A Cesena un incontro con Lorenzo Gasparrini sulla genitorialità consapevole (FOTO)

Appuntamento a martedì 3 febbraio alla scuola secondaria di secondo grado Viale della Resistenza

CESENA – La scuola media di Viale della Resistenza propone un appuntamento di particolare interesse per famiglie, educatori e cittadini, nell’ambito del progetto ‘Facciamo scuola: dialogo e competenze per una scuola attiva’. L’appuntamento è per martedì 3 febbraio, alle ore 18:30, nella sede di via San Colombano 190, con lo scrittore e attivista Lorenzo Gasparrini, che presenterà il suo libro ‘Genitori si cresce’.

L’iniziativa prende avvio dalla consapevolezza che il ruolo dei genitori è centrale nello sviluppo dei figli: non solo come figure di cura, ma come guide capaci di incidere profondamente sulla visione del mondo delle nuove generazioni. Diventare genitori, sottolinea Gasparrini, è anche un’occasione per interrogarsi sui propri automatismi e sui pregiudizi che spesso influenzano le relazioni quotidiane, aprendo la strada a un’educazione basata sul rispetto delle differenze e sulla libertà.

Il progetto ‘Facciamo scuola’ si inserisce in un intervento educativo più ampio, con l’obiettivo di rafforzare una partecipazione scolastica consapevole, inclusiva e attiva da parte delle famiglie. Tra le finalità principali figurano la costruzione di una solida alleanza educativa tra scuola e genitori, la creazione di un ecosistema formativo che superi i confini dell’aula e la trasformazione delle scuole in veri e propri hub di comunità, capaci di generare cambiamento culturale.

Durante la serata, Gasparrini condividerà riflessioni maturate attraverso la sua esperienza personale e il confronto con le filosofie femministe, offrendo strumenti concreti per affrontare temi come l’affettività, la parità di genere e la condivisione dei ruoli all’interno della famiglia. L’incontro si propone come una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per i genitori, utile a riconoscere stereotipi e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative contemporanee. A moderare l’incontro sarà la dott.ssa Marianna Tonellato.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Apeiron odv, membro della rete di istituti del territorio e degli enti del Terzo settore coinvolti nel progetto, confermando l’importanza del lavoro in rete per una scuola sempre più aperta e partecipata.