ETU ensemble con Massimo sentimento dal 14 al 16 novembre al Teatro delle Passioni di Modena

MODENA – Teatro delle Passioni

Via Antonio Peretti, 9 – Modena

dal 14 al 16 novembre

venerdì ore 20.30 – sabato ore 19.00 – domenica ore 18.00

Massimo sentimento

concept Daniele Boccardi e Stella Capelli

con Daniele Boccardi, Stella Capelli, Gabriele Marchioni (percussioni) e Gabriele Tai (violoncello)

dramaturg Anna Brussi e Elio Musacchio

produzione Balletto Civile

durata 1 ora e 10 minuti

prima assoluta

nell’ambito di CARNE – focus di drammaturgia fisica

Negli stessi giorni, nel foyer e prima dello spettacolo va in scena CLAP!, uno studio

della performer Cecilia Francesca Croce.

ETU ensemble, collettivo multidisciplinare nato nel 2021 da Daniele Boccardi e Stella Capelli, a cui si sono aggiunti il dramaturg Elio Musacchio e la scenografa Anna Brussi, presenta Massimo sentimento in prima assoluta al Teatro delle Passioni dal 14 al 16 novembre (venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 18.00) nell’ambito di CARNE – focus di drammaturgia fisica.

Negli stessi giorni nel foyer prima dello spettacolo (il 14 alle 19.45, il 15 alle 18.15 e il 16 alle 17.15) va in scena CLAP! Secondo studio | Pièce ibrida tra danza, slapstick e teatro fisico della performer Cecilia Francesca Croce. Una breve pièce che si interroga sul bisogno di compiacere sé stessi e gli altri: danza, voce e slapstick indagano il concetto d’autostima.

Spaziando fra linguaggio del corpo, suono e tecnologia, la pratica teatrale di ETU ensemble si ispira al lavoro di Balletto Civile, del soprano americano Claron McFadden e del musicista Emanuele Wiltisch Barberio. La ricerca artistica del collettivo affronta le manifestazioni sociali ed estetiche della cultura mainstream, le nuove tecnologie della comunicazione, l’impatto intergenerazionale e le relative conseguenze. ETU rielabora il tutto in parola, musica, danza, luce e video per invitare lo spettatore ad assumere uno sguardo più introspettivo. È questo il caso di Massimo sentimento, un’indagine visiva, sonora, coreografica e poetica delle emozioni che abitano dentro di noi. Quattro partiture (Rage, Solastalgia, Hentai e Blue) a cui sono associati altrettanti sentimenti, restituiti in scena visivamente attraverso gli stadi cromatici e metereologici del cielo.

«Cerchiamo di inserirci – commentano Boccardi e Capelli – negli interstizi di alcuni momenti di vita interiore, i sentimenti, volendo dare loro corpo, voce, movimento e colore: cos’è che agita la furia che mi stringe a sé? Che forma ha la stanza che mi trattiene nella nostalgia di qualcosa che non è ancora del tutto passato? Qual è il ritmo che fa muovere il mio desiderio? Che colore ha il mio riconoscermi vulnerabile nei confronti di queste sensazioni, emozioni o sentimenti nel momento in cui li vivo con la massima intensità?».

Le quattro partiture possono andare in scena singolarmente oppure, come in questo caso e per la prima volta, in unico spettacolo dal titolo Massimo sentimento.

Il primo quadro, Rage, è una notte tempestosa, è il nero, rabbia, ira, passione furiosa, un moto dell’animo che scuote il corpo. In scena questa emozione agisce attraverso il performer che si muove al ritmo energico, incalzante e infuriato delle percussioni di Gabriele Marchioni.

Solastalgia è l’alba, l’arancione, è la nostalgia di qualcosa che non è ancora del tutto passato. Per la performer Stella Capelli diventa Borzago, un luogo dell’infanzia. Le foto, i filmati, i frammenti di conversazione del passato si intervallano a glitch temporali del presente.

Hentai è il ritmo che fa muovere il desiderio, è il tramonto, il lilla: accostando i brani della pop star Rosalia e le coreografie dei trend social ad affondi teorici, si indaga la frammentazione identitaria dei nostri corpi nell’era della rappresentazione digitale.

Blue è l’essere vulnerabile nei confronti di queste sensazioni ed emozioni, è il crepuscolo, il blu; è il sentimento di cui ha bisogno lo spettacolo per diventare un corpo unico, è la sua conclusione e la sua catarsi. La danza è accompagnata dal vivo dal violoncello di Gabriele Tai. Una partitura intima, che procede per risonanze di musica classica che si riverberano nell’elettronica, per raccontare la vulnerabilità dell’esprimere le proprie emozioni.

Etu ensemble ha ideato nel 2024 Massimo sentimento, una produzione esecutiva di Balletto Civile. Il progetto, con il titolo provvisorio Raging Euphoria, ha vinto il bando Maturazione del Teatro Stabile del Veneto, l’open call 2024 di Teatro in Quota ed è stato ospitato in residenza a laGeste (ex Les Ballets C de la B, la compagnia di Alain Platel). Sempre del 2024 è Rage, prima parte di Massimo sentimento, che ha debuttato al festival Fisiko! (La Spezia) di Fuoriluogo diretto da Maurizio Camilli. LOST&B3LOV3D è del 2023 mentre il primo lavoro KOST14 ROOM risale al 2022 prodotto da Teatro Stabile del Veneto e inserito all’interno di House of Us.

Stella Capelli (Verona, 1999) e Daniele Boccardi (Brescia, 1998) si sono diplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni nel 2022 e hanno partecipato al Corso di alta formazione Le parole del corpo diretto da Michela Lucenti per la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di ERT nel 2023.

Hanno lavorato con Hannes Langolf, Claudia Castellucci e Virgilio Sieni e come performer ne Le parole del corpo di Sharon Fridman prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale; Eclissi di Michela Lucenti sempre prodotto da ERT; House of Us di Irina Brook del Teatro Stabile del Veneto e hanno recitato in Madre coraggio e i suoi figli di Andrea Chiodi del TSV.

Daniele Boccardi è anche nel cast di Nothing di Michela Lucenti / Balletto Civile ed è sound designer live in Kamikaze di Giulio Santolini, una produzione La Corte Ospitale, e per Le Fenicie di Michela Lucenti / Balletto Civile.

Stella Capelli è stata cantante solista nell’opera Tosca all’Arena di Verona e frequenta il corso di Laurea Magistrale in Teatro e Arti performative dell’Università IUAV di Venezia.

Massimo sentimento

concept Daniele Boccardi e Stella Capelli

con Daniele Boccardi, Stella Capelli, Gabriele Marchioni (percussioni) e Gabriele Tai (violoncello)

dramaturg Anna Brussi e Elio Musacchio

set design Anna Brussi

sound design Daniele Boccardi, Gabriele Marchioni e Gabriele Tai

light design Antonio Spada

consulenza informatica Simone Arganini

stylist Federico Sellini

visioni Silvia Luise

produzione Balletto Civile

progetto selezionato nell’ambito del bando Maturazione 2024, parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022)

col sostegno di Viandanze

durata 1 ora e 10 minuti

prima assoluta

nell’ambito di CARNE – focus di drammaturgia fisica

CLAP!

Secondo studio | Pièce ibrida tra danza, slapstick e teatro fisico

concept, regia e interpretazione Cecilia Francesca Croce

aiuto regia Jacopo Riccardi

produzione Balletto Civile

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

Biglietteria

Tel. 059 2136021 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Aperta dal martedì al sabato ore 10.00 – 14.00; martedì e sabato anche ore 16.30-19.00

Vendita online: modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.com

Biglietti:17 / 9 € (CLAP! non acquistabile singolarmente, il biglietto di ingresso è collegato alla visione di Massimo sentimento).