segnalazione speciale Premio Scenario infanzia 2022) e “Pigiama Party”, spettacolo coprodotto da Teatro Gioco Vita e La Piccionaia. Con Teatro Gioco Vita ha curato drammaturgia e regia della produzione 2025 “Shamanika!”, che lo vede anche in scena insieme a Letizia Bravi. Parallelamente Baladam è un linguista, che pone alla base del suo lavoro una ricerca multidisciplinare che spazia tra semiotica, filosofia e sociologia. A Piacenza lo abbiamo conosciuto grazie al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”, che ha ospitato “Surrealismo Capitalista” nel 2022 e “Pigiama Party”nel 2023 e nel 2024. A partire dalla stagione 2023/2024 è stato coinvolto anche in alcuni progetti di laboratorio teatrale con le scuole.

Biglietti e Informazioni

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1 – Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita; la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

Info e biglietteria (martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16): TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it