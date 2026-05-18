Consiglio comunale, approvati tre ordini del giorno

BOLOGNA – Nel corso della seduta di oggi, il Consiglio comunale ha approvato due ordini del giorno.

Il primo invita il Sindaco e la Giunta a proseguire e rafforzare le politiche comunali di contrasto all’omolesbobitransfobia, sollecitare la Regione Emilia-Romagna affinché dia piena attuazione alla Legge regionale 15/2019, consolidare i progetti di prevenzione delle discriminazioni e di rispetto delle differenze, promuovere lo scambio di buone pratiche e farsi promotore presso il Governo e il Parlamento per la calendarizzazione e approvazione di una legge nazionale di contrasto ai discorsi d’odio, alle discriminazioni e alle violenze contro le persone LGBTQIA+.

L’ordine del giorno, presentato dalla consigliera Porpora Marcasciano (Coalizione civica) e firmato dai gruppi Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, è stato approvato con 19 voti favorevoli (Partito democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu conti, Verdi), 3 voti contrari (Lega Salvini premier, Forza Italia) e 5 non votanti (Fratelli d’Italia, Bologna ci piace, Misto).

Il secondo ordine del giorno, emendato in aula, esprime la solidarietà del Consiglio comunale alle vittime dell’investimento avvenuto a Modena, alle loro famiglie e alla comunità modenese. L’ordine del giorno condanna inoltre ogni tentativo di strumentalizzazione politica, razzista e xenofoba della vicenda e ogni linguaggio pubblico che alimenti divisioni, paura, odio, discriminazione sulla base del nome, dell’origine, della religione reale o presunta, del colore della pelle o della storia familiare.

L’ordine del giorno, presentato dal consigliere Detjon Begaj e firmato dai gruppi Partito Democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Anche tu conti, è stato approvato con 20 voti favorevoli (Partito democratico, Coalizione civica, Lepore Sindaco, Forza Italia) e 6 non votanti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Misto).

Il Consiglio ha anche votato un ordine del giorno collegato di solidarietà alle vittime e vicinanza alla comunità modenese, presentato dal consigliere Giordani e firmato dal gruppo Fratelli d’Italia, che è stato approvato con 8 voti favorevoli (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Forza Italia, Bologna ci piace, Misto) e 14 non votanti (Partito democratico, Coalizione civica, Lepore sindaco).