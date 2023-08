Provincia di Modena: dal 23 al 26 agosto History camp – guerra e giustizia

A Palagano tre giorni di workshop, giochi e trekking

MODENA – A cosa serve la storia? La memoria è necessaria per costruire il futuro? Che relazione c’è tra le guerre del passato e quelle di oggi? History camp 5.0 “Guerra e giustizia” proverà a rispondere a queste domande, con una residenza di quattro giorni a Palagano, dal 23 al 26 agosto 2023, con un ricco programma di workshop e giochi interattivi, trekking, visite a siti storici e incontri con esperti che trasformerà il comune dell’Appennino in un laboratorio di democrazia e cittadinanza attiva che avrà come focus le complesse dinamiche che intercorrono tra guerra e giustizia, lo stretto rapporto tra le guerre del passato e i conflitti che tuttora imperversano nel mondo, l’importanza di conservare la memoria collettiva e di celebrare le storie di coraggio che hanno coinvolto le donne e gli uomini partigiani, e chiunque abbia lottato per la libertà propria e altrui.

«Il Campo di formazione residenziale – spiegano gli organizzatori – vuole fornire strumenti critici alle e ai giovani partecipanti, perché diventi per loro semplice la connessione tra passato e presente, coltivando la consapevolezza delle scelte che compiono, il rispetto degli altri e dei diritti di tutte e tutti».

History Camp 5.0 è aperto a 13 persone, dai 16 anni in su, che verranno ospitate dalla Casa di Accoglienza “Villa Maria”, dove farà base il gruppo. La quota di iscrizione, comprensiva di vitto, alloggio per tre notti e attività, è di 130 euro. Per info e iscrizioni, entro l’11 agosto: www.arcimodena.org.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. History Camp 5.0 è un progetto organizzato e promosso da Arci Modena Comitato Provinciale, Anpi Provinciale di Modena, Istituto Storico di Modena. In collaborazione con Anpi Prignano, Amici del Museo della Resistenza di Montefiorino, Città Futura, Col passo a tempo di chi sa ballare.

Dal 18 marzo al 25 Aprile. Con il sostegno della Fondazione di Modena, il contributo di Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Palagano, Comune di Montefiorino, Comune di Frassinoro e della Provincia di Modena.

Dal 23 al 26 agosto history camp – guerra e giustizia. il programma delle iniziative e delle attività

History Camp 5.0 prende il via mercoledì 23 agosto alle 10, con l’accoglienza e la sistemazione dei partecipanti. Dopo il pranzo condiviso, alle 15 primo appuntamento con il laboratorio video Rewind a cura di Andrea Nocetti e alle 18 la conferenza “Guerra e giustizia: collaborazionisti e partigiani a processo (1945-1953) a cura di Simeone del Prete, Istituto storico di Modena -università la Sapienza di Roma.

Dopo cena, alle 21.30, Radio Victory, gioco di ruolo incentrato sulla vita quotidiana dei ribelli della montagna, integralmente basato su fonti primarie (i due libri di memorie di Ennio Tassinari, pubblicati nel 1996 e nel 2012), a cura di Glauco Babini di Ludo Labo. Giovedì 24 si parte alle 9 con il Trekking storico Sentieri della libertà: dalla Buca di Susano al Parco Santa Giulia a cura di Matteo Piccinini, Anpi Modena Provinciale e Roberto Tincani coordinatore dell’Associazione dei familiari delle vittime della Strage del 18 Marzo 1944. Alle 13 pranzo al centro servizi del Parco Santa Giulia e alle 15 Gli armadi della vergogna – la strage di Monchio, dialogo tra Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile nei processi sulle stragi nazifasciste di Monchio, Cervarolo e Marzabotto, Gianluca Lucarini, presidente dell’Associazione delle vittime di Monte Sole, Roberto Tincani, coordinatore dell’Associazione dei familiari delle vittime della Strage del 18 Marzo 1944 e Daniele Sassatelli, avvocato civilista consulente delle vittime di strage.

Alle 17 secondo appuntamento con Rewind e a seguire cena e serata libera per scoprire Palagano. Venerdì 25 dalle 9 alle 13 Donne, medici, parroci e partigiani. L’ospedale di Fontanaluccia, una casa per tutti, visita all’ospedale di Fontanaluccia a cura di Walter Telleri, Anpi Prignano, in collaborazione con Lino Paini. Alle 15.30 il focus Storia, storie e cronaca. Come i media raccontano le guerre, conversazione con Giulia Bondi, giornalista (Istituto Storico di Modena) e Paolo Bergamaschi, già consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.