Marché Matinée, ethical market for ethical people, rifiorisce a Villa Benni

BOLOGNA – Nel momento in cui le fioriture raggiungono il massimo splendore, in una storica villa liberty circondata da un parco rigoglioso con vista sull’iconica Basilica di San Luca, debutta l’edizione 2025 del Marché Matinée. L’ethical market for ethical people, ideato da Valeria Pirozzi, founder di Relab-Project, arrivato alla sua 13esima edizione cambia veste e si espande. Conquista nuovi spazi eleggendo a dimora la scenografica Villa Benni, in via Saragozza 210, a pochi passi dal centro di Bologna. Amplia la selezione e le tipologie di espositori, si estende per la prima volta su un intero fine settimana, includendo workshop creativi dedicati all’arte, la botanica, il benessere e il design. Inoltre, accoglie nuove partnership e collaborazioni e si apre sempre più alla contaminazione, all’incontro e alla condivisione di storie e saperi, confermandosi sempre più come manifesto della moda etica, dell’artigianato di qualità e dell’handmade a basso impatto ambientale.

Il format: 40 espositori artigiani in una cornice unica

Il pubblico potrà ammirare oltre 40 espositori selezionati nei settori dell’abbigliamento limited edition, eco-sostenibile, vintage e pre-loved, e anche alto artigianato Made in Italy: ceramica, vetro, tessuti artigianali e fibre naturali, profumi d’autore, cosmetica solida per la bellezza e la cura del corpo, bijoux realizzati a mano, candele artistiche, kimono vintage, complementi d’arredo, stationery artistica, e infine produzioni, sempre a basso impatto ambientale, dei settori wedding, home decor e green design.

L’evento si apre con un’anteprima per la stampa, una colazione in puro stile giapponese a cura di Mondo di Eutèpia e Mani di Mina: tè e infusi profumati, serviti secondo la tradizione, con pasticceria di origine nipponica. Sfoglia Rina, laboratorio di pasta fresca e icona di bolognesità, propone invece il suo nuovo progetto foodtruck “Carina”, dedicato alle specialità emiliane handmade su ruote.

L’arte di ricevere: wedding area e table setting live

Grande protagonista sarà l’arte del ricevere: nel grande salone con camino, interno alla Villa, sono in programma quattro appuntamenti dal vivo che vedranno all’opera Isa Marini, tablestylist di Look per la tavola, insieme a Claudia Chiodera, founder di Bechic.bo, per dare vita a momenti dinamici di table setting ispirati a stagioni, palette cromatiche e stili decorativi.

Il parco invece si animerà con le creazioni di fiorai, decoratori e allestitori, a cominciare dalle realizzazioni scenografiche di Balloon Boutique Bologna, partner dell’evento.

In un’ala del parco intima e con vista su San Luca prenderà vita una speciale wedding area: un set all’aperto, punto di incontro per event planner, fotografi e atelier. curato da Flor Allestimenti, studio creativo e sponsor dell’evento che unisce arti grafiche, scenografia e design con elementi vintage e contemporanee.

Ethical workshop

Ogni esperienza al Marché Matinée è un invito a rallentare, a sperimentare, a trovare tempo per sé e per la condivisione. Tra le attività più attese, la stampa botanica a cura di Elizabeth Tagliavini di Officina Natura Maestra. I partecipanti saranno guidati nella creazione della propria eco shopper in cotone, personalizzata con la tecnica della stampa botanica, accompagnati in un percorso esplorativo alla scoperta delle potenzialità decorative delle erbe e fiori colti in Villa.

Spazio poi all’universo green con Enrico Rossi di Green Heart Geek, dottore agronomo creativo “vegetale” e plant sitter professionale, che aprirà una finestra sull’arte giapponese dei kokedama, mini-giardini pensili e sospesi. Enrico è una fonte inesauribile di conoscenza sul giardinaggio e insegnerà in un workshop a preparare un terrarium creando un piccolo mondo verde in casa.

Il benessere è uno dei temi fondanti del weekend: Insight Studio Bologna propone quattro pratiche di yoga, per apprendere a valorizzare il tempo presente e risvegliare l’energia interiore.

Infine, uno sguardo al Giappone: il Marché Matinée renderà omaggio al Sol Levante e alla sua eleganza minimalista con un workshop dedicato agli origami giapponesi, tradizione antica e “danza di carta e dita”.

A raccontare l’anima più autentica del Marché Matinée saranno i media partner dell’edizione 2025: Casa Chic, CasAntica, la table stylist Isa Marini con il suo progetto Look per la Tavola e la content creator Eleonora Filippini – The Dressert: voci autorevoli del mondo dell’home decor contemporaneo e dell’artigianato sostenibile.

Partner e fotografa ufficiale dell’evento è Maria Simonova, artista dell’immagine specializzata in wedding.

Per il lancio di questo nuovo format, l’attività di media relations è affidata a Doc Com Hub, agenzia di comunicazione bolognese attiva in tutta Italia e parte di Rete Doc, la principale cooperativa del settore artistico nazionale.

Marché Matinée | ethical market for ethical people

Villa Benni, via Saragozza 210, Bologna

sabato 7 e domenica 8 giugno 2025

dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Ingresso libero