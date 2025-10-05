Provincia di Rimini: a San Giovanni in Marignano 6 incontri per superare il Digital gender gap

RIMINI – La tecnologia può diventare un alleato prezioso per promuovere sé stesse, raccontare la propria attività e aprire nuove strade professionali. Tuttavia, per molte donne, l’accesso agli strumenti digitali costituisce ancora oggi un ostacolo. Da questa consapevolezza nasce la seconda edizione dei Seminari Interattivi Gratuiti sull’Uso della Tecnologia per il Contrasto al Digital Gender Gap, un’opportunità concreta di formazione, confronto e crescita, pensata specificamente per le donne del territorio.

“SEMINARI INTERATTIVI GRATUITI sull’uso della Tecnologia per il Contrasto al Digital Gender Gap” è un progetto di rete promosso dall’Associazione di Promozione Sociale JANAS APS, in collaborazione e con il contributo delle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini, e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano.

Il percorso si articola in sei incontri gratuiti, che si terranno presso la Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano, suddivisi in tre moduli tematici, che accompagneranno le partecipanti in un percorso stimolante tra teoria e pratica, guidato dalla regista e formatrice Pj Gambioli.

Al centro: l’uso consapevole delle tecnologie digitali, la produzione di video e contenuti visivi per i social media, e la valorizzazione della propria immagine e professionalità attraverso strumenti creativi e accessibili.

“Questo progetto nasce per dare un’opportunità reale, stimolante e trasformativa a tutte quelle donne che vivono il divario digitale come un limite invisibile, ma concreto, alla propria realizzazione”, afferma Pj Gambioli. Contrastare il Digital gender gap significa investire nella costruzione di spazi di formazione, supporto e consapevolezza in cui le donne possano acquisire competenze digitali, rafforzare la propria autostima e dotarsi di strumenti pratici per affermarsi nel mondo del lavoro e della comunicazione.

“Supportare iniziative come questa significa agire in modo concreto per la parità di genere,” dichiara Barbara Di Natale Consigliera delegata alle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini, “Il Digital gender gap è una delle nuove frontiere della disuguaglianza, e colmarlo è fondamentale per garantire a tutte le donne pari accesso alle opportunità professionali, culturali e sociali. Questo progetto dimostra che è possibile farlo partendo dai bisogni reali e offrendo strumenti pratici, inclusivi e stimolanti.”

“Abbiamo scelto di aderire al progetto con entusiasmo – commenta la Sindaca Michela Bertuccioli – riconoscendone l’alto valore sociale e formativo, con l’auspicio che molte donne possano cogliere questa opportunità, mettendosi in gioco in un ambiente accogliente e non giudicante. Ringraziamo la Consigliera Barbara Di Natale per l’impegno costante sul tema delle pari opportunità e l’associazione JANAS APS per la qualità della proposta. Invitiamo le donne del nostro territorio a partecipare a questi incontri, certi che potranno rappresentare non solo un’occasione di crescita individuale, ma anche un passo importante verso una comunità più consapevole e capace di valorizzare i talenti femminili.”

Informazioni utili

I seminari sono gratuiti, a numero chiuso (max 20 partecipanti), e rivolti alle donne lavoratrici, disoccupate o inoccupate

a (max 20 partecipanti), e rivolti alle donne lavoratrici, disoccupate o inoccupate Durata complessiva : 12 ore

: 12 ore Quando : dal 13 al 28 ottobre (lunedì e venerdì pomeriggio)

: dal 13 al 28 ottobre (lunedì e venerdì pomeriggio) Iscrizione obbligatoria entro il 9 ottobre 2025

Per iscriversi: inviare una mail di interesse a cinema.janas@gmail.com

(indicando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati)

IL CALENDARIO

13-17-20-24-27-28 OTTOBRE dalle ore 17.00 alle ore 19.00

presso la Casa della Cultura (ex sede Municipale) – P.zza Silvagni 24 – San Giovanni in Marignano

PROGRAMMA:

Focus sugli stereotipi di genere nell’audiovisivo.

Momento di analisi e di visione di contributi video

Dalla scrittura alla realizzazione di un video: le basi dello Storytelling

Video e Public Speaking: come parlare davanti ad un pubblico e davanti ad una telecamera

Come realizzare un contenuto multimediale (video e foto) con l’utilizzo dello smartphone

Lo studio delle inquadrature e dei movimenti

Focus sulle attrezzature low budget

Le potenzialità gratuite offerte da Canva: post produzione e grafica

L’intelligenza artificiale, come e dove utilizzarla

La promozione digitale ed i Social network

Privacy e diritto d’autore

Sessione informativa conclusiva sulla prevenzione delle molestie online, cyber stalking, reverge porn, hate speech

Il seminario sarà documentato con foto e video sulle pagine Facebook di Janas Tv, del comune di San Giovanni in Marignano e delle pari opportunità della Provincia di Rimini.