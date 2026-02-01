“KISS storia di un bacio perduto e ritrovato” dal 1° al 3 febbraio alTeatro Filodrammatici di Piacenza

PIACENZA – Stagioni di Teatro Ragazzi 2025/2026

Dopo la tappa allo Spazio Luzzati, “A teatro con mamma e papà” sarà di nuovo al Teatro Filodrammatici, con il ritorno a Piacenza di Fondazione Sipario Toscana dopo diversi anni di assenza dalle stagioni della nostra città. Vedremo “KISS – Storia di un bacio perduto e ritrovato”, domenica 1° febbraio alle ore 16.30 per le famiglie. Repliche lunedì 2 e martedì 3 febbraio alle ore 10 per le scuole dell’infanzia e primarie per la Rassegna “Salt’in Banco”.

Proseguono così le stagioni di teatro ragazzi 2025/2025 di Teatro Gioco Vita, curate da Simona Rossi e organizzate dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Lo spettacolo di teatro d’attore e di oggetti è ideato e interpretato da Serena Guardone, che lo ha tratto dall’albo illustrato “Kiss” da lei scritto con le illustrazioni di Irene Menchini, pubblicato nel 2023 da Sabir Editore. Lo caratterizza una tenerezza profonda: un bacio, quello di una madre per il proprio figlio, prende vita, fugge dalla finestra e comincia un percorso straordinario attraverso luoghi, corpi e oggetti. Un gesto semplice e quotidiano che si fa viaggio.

Non sempre i baci arrivano subito a destinazione, talvolta hanno bisogno di tempo, fanno il giro più largo. Succede così al bacio della buonanotte che una sera la mamma lancia al piccolo Luigi: la finestra è così vicina che il bacio se ne vola via e inizia un viaggio che durerà una vita intera. Luigi, infatti, lo ritroverà molti anni dopo, ormai adulto, forse vecchio, tra le cianfrusaglie di un mercatino dell’antiquariato. Ed è proprio il banchetto dell’usato il luogo in cui questa storia si fa scena: gli oggetti dimenticati che nessuno vuole più, illuminati da vecchi abatjours e lampade malandate, diventano via via i mondi e i personaggi di un’avventura leggera e profonda. Il gioco è quello di accennare, evocare appena situazioni e ambienti, attivare l’immaginazione dello spettatore, risvegliare in lui sensazioni, lasciare che emozioni lo attraversino, spostare lo sguardo oltre e vivere una nuova trasformazione del bacio, lungo la scia di un amore che non smette di propagare il suo messaggio

TRAILER https://youtu.be/ptv77pH54Fo

Teatro Filodrammatici

Domenica 1° febbraio 2026 – ore 16.30

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie

Martedì 2 e mercoledì 3 febbraio 2026 – ore 10

SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola

Fondazione Sipario Toscana

KISS

Storia di un bacio perduto e ritrovato

di e con Serena Guardone | collaborazione alla messa in scena Luca Barsottelli, Mirtilla Pedrini | maschera Matteo Raciti | soluzioni illuminotecniche Cristina Fresia | costruzione scene Luigi Di Giorno | tecnico luci e audio Andrea Cardelli | consulenza I Sacchi di Sabbia | ispirato all’albo illustrato Kiss, Sabir editore (2023) di Serena Guardone,

con illustrazioni di Irene Menchini

pubblico: da 4 anni | teatro d’attore e di oggetti

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Under 15: euro 8 intero, euro 7 ridotto fratelli/sorelle

Over 15/giovani/adulti: euro 10 intero, euro 9 ridotto nonni/nonne

Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30

(Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).

SALT’IN BANCO

Prenotazione obbligatoria, da far pervenire a Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita,

tel. 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.