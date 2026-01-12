Massimo Di Cataldo con “Se adesso te ne vai 1996–2026” il 14 gennaio al Teatro Dehon

BOLOGNA – MASSIMO DI CATALDO
Arriva a Bologna mercoledì 14 gennaio al Teatro Dehon il tour celebrativo “Se adesso te ne vai 1996–2026” per festeggiare i 30 anni di un brano che ha segnato un’epoca
Mercoledì 14 gennaio arriverà al Teatro Dehon di Bologna (Via Libia, 59) il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.
6 gennaio – Milano | Teatro Martinitt
- 14 gennaio – Bologna | Teatro Dehon
- 16 gennaio – Civitanova Marche | La Serra
- 17 gennaio – Modena | Teatro Michelangelo
- 21 gennaio – Roma | Teatro Golden
- 23 gennaio – Sommariva del Bosco | Teatro Bongiovanni
- 24 gennaio – Terni | Teatro Secci
- 30 gennaio – Spresiano | Odissea
- 31 gennaio – Mantova | Mascara
- 8 febbraio – Salerno | Teatro Augusteo
- 10 febbraio – Napoli | Teatro Troisi
- 14 febbraio – Taranto | Teatro Orfeo
In occasione del trentennale l’album “Anime” pubblicato nel 1996 che conteneva appunto “Se adesso te ne vai” verrà ridistribuito in digitale e in fisico con una inedita ristampa in vinile. Link di acquisto:
