“Il coraggio dei vinti” il 19 aprile la presentazione a Modena

MODENA – Ambientato in Toscana il libro di Francesco Bianchi “Il coraggio deivinti”, entrato nella decina finalista della terza edizione premio“Clara Sereni” con il titolo provvisorio “La guerra e il podere”.

Tratto da fatti realmente accaduti e documentati grazie alla fondazione tedesca Arolsen.

Una serie di presentazioni nel territorio si avvicenderanno intornoalla data di celebrazione della Festa della Liberazione: 19 aprile aModena (biblioteca Rotonda), 20 aprile a Prato (Casa delle Memorie diGuerra per la Pace) e 26 aprile a Firenze (biblioteca delle Oblate).

In breve la storia: “In un podere fiorentino, mentre la Seconda guerramondiale imperversa sul territorio italiano, una famiglia di mezzadrifatica a portare avanti i ritmi delle colture; due dei tre figli deicontadini, Oliviero e Giovanni, prestano infatti il servizio militare.

Quando anche il figlio più piccolo riceve la chiamata alle armi, nondall’Esercito italiano ma dalla Repubblica Sociale, fugge in un altropodere per non combattere contro i propri fratelli. Dopo qualche mesela Wehrmacht arresta i due fratelli, uno perché fuggito e l’altro

perché disertore. Entrambi vengono deportati prima a Carpi esuccessivamente in Germania, mentre l’altro fratello, Giovanni, ignarodella loro sorte, è costretto a lavorare come prigioniero a Tolone e aNorimberga. Un incredibile colpo di scena modificherà un destino chesembra già scritto per tutti e tre i fratelli.”

Un romanzo che oltre a trattare un periodo storico particolarmentecruento ricorda anche gli argomenti degli eccidi più spietati edalcuni importanti episodi della resistenza italiana come quello diModena del 22 Aprile 1945.

Informazioni e aggiornamenti sul sito dell’autore

www.francescobianchiautore.com .