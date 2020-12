Fondazione Golinelli: tanta scienza aspettando il Natale

BOLOGNA – TANTA SCIENZA ASPETTANDO IL NATALE

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Fondazione Golinelli ha ideato una serie di laboratori sul tema della festa più bella dell’anno per i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni: tre pomeriggi – sabato 5, 12 e 19 dicembre – in cui giocare con la magia della scienza e cimentarsi in attività educative interattive online e in presenza.

PROGRAMMA

5 DICEMBRE – SABATO DI SCIENZA: NATALE TRA LUCI E COLORI

Bambini e bambine di tutta Italia, in collegamento dalle proprie case, potranno approcciare temi scientifici e tecnologici in modo giocoso e creativo guidati da tutor qualificati.

Natale tra luci e colori

Luci e colori sono elementi fondamentali della magica atmosfera natalizia. I partecipanti, attraverso l’utilizzo della programmazione a blocchi di Scratch, si mettono alla prova in sfide creative alla scoperta delle leggi che regolano questi fenomeni. Al termine del percorso saranno mostrati prototipi e modellini sui temi affrontati e suggerite attività da svolgere a casa, così da rafforzare l’esperienza virtuale. L’attività online è rivolta ai bambini dagli 8 ai 10 anni e si svolgerà sabato 5 dicembre dalle 16 alle 18.

Contributo di partecipazione: 5 € – Prenotazione obbligatoria al link

12 DICEMBRE – SABATO DI SCIENZA A OPIFICIO GOLINELLI

La Fondazione propone una giornata con due laboratori a Opificio Golinelli per bambini e ragazzi, durante i quali, in postazioni singole e grazie all’uso di kit e strumenti forniti ad uso personale, oltre a vivere in prima persona un’esperienza laboratoriale di approfondimento scientifico, avranno l’occasione di condividere con i propri coetanei un momento ludico e formativo, per riscoprire il valore dello stare insieme in totale tranquillità. Tutto si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria. Se le disposizioni ministeriali non consentissero di svolgere attività in presenza i laboratori saranno convertiti in una proposta online.

Miti del cielo di Natale

L’immaginario natalizio è fatto di tanti simboli. Uno di questi è la stella cometa, che viene tradizionalmente rappresentata con la coda e che simboleggia la stella apparsa ai Re Magi. Con approccio scientifico e investigativo i bambini sono accompagnati in una serie di attività per conoscere miti e storie legati alla notte di Natale. I partecipanti inoltre realizzeranno una creativa lampada stellata da portare a casa. L’attività è rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni e si svolgerà dalle 9.30 alle 11 e dalle 15 alle 16.30.

Contributo di partecipazione: 5 € – Prenotazione obbligatoria al link

Botanica delle piante natalizie

Siamo sicuri che quello che chiamiamo fiore sia davvero la Stella di Natale? I partecipanti, calandosi nei panni di botanici, allestiranno e prepareranno personalmente vetrini di laboratorio da osservare al microscopio ottico, scoprendo tante curiosità di alcune piante simbolo delle feste natalizie. Inoltre, ispirandosi ai temi scientifici trattati, realizzeranno una personale creazione artistica da portare a casa. L’attività è rivolta a bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni e si svolgerà dalle 11.30 alle 13 e dalle 17 alle 18.30.

Contributo di partecipazione: 5 € – Prenotazione obbligatoria al link

19 DICEMBRE – SABATO DI SCIENZA: VILLAGGIO DI NATALE CON MINECRAFT

Bambini e bambine di tutta Italia, in collegamento dalle proprie case, potranno approcciare temi scientifici e tecnologici in modo giocoso e creativo guidati da esperti.

Minecraft Education: villaggio di Natale

I partecipanti sono invitati ad immergersi “virtualmente” all’interno di un mondo Minecraft creato per l’occasione. L’ambiente proposto è un suggestivo “mondo artico”, scenario di tantissime storie del Natale. I ragazzi, calati come avatar al suo interno, sono guidati in un tour educativo alla scoperta dei suoi segreti e si sfidano in creative challenge. L’attività online è rivolta a bambini e ragazzi dai 10 ai 13 anni e si svolge dalle 16 alle 18.

Contributo di partecipazione: 5 € – Prenotazione obbligatoria al link

Per informazioni: eventi@fondazionegolinelli.it