“FASHION VICTIMS – L’insostenibile realtà del fashion” il 13 gennaio al Teatro Filodrammatici di Piacenza

PIACENZA – Stagioni di Teatro Ragazzi 2025/2026

“SALT’IN BANCO” – 46a Rassegna di Teatro Scuola

Teatro Filodrammatici di Piacenza

Martedì 13 gennaio 2026 – ore 9 e ore 10.45 per le scuole

Teatro del Buratto

FASHION VICTIMS

L’insostenibile realtà del fashion

testo, video e regia Davide del Grosso

in scena Marta Mungo e Davide del Grosso

Un occidente bulimico e inconsapevole delle proprie azioni, e un altro mondo, quello in cui ogni risorsa, compresa quella umana, viene sfruttata fino a esaurirsi: sono due facce della stessa medaglia, che il Teatro del Buratto ci mostra attraverso il racconto di una ragazza e di un ragazzo. Lo spettacolo è FASHION VICTIMS – L’insostenibile realtà del fashion, in scena al Teatro Filodrammatici di Piacenza martedì 13 gennaio con doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45, nel cartellone della Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Per un pubblico da 11 anni (scuole secondarie di 1° grado e superiori), “Fashion Victims” vuole essere occasione per affrontare i temi della sostenibilità e dell’equa distribuzione delle risorse. Testo, video e regia sono di Davide del Grosso, che è anche in scena insieme a Marta Mungo.

L’industria tessile produce da sola più CO2 del trasporto ferroviario, marittimo e aereo messi insieme. Dal 2000 ad oggi la produzione di abiti è raddoppiata, anche se i singoli capi vengono indossati meno della metà che in passato; 150 miliardi di vestiti per 7 miliardi di persone. Un’orda tessile che si trasforma in rifiuto, milioni di tonnellate di indumenti che arrivano in discarica generando metropoli di spazzatura tossica. Intanto, dall’altra parte del mondo, terre millenarie sono sfruttate al punto da non generare più nulla: specie animali scompaiono in una nebbia di pesticidi e diserbanti, i fiumi si colorano di giallo, cobalto e ogni altro colore che scegliamo per alimentare le 52 nuove stagioni di moda all’anno che pretendiamo di produrre; i pesci muoiono e qualcuno, che con quell’acqua vive, si ammala mentre lavora al buio dei sottoscala e dei campi di notte, al buio di qualsiasi diritto umano e lavorativo. E spesso sono bambine e bambini. All’estremo opposto di questa catena si trovano una ragazza o un ragazzo, un giovane consumatore educato fin dalla più tenera età a credere di avere intimamente bisogno di un certo marchio, di quel preciso logo sul petto, quel paio di scarpe firmate. Il mondo della fast fashion è l’esempio eclatante di un sistema al collasso, di un certo modo di produrre attraverso lo sfruttamento di persone e risorse ambientali che sta finalmente mostrando i suoi limiti, ma che ancora perdura.

