MotoGP a Misano: la commissione approva il rinnovo della convenzione

RIMINI – La seduta congiunta della 1ª e 6ª Commissione Consiliare ha approvato oggi, con (nessun contrario, 17 favorevoli e 9 astenuti per la Prima Commissione; nessun contrario 18 favorevoli e 9 astenuti per la Sesta), lo schema di accordo per il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini all’organizzazione del Moto GP “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini”, presso il Misano World Circuit – Marco Simoncelli.

L’accordo, che ora passa all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, prevede la partecipazione dei cinque Comuni della costa riminese – Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina – al finanziamento della manifestazione per il biennio 2027-2028, con la possibilità di estendere l’impegno per il triennio 2029-2031.

Per il Comune di Rimini, la convenzione prevede un contributo annuo crescente, indicizzato al 3,5%, sull’intero quinquennio (da 195.050 euro nel 2027 a 223.825 euro nel 2031). La convenzione include inoltre una clausola di flessibilità: le parti potranno recedere dall’accordo senza penali a partire dall’edizione 2029, purché la comunicazione avvenga entro il 31 maggio di quell’anno.

Un investimento che il territorio considera strategico e che trova impulso nella straordinaria capacità attrattiva di un evento seguito ogni anno da centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini non è soltanto uno degli appuntamenti più attesi del calendario iridato: è la casa naturale del motociclismo mondiale. La Romagna è infatti la terra che ha dato i natali a una generazione irripetibile di campioni – da Valentino Rossi a Marco Simoncelli, a Loris Capirossi, fino ai protagonisti dell’era contemporanea come Francesco “Pecco” Bagnaia, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi – leggende che hanno trasformato questa riviera in un luogo di culto per gli appassionati di moto di ogni continente.

Ogni edizione del Gran Premio genera un impatto economico diretto e indiretto di primissimo piano per l’intera area riminese: migliaia di presenze alberghiere, indotto per la ristorazione, il commercio e i servizi, e una copertura mediatica globale che vale per il territorio una visibilità impossibile da replicare con qualsiasi altra iniziativa promozionale. Il brand “Riders’ Land” trova nel weekend del Misano World Circuit il suo momento di massima risonanza internazionale.

Rinnovare la convenzione fino al 2031 significa dunque scegliere con convinzione di restare protagonisti di questo palcoscenico globale, confermando la vocazione del territorio e l’impegno dell’Amministrazione a sostenere eventi capaci di coniugare identità, promozione turistica e sviluppo economico.