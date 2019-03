“La solidarietà segna la storia” a Rimini dal 21 al 24 marzo

Il XIX Forum Nazionale del Sostegno a Distanza è organizzato dal Forum Permanente del Sostegno a Distanza – ForumSaD

RIMINI – Rimini ospiterà dal 21 al 24 marzo un prestigioso forum nazionale di solidarietà sul sostegno a distanza: “La solidarietà segna la storia”. Questo il titolo del XIX Forum Nazionale organizzato dal Forum Permanente del Sostegno a Distanza – ForumSaD​, il maggiore coordinamento di associazioni di sostegno a distanza in Italia.

Sarà dunque la Sala del Giudizio del Museo della Città, in via Tonini, la sede in cui si incontreranno locali, istituzioni nazionali, mondo universitario e società civile che, per un fine settimana, metteranno il tema della solidarietà e del sostegno a distanza al centro delle loro agende.

Il Programma

Il XIX Forum Nazionale del Sostegno a Distanza si apre il 21 marzo con la Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, alla presenza dell’ambasciatore del Sudafrica Prof. Shirish M. Soni. Il 22 marzo invece, si parlerà di Sud Italia, Sud del Mondo e solidarietà. Il 23, insieme alla Vice Ministra Emanuela C. Del Re, si discuterà di sostegno a distanza e contributo alla cooperazione internazionale. Successivamente sarà avviata una tavola rotonda con il prof. Zamagni e altre personalità del mondo universitario e non solo. Il 24 sarà possibile visitare la mostra “Il contributo italiano alla lotta all’apartheid in SudAfrica”.

Laboratori e sportelli informativi

Durante l’evento si svolgeranno laboratori di formazione in fundraising, progettazione e comunicazione. – Sportelli informativi su riforma terzo settore, servizio civile e adozioni internazionali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Rimini con la collaborazione diSiscos – Servizi per la Cooperazione Internazionale.

Per informazioni: segreteria@forumsad.it Telefono 06 69921981

GIOVEDÌ 21 MARZO

GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Tributo a Nelson Mandela – Con il patrocinio dell’Ambasciata del Sudafrica a Roma

h. 11.00 Apertura XIX Forum Nazionale SAD

Inaugurazione della mostra “Il contributo italiano alla lotta all’apartheid in Sud Africa”

G.Lisi (Com. Rimini) – V.Curatola (Centro Benny Nato) – Shirish M. Soni (Amb. Sudafrica) –

h. 16.00 Tavola Rotonda ” Il lungo cammino della libertà e della solidarietà…”

V. Curatola ( ForumSaD) – G.Lisi ( Com. Rimini) – Shirish M. Soni (Amb. Sudafrica)

E. Petitti ( Regione Emilia Rom.) – A.M.Gentili (Uni Bologna) G. Palumbo (Rete Fiore)

S. Foracchia (Com Reggio Emilia) – G. Cominassi (Com. Castegnato) –V. Calzolaio (scrittore)

L.Rabellino ( Mais) – C. Torcianti (Archivio Italia Africa Istoreco) – G. Giacopuzzi (Radio Tandem)

Irene Loesch (Progetto Mandela) modera: G. Tonelli

VENERDÌ 22 MARZO

h. 9.30 Apertura mostra “Il contributo italiano alla lotta all’apartheid in Sud Africa”

il Sud luoghi di nuova solidarietà modera: R. Amen

h.10.00 Presentazione dei risultati del progetto “ La Rete Globale del Sostegno a Distanza”

A. Curatola/L. Cottone

Il racconto dei protagonisti

formazione delle associazioni: A. Randino – N.Barillari – R. Propato

educazione nelle scuole: video Taranto – S.Di Stefano – M. Cappuccio

coinvolgimento dei territori: skype Misterbianco – E. Rijo

banca del tempo: A. Nastasi – video Napoli

h. 12.30 Presentazione progettuale

Tra etnia, cittadinanza e nazionalità: chi sono gli afrodiscendenti italiani?

E. Ripanti (Ass. Time for Africa)

h. 16.00 Sportelli – Riforma del terzo Settore – Servizio Civile – Adozioni Internazionali

Provocazione “Mandela terrone” V. Curatola (ForumSaD) video “Mandela dance” di M.Ghirelli

Tavola Rotonda “per un sud arcobaleno”

C. Borgomeo (Fond. con il Sud) – L. Bellavista (Ass. Piccola Famiglia)

M. Visconti (Ass. Less) – R. Manca (Ass. Asecon) – A. Cristiani (Mov. Shalom)

h.17.30 Sessioni Tematiche

Il contributo del sostegno a distanza nella cooperazione allo sviluppo a tutela dell’infanzia.

coordina: M. Masiello (Ass. Aibi)

Verso gli stati generali della solidarietà e cooperazione internazionale.

coordina: S.Chiapparo (Ass. Ariete)

Laboratorio di formazione – Missione fundraising – per piccole e medie associazioni

R. Friede

SABATO 23 MARZO

h. 9.30 Apertura mostra

“Il contributo italiano alla lotta all’apartheid in Sud Africa”

Sportelli

Riforma del terzo Settore – Servizio Civile – Adozioni Internazionali

Laboratorio di formazione

1 – Comunicare tramite media e tv – N. Perrone (Cipsi) – R. Amen

2 – Progettare il sostegno a distanza: dalla fattibilità alla valutazione degli interventi

A. Bancora (Fondazione Albero della Vita)

Sostegno a distanza e cooperazione allo sviluppo

modera: R. Amen – facilitatore C. Oppedisano

h. 10.30 Video Introduzione e presentazione documenti – V. Curatola – M. Masiello – S. Chiapparo

h. 11.30 Interventi e riflessioni con E.C. Del Re (Viceministra coop. internazionale)

“Fare sistema con i cittadini e le associazioni di sostegno a distanza”

Sostegno a distanza e cittadinanza globale modera: R. Amen – facilitatore M. Visioli

h. 15.00 Lectio magistralis e interlocuzione con il prof. S. Zamagni – università di Bologna

“L’impatto del sostegno a distanza nella società: valori, cultura, stili di vita”

La società civile protagonista, le reti soggetti politici

modera: R. Amen – facilitatore: A. Baldo

h.17.30 Tavola Rotonda: “Il ruolo delle Reti nella cooperazione e solidarietà internazionale:

aggregazione, partecipazione sociale, iniziativa politica…”

Introducono: A. Bassi (UniBologna)

Interventi: S. Stilli (AOI) – G. Tadiello (La Gabbianella) – M. Sassi (Vim) – G. Cattai (Focsiv)

G. Barbera (Cipsi) – R. Salinari (CINI) – S.Toma (Fairtrade Italia)

A. Franceschini (CNA)

DOMENICA 24 MARZO

h. 9.30 Apertura mostra “Il contributo italiano alla lotta all’apartheid in Sud Africa”

Sportelli

Riforma del terzo Settore – Servizio Civile – Adozioni Internazionali