Lorenzo Prattico con Nelson Venceslai il 22 maggio a Grand Tour Italia

BOLOGNA – L’Aperitivo Letterario è in programma giovedì 22 maggio sempre alle ore 19.00 a Grand Tour Italia.

Giovedì 22 maggio il food blogger Lorenzo Prattico presenterà il suo primo libro “QUESTA FAME CHE NON SMETTE MAI – Viaggi, ricette e qualche trauma ” (casa editrice Mondadori).

IL LIBRO:

“C’era un momento, però. Un attimo, tanto effimero quanto totale, che mi sollevava da ogni dolore. Affondare i denti in una granadilla offerta dalle mani di un agricoltore colombiano, prendere all’amo e grigliare il pesce fresco con un vicino di casa pescatore, organizzare con i miei compagni di classe un concorso per eleggere la merendina confezionata più buona sul mercato: solo in quegli istanti sentivo.” La vita a volte può apparire talmente buia che non sembra neanche degna di essere vissuta. Ma proprio in quei momenti abbiamo l’occasione per trovare la parte più segreta, nascosta della nostra anima. È quello che succede al protagonista di questa storia. Un giovane uomo si trova di fronte alla morte di un padre che non ha mai conosciuto davvero. Cosa fare? Come reagire? Come tornare o, forse, cominciare a vivere? La risposta che si dà è partire per il mondo seguendo gli odori, i sapori, le strade della sua passione: la cucina. Dagli onigiri dei Family Mart di Tokyo assaggiando le zuppe di pesce piccanti della Corea del Sud per approdare al calore mediorientale del balık-ekmek in Turchia, da un mango sticky rice appiccicoso da assaporare nelle spiagge thailandesi al suaasat ipermarinato che mangiano lungo le coste glaciali della Groenlandia, dalla pizza al taglio di Roma ai cheung fun da trangugiare all’ombra dei grattacieli nelle strade cosmopolite di New York. Sette viaggi per scoprire cibi, ingredienti, ricette che in realtà diventano semplicemente il modo migliore per incontrare delle persone, per conoscere altre storie, altre vite che condividono oltre alla tavola anche il dolore, la gioia, la paura, la meraviglia spiazzante che è la vita.

Lorenzo Prattico è un food blogger, con circa 400.000 follower su Instagram, che ogni giorno porta in giro i suoi lettori e spettatori nei posti in Italia e nel mondo dove si mangia: posti belli e brutti, cucina tradizionale e street markets, fast food e ristoranti stellati, delivery, surgelati, prodotti tipici e prodotti tossici. E le sue non sono solo storie di cibo perché la cucina è cultura, parla di luoghi, viaggi, ma soprattutto parla di persone. Questo è il suo primo libro.

A fare da moderatore ci sarà Nelson Venceslai, un content creator noto per essere co-fondatore del progetto YouTube Space Valley e frontman della band Rovere. Con il suo stile ironico e creativo, dal 2014 ha iniziato a condividere la sua vita sul suo canale personale di Youtube, diventando un punto di riferimento nell’intrattenimento digitale italiano.

L’accesso all’aperitivo letterario è sempre libero ed è a Grand Tour Italia, in via Paolo Canali 8 Bologna.

Qui il link dove è vivamente raccomandato registrarsi per partecipare all’evento: https://www.grandtouritalia.it/it/aperitivi-letterari-del-giovedi-lorenzo-prattico