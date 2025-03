Grisù. Un drago senza paura il 16 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna

BOLOGNA – È ispirata al coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta – tornato oggi sui piccoli schermi con una serie 3D in onda su Rai Yoyo – la commedia musicale per bambini intitolata Grisù. Un drago senza paura, coprodotta da Mondo TV e Marco Pagot con la partecipazione di ZDF Studios e Rai Kids.

A sessant’anni dalla sua creazione, la storia di Grisù è diventata per la prima volta un family show che, dopo essere stato presentato lo scorso anno in anteprima esclusiva al Giffoni Film Festival e poi andato in scena in diversi palcoscenici italiani, arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 16 marzo alle ore 17.00.

Lo spettacolo, una brillante trasposizione drammaturgica in lingua italiana di Marco Pagot e Manuel Renga, che cura anche la regia, vede le musiche di Francesco Lori, le coreografie di Giuseppe Brancato e le scenografie e i costumi di Valentina Volpi.

Nel cast figurano quattro interpreti che si sono formati in alcune strutture d’eccellenza italiane, come la Torino Musical Academy e la BSMT – The Bernstein School of Musical Theatre: Andrea Messina (Grisù), Sara Zappa (Stella), Jacopo Violi (David/Fumè) e Jasmine Lazzoni (Malasorte).

Il musical si aggira attorno all’amicizia di Grisù e Stella, che hanno un sogno nel cassetto: lei vuole diventare reporter, lui invece vigile del fuoco, cosa piuttosto difficile per un draghetto sputafuoco. I due amici, come tutti i bambini, dovranno imparare a capire le proprie paure e ad affrontarle.

«Le vicende del draghetto, presentate nella serie animata sotto forma di brevi avventure, trovano qui una solida unità, costruendo un percorso di crescita e di consapevolezza dei propri talenti per i giovani protagonisti Grisù e Stella – dice Manuel Renga. Lo spettacolo ci parla di sogni, di quanta forza e dedizione bisogna metterci per raggiungerli, di quanto si possa essere più forti e determinati se ci si trova insieme ad un amico. I brani originali – continua il regista – alternano atmosfere avventurose e giocose a momenti più romantici e poetici per costruire un’ora di narrazione avvincente adatta al giovane pubblico. Lo spazio sarà un tributo ai cartoni animati e al teatro: fondali disegnati, pop up di elementi che si stratificano generando i diversi ambienti, elementi bidimensionali dipinti che scorrono, proprio come se la mano del disegnatore originale tracciasse i contorni di luoghi e personaggi».

Grisù. Un drago senza paura è una produzione a cura dell’Associazione A.T.T.I. in sinergia con Fondazione Aida, in collaborazione con Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona, con il contributo di Fondazione Caritro.

Biglietti (intero € 15 e Under 12 € 12) acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/grisuundragosenzapaura25web).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: i nfo@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

La Stagione 2024/2025 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

