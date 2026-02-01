In Biblioteca Malatestiana tornano i Notturnali (FOTO)

Domenica 1° febbraio primo appuntamento dell’anno a lume di candela

CESENA – Con l’avvio del nuovo anno tornano in città gli appuntamenti a lume di candela dei Notturnali alla Biblioteca Malatestiana. Si tratta di vere e proprie visite-spettacolo proposte dalla DMC dei Percorsi del Savio con lo scopo di scoprire da vicino questo luogo, Memoria del Mondo.

La prima data dell’anno è in programma per domenica 1° febbraio alle ore 17:00. La prenotazione è obbligatoria e come sempre si effettua direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio.

In questa occasione i visitatori potranno ammirare sotto una luce del tutto nuova questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserito fin dal 2005 nel Registro ‘Memoria del Mondo’ dell’Unesco, primo in Italia, e a tutt’oggi unico in Emilia-Romagna, uno dei soli 13 in tutta la Penisola.

I Notturnali sono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: sarà infatti il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città. Dunque, attraverso un gioco teatrale, basato su equivoci di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico, insomma, in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.

La partecipazione ha un costo di 16 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnaliprenotazione. Per tutte le informazioni e i relativi dettagli è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 15:00.