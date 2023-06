Negli UCI Cinemas arriva Bts Solo Documentaries

MILANO – Il 17 e 18 giugno arrivano nelle multisala UCI Cinemas i documentari da solisti delle icone pop j-hope e SUGA dei BTS, “j-hope IN THE BOX” e “SUGA: Road to D-DAY”, nell’evento in contemporanea mondiale Bts Solo Documentaries, distribuito da Nexo Digital. In concomitanza con il 10° anniversario dei BTS, gli spettatori potranno avere un accesso speciale dietro le quinte e scoprire sul grande schermo la vita e il lavoro di queste due superstar della musica attraverso un’esperienza coinvolgente e sonorità eccezionali.

Il primo dei due docu-fim, “j-hope IN THE BOX,” segue il fenomeno musicale internazionale j-hope in ogni fase di lavorazione del suo primo album da solista Jack In The Box. Gli spettatori potranno osservare da vicino il processo creativo dell’artista durante la preparazione dell’album e assistere all’epica performance di j-hope al Lollapalooza 2022 e al Listening Party di Jack In The Box.

Dopo aver collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Coldplay, Steve Aoki, The Chainsmokers e Halsey, in “SUGA: Road to D-DAY” l’artista di fama mondiale ha intrapreso un nuovo viaggio musicale, girando il mondo alla ricerca di ispirazione per il suo album solista D-DAY. Nel corso del documentario, gli spettatori vedranno la star nel suo momento di massima vulnerabilità, mentre discute con altri musicisti del “blocco dello scrittore” e scava in profondità nei ricordi più traumatici per scrivere i testi di alcune delle sue ultime canzoni. “SUGA: Road to D-DAY” include anche clip dal vivo di canzoni tratte dall’album, D-DAY.

L’evento Bts Solo Documentaries prevede la proiezione alle 15:00 di “j-hope IN THE BOX” e alle 19:00 di “SUGA: Road to D-DAY” a UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BG), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Bergamo (BG) UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI MilanoFiori (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Megalò (CH), UCI Certosa (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Roma Est (RM), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

j-hope

j-hope (Jeong, Hoseok) è rapper, ballerino, autore di canzoni, produttore musicale e membro dei BTS, la band di icone pop del XXI secolo. Conosciuto come primo ballerino del gruppo, j-hope vanta una capacità di esecuzione pressoché perfetta. La sua originalità deriva anche dal fatto che si è avvicinato alla musica attraverso la danza. j-hope ha partecipato alla creazione di musiche come “Intro: Boy Meets Evil” e “MAMA” in WINGS e ai suoi lavori da solista. Il primo mixtape di j-hope, Hope World (marzo 2018), ha espresso le sue emozioni e le sue narrazioni personali, suggerendo la sua visione come artista. La famosissima “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)”, pubblicata nel 2019, ne ha messo in mostra la personalità musicale con un’energia e performance esaltanti. j-hope ha inoltre confermato le sue capacità di direttore creativo guidando tutti gli aspetti – dalla musica, al ‘concept’, agli elementi visivi – del suo album solista, Jack In The Box (luglio 2022), che affronta la sua passione e l’agonia che si attraversano come artista. Nel 2022, j-hope è entrato nella storia come primo artista sudcoreano a calcare il palco principale del Lollapalooza.

SUGA

SUGA (Min, Yunki) è rapper, cantautore, produttore musicale sudcoreano e membro dei BTS, la band di icone pop del XXI secolo. È noto in tutto il mondo per la sua capacità di produrre dischi e per la sua solida filosofia musicale, che gli permette di spingersi costantemente oltre i confini attraverso il lavoro sugli album dei BTS e sui progetti solisti e le collaborazioni con altri artisti. Da Skool Luv Affair del 2014, gli album dei BTS includono brani prodotti da SUGA. Attraverso i suoi mixtape come Agust D, SUGA ha anche suggerito la sua visione come artista. Ha partecipato alla realizzazione di brani di musicisti internazionali come Juice WRLD, Max e So-ra Lee e ha prodotto musica per artisti di fama mondiale come Halsey, PSY, Epik High, ØMI e altri. Inoltre, ha partecipato alla produzione della versione remix dei BTS di “My Universe” dei Coldplay, una colonna sonora originale per la storia originale di HYBE, 7FATES: CHAKHO intitolata “Stay Live (Prod. SUGA dei BTS)”, la Colonna Sonora di un gioco per cellulari “Our Island (Prod. SUGA dei BTS) [Colonna Sonora Originale]” e la suoneria ufficiale di Samsung Electronics Galaxy “Over The Horizon”.

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuti per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei numeri 1 nella Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo. Sono stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME. I BTS sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.