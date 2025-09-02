Le commissioni consiliari di mercoledì 3 settembre

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

BOLOGNA – Mercoledì 3 settembre sono in programma due commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato ” si riunirà per un’udienza conoscitiva, richiesta dal presidente Roberto Fattori, sull’aggiornamento dei prezzi al consumo del primo quadrimestre 2025.

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali“, si riunirà in seduta congiunta con le commissioni “Salute, welfare, politiche per le famiglie, la comunità e delle fragilità” e “Volontariato, sport e disabilità”, per un’udienza conoscitiva, promossa dal presidente Maurizio Gaigher, sul tema degli educatori previsti nelle scuole per bambine e bambini con disabilità.