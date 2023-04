Premio Scenario 2023 dal 3 al 5 aprile al Teatro Filodrammatici di Piacenza

PIACENZA – Si svolgerà a Piacenza presso il Teatro Filodrammatici nei giorni 3,4,5 aprile la seconda Tappa di Selezione del Premio Scenario 2023 dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e l’inclusione sociale promosso dall’Associazione Scenario con il contributo di MiC Ministero della Cultura.

La Tappa di Selezione, aperta al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgerà nelle giornate di lunedì 3 aprile (ore 14.00-18.30), martedì 4 aprile (ore 9.00-19.00) e mercoledì 5 aprile (ore 9.00-13.00) in cui saranno presentati i ventuno corti teatrali in concorso per accedere alla Finale del Premio Scenario che si svolgerà a Bologna, dall’1 al 4 settembre, nell’ambito di Scenario Festival.

I quarantatré progetti complessivi, suddivisi nelle due tappe di selezione (la prima è avvenuta a Roma allo Spazio Diamante) saranno valutati da un Osservatorio critico che, composto dai Soci di Scenario rappresentanti delle otto Commissioni, selezionerà i partecipanti alla Finale del Premio al termine della quale la Giuria assegnerà un premio di 8.000 euro ai vincitori di ciascuna delle sezioni Scenario e Scenario Periferie, come sostegno produttivo ai fini del completamento dello spettacolo.

I progetti presentati a Piacenza – studi scenici originali della durata di venti minuti proposti da giovani al di sotto dei trentacinque anni – provengono da Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Veneto, Umbria, Calabria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino Alto Adige, Marche. Tra questi 18 sono i candidati al Premio Scenario, 3 al Premio Scenario Periferie.

Promosso e sostenuto dai 40 soci dell’Associazione Scenario, il Premio si rivolge ad artisti al di sotto dei 35 anni, con lo scopo di incentivare nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l’inclusione sociale. Il Premio Scenario e il Premio Scenario Periferie, rivolto a progetti teatrali incentrati su tematiche inerenti l’interculturalità, la marginalità e l’inclusione sociale, si presentano strettamente interconnessi, condividendo le medesime fasi di selezione e valutazione, per confluire entrambi nella Generazione Scenario 2023. Occasione unica di censimento, dialogo e confronto per le giovani generazioni, il Premio Scenario, nel suo essere osservatorio del nuovo teatro, lavora nel territorio che precede la formalizzazione della ricerca: accoglie progetti che non sono ancora diventati spettacolo, ma appartengono a necessità e linguaggi in via di esplorazione. Vocazione prima di Scenario è documentare e comprendere, selezionare e premiare, le diverse modalità di avvicinamento al teatro da parte dei giovani artisti.

La Tappa di selezione è aperta al pubblico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni: Tel. 0523.315578 – 334.6700321

