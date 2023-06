La mostra BRICK ART dal 6 luglio al 24 settembre a Palazzo Belloni

BOLOGNA – Una mostra che è un inno alla gioia: BRICK ART, un mondo colorato e fantastico che rappresenta, secondo le intenzioni della direzione creativa di Next Exhibition, un’occasione di svago per tutta la famiglia, coinvolgendo ed emozionando grandi e piccini, con l’obiettivo di far riscoprire il bambino che si nasconde ancora in ognuno di noi.

Si sogna nell’area dedicata alle principesse delle favole, dalle fiabe classiche ai racconti più moderni. Da Alice nel Paese delle Meraviglie alla Carica dei 101, da Biancaneve e la Sirenetta, fino alla Torre di Rapunzel e al Castello di Frozen, costruzioni alte oltre un metro.

E si fantastica di grandi avventure in compagnia dei supereroi più famosi con la SuperHeroes City e le armature Hulkbuster degli Avengers.

Per i nostalgici il diorama western grande oltre tre metri, dove incontriamo una “vecchia conoscenza” per Palazzo Belloni. Aguzzando la vista il pubblico potrà infatti vedere la DeLorean, Doc e Marty di “Ritorno al Futuro” parte terza. A un anno dalla mostra bolognese dedicata alla trilogia cinematografica quindi un piccolo e grazioso rimando.

Le prime tre aree sono a cura di Piemonte Bricks, realtà che nasce nel 2015 dall’idea di un piccolo gruppo di appassionati costruttori di mattoncini LEGO®. Dopo due anni, molti eventi e tantissime creazioni, nel 2017 il gruppo riceve dalla Casa Madre danese il riconoscimento di LUG (LEGO® User Group). Il gruppo, che conta oggi oltre ottanta soci, ha l’obiettivo comune di divertirsi costruendo insieme ed è impegnato in laboratori, attività ludiche, esposizioni e vere e proprie mostre sul lungo periodo e di grande successo.

Quarta sezione della mostra, apprezzata dal pubblico di ogni età, è la ricostruzione iper fedele di alcuni dei principali monumenti della nostra Bella Italia: dalla Mole Antonelliana di Torino (autore: Marco Giannitti) alla Torre di Pisa (autore: Orange Team Lug), dalla Lanterna di Genova (autore: Marco Fanelli di Liguria Bricks) al Faro di Capri (autore: Pasquale Caramuta), fino all’icona locale, la Torre degli Asinelli di Bologna, realizzata con oltre 3800 mattoncini, da Edoardo Gargano del gruppo AEmilia Bricks.

Nelle sale di Palazzo Belloni sarà presente anche una “mostra nella mostra”, in collaborazione con l’artista Stefano Bolcato e con la galleria Pisacane Arte. Trattasi di una esposizione di stampe fine-art dei personaggi famosi dell’arte, della musica e dello sport che diventano, con ironia geniale, omini LEGO®: da Frida Kahlo a Maradona, da La Gioconda ai Beatles.

Un vero gioiello l’opera unica, pensata e realizzata appositamente per la città di Bologna, del grande Lucio Dalla che viene esposto quindi in prima visione mondiale.

Eccezionali anche i “fuori programma” della mostra:

– la cattedrale anni ’30, realizzata con oltre 25.000 mattoncini, dall’artista Silvio Giovetti

– la ricostruzione della giungla e della fattoria (autore AEmilia Bricks)

– i kit di collezionabili minifigures esposti, con soggetti curiosi e mai visti dal grande pubblico

– il palazzetto dello sport PalaBaskin (autore: Michele Cocco), nato per sensibilizzare il pubblico sulla disabilità e l’inclusione.

Non mancherà l’area gioco, in cui i bambini potranno divertirsi insieme e dove verranno realizzati periodicamente dei laboratori di approfondimento coordinati dallo staff di Next Exhibition.

ATTENZIONE: tutte le opere potranno essere fotografate e gli organizzatori invitano a scattare dei selfie creativi e divertenti da condividere sui social ufficiali della mostra.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

La mostra sarà aperta nei

seguenti orari:

merc e giov 13 – 18

ven e sabato 10 – 20

sabato e domenica 10 – 19

Lunedì e martedì chiuso

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.

In caso di aperture speciali,

gli orari saranno tempestivamente

comunicati sui canali ufficiali:

FB /brickartlamostra

IG mostrabrickart

www.mostrabrickart.it

PREZZI BIGLIETTI

Dal mercoledì al venerdì:

intero: 10,50 euro

ridotto: 8,50 euro

Sabato e domenica:

intero: 12,50 euro

ridotto: 10,50 euro

Dal mercoledì alla domenica:

Ridotto gruppi/cral (minimo 15 persone): 6,50 €

Ridotto scuole e centri estivi (minimo 15 alunni): 5,50 €

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 14,50 €

I bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratuitamente.

In caso di acquisto on-line tutti i prezzi vanno intesi con aggiunta di costo prevendita.

MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI

La prevendita biglietti è aperta da venerdì 12 maggio alle ore 12 con il circuito Ticket One.

Biglietti in vendita anche presso il botteghino di Palazzo Belloni nei giorni e negli orari di regolare apertura della mostra.

Infoline e prenotazione gruppi:

– chiamando il numero 051/19907866 nei giorni e negli orari di apertura della mostra

– scrivendo all’indirizzo e-mail info@mostrabrickart.it