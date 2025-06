RANOCCHIO dal 4 al 5 giugno al Teatro Filodrammatici di Piacenza

PIACENZA – Le avventure di Ranocchio e dei suoi amici chiudono a Piacenza l’edizione 2025 di “PICCOLE PLATEE” – Proposte di teatro per la prima infanzia, rassegna trasversale alle stagioni di teatro ragazzi “Salt in Banco” – Teatro Scuola e “A teatro con mamma e papà” – Teatro per le famiglie.

Appuntamento da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno al Teatro Filodrammatici con “RANOCCHIO”, spettacolo che è ormai considerato un “classico” e tra le creazioni di maggiore successo di Teatro Gioco Vita, che ha accompagnato tantissimi bambini e bambine al loro primo incontro con il teatro, non solo in Italia.

Dall’opera di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo, con la regia di Fabrizio Montecchi, interpretato da Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari, andrà in scena la mattina da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno 2025 alle ore 10 per i nidi e le scuole dell’infanzia (per la rassegna di teatro scuola “Salt in Banco”), venerdì 6 giugno alle ore 20.30 per le famiglie e tutto il pubblico (rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”).

Le vicende di Ranocchio e dei suoi amici confortano e trasmettono una grande voglia di vivere a piccoli e grandi, con parole e immagini di grande forza ed essenzialità e grazie a uno humour gentile. Degna chiusura della seconda edizione di “PICCOLE PLATEE”, progetto di Teatro Gioco Vita curato da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione, proposto dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj e Jacopo Maj con la Fondazione Teatri, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

Candido e ingenuo, Ranocchio guarda il mondo con gli occhi sempre aperti, anzi, spalancati. Tutto intorno a sé lo sorprende, lo riempie di stupore, lo incuriosisce. Ranocchio ha tanti amici, insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni giorno pongono loro trovando sempre risposte positive. Lo fanno parlando di sé ma nel fare questo parlano anche di noi. Di noi che siamo grandi e ancora non sappiamo sempre accettarci ma, anche e soprattutto, di chi grande lo deve diventare e si misura ogni giorno con i problemi che il proprio crescere nel mondo comporta. Queste piccole storie dal cuore grande sono tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo. Le sue figure e le sue parole sono state staccate dal loro contesto originario per farle vivere sullo schermo del teatro d’ombre, trasformate con leggerezza e poesia in delicate storie animate.

Con oltre 500 repliche all’attivo, “Ranocchio” nasce nel 2009 e poi riallestito in una nuova versione nel 2019. È stato rappresentato con successo in Italia e all’estero, con tournée in Spagna, Francia, Slovenia, Svizzera, Olanda, Germania e Israele, oltre a una permanenza in Polonia dal 2016 al 2018 grazie a un riallestimento del Teatr Animacji di Poznan.

Il regista Fabrizio Montecchi ha firmato anche l’adattamento teatrale dei libri illustrati di Max Velthuijs insieme a Nicola Lusuardi. Le scene sono di Nicoletta Garioni, che ha curato anche le sagome con Federica Ferrari. Alle luci e fonica Rossella Corna. Le musiche sono di Michele Fedrigotti, i costumi di Sara Bartesaghi Gallo.

Teatro Gioco Vita TEATRO RAGAZZI 2024/2025

(responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione Simona Rossi)

Teatro Gioco Vita

Fondazione Teatri di Piacenza

con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano

con il contributo di MIC e Regione Emilia-Romagna

in collaborazione con Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Teatro Filodrammatici di Piacenza

PICCOLE PLATEE Proposte di teatro per la prima infanzia

da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno – ore 10 (SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola)

venerdì 6 giugno – ore 20.30 (A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie)

Teatro Gioco Vita

RANOCCHIO

Dall’opera di Max Velthuijs

adattamento teatrale Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi | regia Fabrizio Montecchi | con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari | aiuto regia Tiziano Ferrari | scene Nicoletta Garioni | sagome Federica Ferrari e Nicoletta Garioni (dai disegni di Max Velthuijs) | musiche Michele Fedrigotti | costumi Sara Bartesaghi Gallo | luci e fonica Rossella Corna | Lo spettacolo è tratto dai libri di Max Velthuijs Frog is Sad, Frog in Love, Frog and the Birdsong, Frog is Frog, Frog is Frightened, Andersen Press – London

teatro d’ombre e d’attore | da 2 a 5 anni

BIGLIETTI MATINÉE

Nidi e scuole dell’infanzia euro 5 – Primarie euro 6 | Insegnanti/educatori/accompagnatori ingresso gratuito

BIGLIETTI SERALE

Bambini/bambine fino a 2 anni ingresso gratuito; da 2 anni euro 8 intero, euro 7 ridotto fratelli/sorelle.

Adulti euro 10 intero, euro 9 ridotto nonni/nonne.

INFO E BIGLIETTERIA

Teatro Gioco Vita via San Siro 9, 29121 Piacenza – tel. 0523.315578 – info@teatrogiocovita.it

Orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-13. Nei giorni di spettacolo il servizio di biglietteria è attivo al Teatro Filodrammatici dalle ore 19.30. Vendita on-line su Vivaticket.

Stagioni di Teatro Ragazzi 2024/2025

“A TEATRO CON MAMMA E PAPÁ” – 30a Rassegna di Teatro per le famiglie

“SALT’IN BANCO” – 45a Rassegna di Teatro Scuola

PICCOLE PLATEE – Proposte di teatro per la prima infanzia 2025

Teatro Filodrammatici di Piacenza

Da mercoledì 4 a venerdì 6 giugno 2025 – ore 10 per le scuole dell’infanzia e primarie

Venerdì 6 giugno 2025 – ore 20.30 per le famiglie

Teatro Gioco Vita

RANOCCHIO

Dall’opera di Max Velthuijs

adattamento teatrale Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi | regia Fabrizio Montecchi

con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari