Massimo Di Cataldo con “Se adesso te ne vai 1996–2026” il 14 gennaio al Teatro Dehon

BOLOGNA – MASSIMO DI CATALDO

Arriva a Bologna mercoledì 14 gennaio al Teatro Dehon il tour celebrativo “Se adesso te ne vai 1996–2026” per festeggiare i 30 anni di un brano che ha segnato un’epoca

Mercoledì 14 gennaio arriverà al Teatro Dehon di Bologna (Via Libia, 59) il “Se adesso te ne vai 1996–2026 Celebration Tour”di Massimo Di Cataldo, pensato per celebrare i 30 anni dall’uscita di “Se adesso te ne vai”, brano diventato un vero classico della musica italiana e simbolo della carriera dell’artista.

Dal 6 gennaio Massimo Di Cataldo tornerà sul palco con uno spettacolo intimo, emozionante e dal taglio narrativo: «Sarà un concerto originale, in cui rivivremo insieme trent’anni di musica. Un viaggio fatto di energia condivisa, lungo tutta l’Italia». Lo spettacolo che celebra la storica “Se adesso te ne vai” con la quale Massimo si consacrò tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo nel 1996, ripercorre la storia dell’artista attraverso le sue più famose canzoni: relazioni d’amore, d’amicizia e bizzarri retroscena del mondo dello spettacolo saranno il filo conduttore del concerto. Aneddoti di toccante intimismo, che rivelano le origini di alcuni dei suoi brani musicali, raccontati a tratti con intrigante ironia.

Sul palco, insieme a Massimo e la sua chitarra acustica, Ingo Schwartz al basso e Dario Zeno al piano partecipano alla tessitura di armonie eleganti ed evocative, coadiuvati da un peculiare set up elettronico, con atmosfere di synth, vocoder e drum machine.

Queste le prime date confermate del tour:

6 gennaio – Milano | Teatro Martinitt

14 gennaio – Bologna | Teatro Dehon

16 gennaio – Civitanova Marche | La Serra

17 gennaio – Modena | Teatro Michelangelo

21 gennaio – Roma | Teatro Golden

23 gennaio – Sommariva del Bosco | Teatro Bongiovanni

24 gennaio – Terni | Teatro Secci

30 gennaio – Spresiano | Odissea

31 gennaio – Mantova | Mascara

8 febbraio – Salerno | Teatro Augusteo

10 febbraio – Napoli | Teatro Troisi

14 febbraio – Taranto | Teatro Orfeo

Dal 5 dicembre invece è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Uno come me” (Dicamusica/Believe), il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, che segna il ritorno del cantautore con una canzone intensa e carica di suggestioni. Massimo racconta così il nuovo singolo: «Uno come me” nasce in un momento di profonda ricerca, è il punto di confronto tra sentimento e razionalità. La ricerca di sé e dell’altro, in un viaggio spazio temporale che è la nostra stessa vita. I riferimenti letterari attingono alla beat generation degli anni ’70 e musicalmente a un certo folk rock di matrice irlandese che influenzava la musica già negli anni ’80 della mia adolescenza e che poi è stato un segno distintivo nella ricerca di sonorità acustiche in molti miei brani».

In occasione del trentennale l’album “Anime” pubblicato nel 1996 che conteneva appunto “Se adesso te ne vai” verrà ridistribuito in digitale e in fisico con una inedita ristampa in vinile. Link di acquisto:

