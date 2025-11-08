Riccione: “Un mondo di colori”, la mostra personale di Marina Piccioni

RICCIONE (RN) – Dall’8 al 30 novembre, la Galleria del Centro della Pesa ospita la mostra personale di Marina Piccioni dal titolo “Un mondo di colori”.

L’esposizione, a ingresso libero, raccoglie una selezione di opere che raccontano oltre vent’anni di ricerca pittorica dell’artista, un percorso segnato da sperimentazione, libertà espressiva e amore per il colore.

Marina Piccioni ha iniziato il suo cammino artistico tra il 1999 e il 2000, formandosi accanto a diversi maestri. Tra questi, Stefano Cecchini, artista riminese noto per la tecnica del colore puro, e il maestro Franco Fiorucci, recentemente scomparso, con il quale ha approfondito la pittura ad acquerello.

Nel corso degli anni, Marina Piccioni ha sviluppato un linguaggio personale che unisce sensibilità e sperimentazione. Lavora principalmente con acquerello e olio, spesso dipingendo dal vero, ma seguendo sempre l’istinto creativo che la guida verso nuove tecniche e materiali. Nascono così acquerelli su carta per musica, acquerelli realizzati con spatola, o dipinti a olio che prendono forma partendo dal nero per cercare la luce all’interno dell’opera.

Con “Un mondo di colori”, Marina Piccioni invita il pubblico a entrare nel suo universo pittorico, fatto di luce, materia e intuizione. La mostra rappresenta non solo una sintesi del suo percorso artistico, ma anche un viaggio personale nella continua scoperta della bellezza e della libertà espressiva che solo l’arte può offrire.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà inaugurata sabato 8 novembre alle 17 nella Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio 10) e resterà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 9 alle 18:50 e il lunedì dalle 14 alle 18:50.