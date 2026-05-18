Rimini al centro del mondo: una settimana di eventi tra arte, musica e innovazione

RIMINI – La settimana prende il via con Rimini che si proietta sulla scena globale con Routes Europe, il forum di riferimento per lo sviluppo del network aereo continentale. L’evento richiama in città oltre 1.000 delegati, tra cui i rappresentanti dei principali vettori aerei, scali aeroportuali e enti del turismo mondiali. Tre giorni di tavole rotonde e incontri B2B che disegneranno le rotte del futuro, ponendo Rimini al centro delle strategie di mobilità internazionali.

La settimana celebra anche l’industria cinematografica con l’VIII edizione di La Settima Arte – Cinema e Industria, la manifestazione a ingresso gratuito che coinvolge grandi nomi e si articola tra proiezioni, incontri e premi (22-24 maggio). Il momento clou sarà la consegna del Premio Cinema e Industria 2026 che sarà assegnato ad honorem al Premio Oscar Paolo Sorrentino e che vedrà premiati anche talenti come Fabio De Luigi e Riccardo Tozzi. La giuria è presieduta da Pupi Avati con Gian Luca Farinelli, Marco Leonetti, Veronica Innocenti, Stefano Pucci e Mario Sesti; conduce la cerimonia Paola Saluzzi.

La settimana segna il prestigioso ritorno della Sagra Musicale Malatestiana (77ª edizione), un viaggio sonoro che ci accompagnerà fino a dicembre, proponendo un ricco calendario di concerti, spettacoli e iniziative. Protagonista fino a fine maggio sono i giovani con la Settimana della Musica, che porta concerti, ensemble e cori giovanili nei luoghi più suggestivi della città.

La Sagra quest’anno porta la musica anche negli spazi dell’Ospedale Infermi di Rimini, con l’obiettivo di offrire bellezza e sollievo ai pazienti attraverso concerti dal vivo, con la sezione Armonie di cura. Protagonista del concerto di martedì 26 maggio è un dialogo tra Francesca Cesaretti e la pianista Ramona Munteanu, dedicato a Filtsch, Chopin e Liszt e legato alla presentazione di un nuovo CD. L’iniziativa, realizzata con AIL Rimini e Donatori di Musica, riconosce alla musica un ruolo concreto nel supporto ai percorsi terapeutici.

Per chi cerca dinamismo e contatto con il mare, il weekend si accende di energia con SoulHands Festival (22-24 maggio), il lifestyle della spiaggia di Torre Pedrera tra surf, skate, musica e arte urbana, e il Campionato Italiano Moto d’Acqua (22 – 24 maggio), nelle acque antistanti il Club Nautico che si trasformano nel circuito per le spettacolari sfide di velocità.

Domenica 24 maggio è la giornata dedicata alla comunità e alla sostenibilità con Bimbimbici 2026 (rimandato da domenica 17 per maltempo), che unisce famiglie e cittadini con una pedalata collettiva tra centro storico, aree verdi e porto, accompagnata da giochi, attività per bambini e momenti di socialità. L’evento, aperto a tutti, si arricchisce con laboratori, premiazioni e un concerto della violinista Arjada Hasanaj con i suoi allievi, promuovendo benessere, educazione e uso consapevole della bicicletta.

Il tema dell’educazione digitale è al centro di due importanti appuntamenti rivolti a famiglie e docenti per approfondire la sicurezza online e l’uso consapevole dei dispositivi. Nell’ambito del Mese delle Famiglie, Rimini propone martedì 26 maggio la conferenza “Famiglia e digitale: un patto per educare insieme”, rivolta a genitori, educatori e insegnanti per promuovere un uso consapevole delle tecnologie e il benessere digitale (Sala Manzoni), mentre sabato 23 maggio al cinema multiplex delle Befane si terrà l’incontro Educare ed accompagnare – consapevoli per un uso corretto della rete rivolto a genitori, educatori e docenti, per approfondire i temi della sicurezza online e dell’educazione digitale dei più piccoli, con l’Associazione protezione diritti e libertà APS in collaborazione con la Questura di Rimini. Insieme al personale della Divisione Anticrimine della Questura e della Polizia Cibernetica si parlerà di uso sicuro di smartphone, tablet e videogiochi, dei rischi online per i bambini, come contenuti inappropriati e contatti pericolosi, di cyberbullismo e di come riconoscerlo e prevenirlo, con consigli pratici su come accompagnare bambini e ragazzi verso un uso consapevole delle tecnologie.

Completano l’offerta festival teatrali come Filo per Filo, Segno per Segno, il Festival delle arti per le nuove generazioni e gli incontri letterari come Libri da queste parti, che questa settimana presenta il saggio ‘Simenon, Fellini, Jung. Fratelli d’elezione’ di Marina Geat presso il Fellini Museum – Palazzo del Fulgor (martedì 19 maggio). Con l’occasione sarà inaugurato “Il salottino”, nuovo spazio culturale dedicato agli incontri letterari all’interno del museo. Giovedì 21 maggio, gli incontri tornano in Cineteca con Lorenza Ghinelli e Silvia Bottani.

Mercoledì 20 maggio, la Sala Ressi del Teatro Galli ospita la presentazione del volume, a cura di Jacopo Ortalli, dedicato alla Domus del Chirurgo, volto a scoprire i segreti e i risultati scientifici legati a uno dei siti archeologici più importanti e affascinanti del centro storico di Rimini.

In Cineteca, il 20 e il 26 maggio, continuano Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica, un ciclo di lezioni magistrali per riflettere sulle origini storiche e i valori della Repubblica Italiana a ottant’anni dalla sua nascita.

Infine non mancheranno i laboratori creativi e i percorsi dedicati al benessere e alla scoperta del territorio, come le Fattorie Aperte e i tornei sportivi.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA



fino a sabato 31 maggio 2026

Sedi varie – Rimini centro storico

Settimana della Musica

La Musica e i giovani

Concerti, workshop, seminari, mostre fotografiche nei luoghi d’arte di Rimini, con esibizioni di solisti, ensemble, orchestre e cori delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La Corte degli Agostiniani e l’Arena Francesca sono il cuore live della Settimana con i giovani ensemble che si esibiscono nelle giornate dal 23 al 30 maggio con programmi che spaziano dalla classica al jazz, dal repertorio corale alla world music. In chiusura, sarà una festa con varie formazioni musicali e danzanti capitanate dall’esibizione della Banda Giovanile di Rimini. Il Teatro Galli ospita il 27 maggio il Choral Day con 200 coristi diretti da Fabio Pecci e il 29 maggio la divulgazione scientifica di GeoPop (mattina) seguita dal concerto sinfonico a scopo benefico per l’AISM (sera) a cura di Eyos Orchestra e Orchestra del Maderna Lettimi.

Info: www.facebook.com/einesteinyouthorchestar

dal 18 al 20 maggio 2026

Palacongressi di Rimini

Routes Europe

Il più importante appuntamento di networking legato al settore del volo aereo arriva per la prima volta a Rimini.

La 19a edizione di “Routes Europe” sarà infatti ospitata nella città romagnola, per 3 giorni di incontri, presentazioni, dibattiti, tavole rotonde ed eventi serali di networking con i principali stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni.

A Rimini sono attesi oltre 1.000 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori aerei, aeroporti e tourist board da tutto al mondo.

Gli eventi Routes, parte di Aviation Week Network, sono forum annuali unici nel loro genere dedicati allo sviluppo di nuovi servizi aerei.

Info: www.routesonline.com/events/259/routes-europe-2026/

da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Sedi varie – Rimini

La Settima Arte – Cinema e Industria

La Festa del Cinema a Rimini – VIII Edizione

L’industria cinematografica e dell’audiovisivo torna protagonista a Rimini con l’VIII edizione organizzata da Confindustria Romagna. Tre giorni di appuntamenti gratuiti che regaleranno al pubblico l’occasione di conoscere i valori del fare cinema. In programma proiezioni, masterclass, tour felliniani, una mostra fotografica inedita e la consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria, che si terrà il 23 maggio al Teatro Amintore Galli di Rimini. A ricevere il Premio Cinema e Industria 2026 saranno: il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che riceverà il premio ad honorem, Fabio De Luigi (Premio Speciale alla carriera e alla valorizzazione del territorio), Riccardo Tozzi (Premio alla Produzione), Minerva Pictures (Premio alla Distribuzione – ritira Gianluca Curti), Giogiò Franchini (Premio al Montaggio), Francesco Vedovati (Premio al Casting Director). A Valentina Cenni sarà consegnato il Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema dedicato alle professioniste del settore. Il premio Cinema e Industria è attribuito ai professionisti del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore. La giuria presieduta dal regista Pupi Avati è composta da Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Marco Leonetti (direttore Cineteca di Rimini), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Stefano Pucci (imprenditore), Mario Sesti (critico cinematografico e regista). Condurrà la cerimonia la giornalista Paola Saluzzi.

Opening Night il 22 maggio: con il “Viaggio nel mito. L’eccellenza di un territorio tra industria, velocità, cinema, motori e cultura del gusto” si esplorerà il legame tra l’immaginario cinematografico e le eccellenze del Made in Italy. Al cinema Fulgor, moderati da Federica Masolin (giornalista Sky Sport), si confronteranno due icone dei rispettivi settori: lo chef e imprenditore Carlo Cracco e Manuel Poggiali manager Ducati Corse. Un dialogo inedito per celebrare come il gusto, la velocità e il cinema possano diventare narrazione e sviluppo economico. Durante la serata sarà presentato in anteprima il videoclip ‘Viaggio nel mito’.

L’evento ’80 anni di voto alle donne. Altri 130 anni per la parità di genere? Il ruolo del cinema e il suo racconto’ celebrerà l’importante anniversario con un confronto sul valore del ruolo femminile in vari settori. L’incontro è realizzato in collaborazione con STEAMIAmoci all’interno del roadshow nazionale sul tema.

La mostra fotografica inedita Dive. Le meraviglie del cinema italiano, a cura di Marco Dionisi Carducci, è dedicata alle grandi attrici degli anni Quaranta e Settanta che hanno contribuito, con il loro talento, a rendere grande il cinema italiano. Il vernissage il 21 maggio, al Museo Fellini-Palazzo del Fulgor, sarà l’anteprima della Festa.

I giovani saranno al centro della masterclass ‘Dalla scuola al set: i giovani scoprono il dietro le quinte’, un dialogo diretto tra studenti e professionisti con gli ideatori e i vincitori del premio internazionale #24Frame al Secondo, il produttore Daniele Basilio e la montatrice Natalie Cristiani.

Infine si andrà alla scoperta del genio e dei luoghi di Federico Fellini con gli Experience Tour organizzati in collaborazione con Visit Rimini. Fra gli incontri di formazione anche “Raccontare la realtà: l’arte della narrazione tra cinema e giornalismo” organizzato insieme all’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Molte le proiezioni in omaggio ai premiati e ai protagonisti dell’ottava edizione.

Programma completo ed iscrizioni www.lasettimarte.it/programma-2026/

Ingresso gratuito. Info: 0541 352312 www.lasettimarte.it/

da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026

Spiaggia Bélaburdéla 70/71 – Torre Pedrera Rimini

SoulHands Music Art & Surfskate Festival

Il Campionato Italiano di Surfskate al Festival di riferimento per tutti gli appassionati di surf e skate

Dodicesima edizione del festival per gli appassionati di Surf Skate.

Un evento che è nato come un semplice ritrovo tra appassionati locali e che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di surf e skate, attirando partecipanti da tutta Europa. Il festival ospita la prima tappa del Campionato Italiano di Surfskate e una gara di Long Board Dancing su una pedana di 30 mq.

Un evento che si distingue anche per l’opportunità di allenarsi su strutture uniche al mondo, grazie al primo prototipo innovativo di onda artificiale che permette ad atleti e appassionati di allenarsi anche durante i periodi invernali o per chi non ha la possibilità di praticare il surf in mare simulandone il movimento.

Il festival non è solo sport, ma anche una festa che allo sport unisce musica, arte, cultura con mostre fotografiche, performance artistiche e installazioni che celebrano la filosofia del surf e dello skate, sempre con una profonda attenzione verso la sostenibilità.

Orario: intera giornata Info: https://soulhandsfestival.com/

domenica 24 maggio 2026

Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri

Bimbimbici e Bicincittà insieme per promuovere la mobilità lenta

Edizione 2026: Pedaliamo il futuro

In occasione del 25esimo anniversario di Bimbinbici Rimini unisce la manifestazione nazionale di Bicincittà organizzata in collaborazione con UISP, e propone una giornata di giochi e sport per le famiglie. L’iniziativa prevede una pedalata collettiva aperta a tutti, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza Tre Martiri. Il percorso si snoda lungo le vie del centro storico, le aree verdi della città e il porto, offrendo ai partecipanti un itinerario cicloturistico non competitivo volto a promuovere il benessere e l’uso consapevole della bicicletta nel contesto urbano.

La mattinata in Piazza Tre Martiri prevede attività prima e dopo la pedalata, con un “Circuito Bimbi” curato da FIAB per testare le abilità su due ruote, oltre a sport e giochi organizzati da UISP Rimini.

La partenza è fissata per le ore 10:00 e l’itinerario include una sosta fotografica panoramica alla Piazza sull’Acqua prima del rientro.

Per i piccoli ciclisti è prevista una merenda a base di frutta e spianata, seguita dalle premiazioni del contest “Piccoli Passi che fanno strada”. La partecipazione è aperta a tutti con una quota obbligatoria di 3 € per la copertura assicurativa (RC e infortuni), valida anche per i tesserati UISP e i trasportati.

La giornata è impreziosita da un evento musicale d’eccezione. Lo Studio Violin Pedagogy and Music & Movement della violinista e formatrice internazionale Arjada Hasanaj terrà un concerto insieme ai suoi giovani allievi. Hasanaj, che ha perfezionato i propri studi con Kerstin Wartberg in Germania, è oggi Teacher Trainer presso il German Suzuki Institute per il metodo “Music & Movement”.

Alle ore 12:00 cerimonia di premiazione del contest “Piccoli Passi che fanno strada”, una sfida tra classi svoltasi nell’ambito di un progetto regionale che ha coinvolto diverse città dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità sostenibile nei tragitti casa-scuola. A Rimini hanno partecipato ben 70 classi.

Orario: ritrovo ore 9.30; partenza ore 10

Ingresso: partecipazione è aperta a tutti previo pagamento di una quota assicurativa obbligatoria di 3 €

Info: www.pedalandoecamminando.it

martedì 26 maggio 2026

Ospedale Infermi di Rimini, viale Luigi Settembrini, 24 – Rimini

Un piano per un ospedale forte

Sagra Musicale Malatestiana – Armonie di cura

La Sagra Musicale Malatestiana accoglie l’invito della Direzione Sanitaria di Rimini e arricchisce il proprio cartellone 2026 con degli appuntamenti negli spazi dell’ospedale, condividendo la volontà di portare bellezza e umanità negli spazi della degenza attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto è costruito come un dialogo tra le domande di Francesca Cesaretti e le risposte di Ramona Munteanu in parole e musiche al pianoforte. Il programma intreccia brani di Filtsch e dei suoi maestri Chopin e Liszt e include la presentazione del CD Carl Filtsch Piano Works (Urania Records, 2026) di Ramona Munteanu, che raccoglie 20 composizioni, di cui 4 in Prima Europea.

L’evento è ideato in collaborazione con Ail Rimini e Donatori di Musica che dal 2017 promuovono la rassegna Un PIANO per un ospedale FORTE.

Attraverso i concerti di artisti di fama nazionale e internazionale presso l’Hospice Padiglione Ovidio dell’Ospedale Infermi di Rimini, si riconosce alla musica un ruolo concreto di accompagnamento nei percorsi terapeutici, creando momenti di sollievo e condivisione.

Ore 16 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/un-piano-un-ospedale-forte