Modifiche temporanee alla viabilità in occasione della manifestazione Parma Pride

PARMA – Sabato 16 maggio in occasione del Parma Pride sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità.

In particolare dalle ore 18 alle ore 19.30 circa e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito al passaggio del corteo nelle seguenti strade: Strada D’Azeglio, Piazzale Corridoni, Ponte di Mezzo, Intersezione Viale Mariotti/Strada Mazzini, Strada Mazzini, Piazza Garibaldi, Strada della Repubblica, Piazzale Vittorio Emanuele II, Viale Tanara, Via Chiavelli, Via Barilla.

È in vigore la destituzione delle corsie preferenziali di strada Della Repubblica, strada D’Azeglio, Viale Toscanini, Viale Mariotti e Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti (dalle ore 17:30 alle ore 20).

Il giorno 16 maggio inoltre, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, è istituito il divieto di sosta lungo le seguenti strade: Strada D’Azeglio, Piazzale Corridoni, Via Barilla da Via M.T. di Calcutta a Via Liguria ambo i lati.

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.

Inoltre dalle ore 06 alle 24, in Via Barilla (antistante i civici 23, 25/A e 27)è in vigore la destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h eccetto gli autorizzati alla manifestazione.