Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 23 a mercoledì 29 aprile

I principali appuntamenti della settimana

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

Per tutti https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti

Under 16 https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16

Festività 25 aprile

Tutte le biblioteche sono chiuse sabato 25 aprile (Festa della Liberazione)

Per le visite turistiche al Palazzo dell’Archiginnasio (esclusa Biblioteca) orari e modalità.

Per le visite turistiche alla Casa-Museo Carducci (esclusa Biblioteca) orari e modalità.

Per conoscere altre variazioni, orari dettagliati e ogni informazione utile si possono consultare le pagine delle singole biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/news/festivita-25-aprile-e-1-maggio-2026-orari-e-chiusure-delle-biblioteche

In particolare segnaliamo queste iniziative:

dal 21 al 25 aprile. Festa della Liberazione 2026 | Bologna, luoghi vari, anche nel 2026, accanto alle celebrazioni istituzionali, le biblioteche comunali di Bologna propongono una serie di iniziative in occasione delle giornate del 21 e del 25 aprile, in cui ricorre l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, rispettivamente, di Bologna e dell’Italia dal nazifascismo. In biblioteca e on line sono disponibili anche numerose proposte di lettura a tema.

https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti/21-25-aprile-festa-della-liberazione-2026

dal 23 aprile | Biblioteca Orlando Pezzoli. Un prestito al buio per Sant Jordi, a partire da giovedì 23 aprile, fino a esaurimento, nella sezione adulti della biblioteca torna il prestito a sorpresa.

Lasciati ispirare dalle frasi scritte sui pacchetti per scegliere il tuo “libro al buio”. Ogni prestito, della durata di 30 giorni, sarà accompagnato da un segnalibro speciale dedicato a Sant Jordi, la festa catalana dei libri e delle rose che si celebra il 23 aprile insieme alla Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

https://www.bibliotechebologna.it/events/un-prestito-al-buio-per-sant-jordi

giovedì 23 aprile ore 17.30 | Biblioteca Salaborsa, Piazza Coperta

venerdì 24 aprile ore 11 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater

Dittici diteci, due incontri con il Prof. Roberto Antonelli, professore emerito di Filologia romanza, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei

Un dittico, un confronto doppio con una personalità del nostro tempo: un nuovo ciclo di conferenze magistrali per studenti, studiosi e appassionati, insieme a un incontro aperto alla città di Bologna su temi di interesse civile. Per rimettere al centro il sapere universitario. si alterneranno i massimi esperti di discipline diverse (la filologia, la storia, la letteratura, la fisica, la medicina, la storia dell’arte etc.) con una lezione magistrale sulla loro specialità e un dialogo pubblico.

Il 23 aprile in Salaborsa: dialogo con Roberto Antonelli e Gian Mario Anselmi, L’Università nel mondo contemporaneo. Canone, formazione e politica, oggi. Il 24 aprile in Archiginnasio: lezione magistrale di Roberto Antonelli, Critica del testo e poesia medievale: per una filologia del lettore.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/dittici-diteci

giovedì 23 aprile ore 17.30 | Biblioteca Salaborsa, Sala della Musica. Il disco incantato 45 volte, in occasione dell’apertura di Sala Ascolto Vinili 2, Andrea Santonastaso, partendo dai dischi della collezione, ci racconterà come suo zio Carlo e la famiglia Santonastaso li abbiano raccolti e condivisi.

Iniziativa promossa dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle attività di Bologna Città della Musica UNESCO.

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-disco-incantato-45-volte

giovedì 23 aprile ore 17.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea, presentazione del libro di Natascha Lusenti, in dialogo con la presidente di MondoDonna, Loretta Michelini. Il coraggio di contare (Il Saggiatore, 2024) è un’esplorazione del denaro come prodotto umano, mezzo di cambiamento, strumento etico: una raccolta di racconti ed esperienze che infrangono il luogo comune secondo cui donne e finanza apparterrebbero a due universi distanti e incomunicabili, alla scoperta di chi ogni giorno lavora per trasformare la ricchezza in qualcosa di tangibile e positivo per la comunità. A cura di MondoDonna onlus e della Biblioteca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-coraggio-di-contare-storie-di-donne-finanza-ed-etica-nell-italia-contemporanea

giovedì 23 aprile ore 18 | Biblioteca Amilcar Cabral. Rwanda, da qualche parte in Africa. Storia di un genocidio dimenticato, incontro in occasione dell’uscita del libro di Simone Lumia, Rwanda, da qualche parte in Africa. Storia di un genocidio dimenticato, Infinito ed. 2026. Dialoga con l’autore, Luca Jourdan – Unibo e Comitato scientifico Biblioteca Amilcar Cabral. Nell’aprile del 1994, in Rwanda, gli estremisti hutu realizzarono un piano di violenza e morte su vasta scala per sterminare la popolazione tutsi e del quale rimasero vittime anche molti hutu moderati. In tre mesi, secondo le Nazioni Unite, il genocidio ha portato all’uccisione di almeno ottocentomila persone. Simone Lumia racconta quel tragico evento nei suoi molteplici aspetti, ripercorrendone le tappe principali, le modalità con cui venne realizzato, le fondamentali premesse storiche, le risposte contraddittorie della comunità internazionale, il comportamento dei media che fomentarono l’odio, le questioni della giustizia e della memoria.

https://www.bibliotechebologna.it/events/rwanda-da-qualche-parte-in-africa-storia-di-un-genocido-dimenticato

venerdì 24 aprile ore 17 | Biblioteca Orlando Pezzoli. Leggimi perché… me ne ricorderò, incontri per bambine e bambini da 0 a 24 mesi e le loro famiglie a cura delle volontarie di Nati per Leggere, programma nazionale che promuove la lettura condivisa in famiglia nei primissimi anni di vita, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino.

https://www.bibliotechebologna.it/events/leggimi-perche-me-ne-ricordero-7bd070

venerdì 24 aprile ore 17 | Biblioteca Natalia Ginzburg. Scacchi in biblioteca (livello base), un appuntamento aperto a bambine e bambini (dai 6 anni), ragazze, ragazzi e adulti, pensato per chi è alle prime armi e vuole scoprire le basi del gioco in modo semplice e divertente. Gli incontri di scacchi continueranno una volta al mese con appuntamenti entry level dedicati ai principianti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/scacchi-in-biblioteca-livello-base

venerdì 24 aprile ore 17 | Biblioteca Amilcar Cabral. Il Re del nulla, incontro in occasione della presentazione del libro Il Re del nulla di Paola Marcolini e Razi Mohebi, Albatros 2026.

Partecipano il regista afghano Razi Mohebi e Soheila Javaheri Mohebi, sceneggiatrice e regista iraniana in dialogo con Gianluca Gatta – Università di Milano e AMM-Archivio delle memorie migranti e Cristina Ercolessi – Università Orientale di Napoli e Comitato scientifico di Biblioteca Amilcar Cabral.

Grazie alla collaborazione con AMM-Archivio memorie migranti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-re-del-nulla

sabato 25 aprile ore 15.30 e ore 16.30 | Casa Carducci. Visite guidate a Casa Carducci, è possibile visitare Casa Carducci con visita guidata gratuita (compresa nel biglietto) tutti i sabati alle ore 15.30 e alle ore 16.30. Per accedere è necessario il biglietto d’ingresso a pagamento acquistabile presso la biglietteria unica Casa Carducci-Museo del Risorgimento. Il sabato pomeriggio quindi, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, la casa-museo si visita soltanto partecipando a una delle due visite guidate, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le visite guidate sono su prenotazione.

https://www.bibliotechebologna.it/events/visite-guidate-a-casa-carducci-25-26

sabato 25 aprile ore 17.45 | Cinema Modernissimo. Era meglio il libro? La ragazza di Bube, continuano gli appuntamenti in cui un film e il libro da cui prende vita vengono messi a confronto. Si parte da La ragazza di Bube, romanzo di Carlo Cassola, insignito del Premio Strega nel 1960, per arrivare all’omonimo adattamento cinematografico diretto da Luigi Comencini nel 1964.

Interviene Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna. Sono disponibili speciali promozioni per chi ha la tessera di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/era-meglio-il-libro-la-ragazza-di-bube

domenica 26 aprile ore 15 | Teatro Mazzacorati 1763, Via Toscana 19. #Bolognadinchiostro, rassegna curata da Legami d’inchiostro che porta a Bologna giovani scrittrici e i loro freschi di stampa. Quattro giovani autrici emergenti under 40 presentano i propri lavori, dal testo ai mestieri del libro. Quattro incontri in luoghi insoliti e inediti da scoprire attraverso la chiave dei libri e della lettura. Quattro occasioni di dialogo, quattro luoghi aperti, un’occasione di approfondimento per chi narra, per chi ascolta, per chi scopre. L’incontro del 26 aprile vede Amal Bouchareb che presenta il suo libro I boccioli del mandorlo (Vallecchi). In collaborazione con Vallecchi e Succede solo a Bologna. Bookshop a cura di Libreria Ulisse.

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/events/bolognadinchiostro

lunedì 27 aprile ore 15.30 | Biblioteca J.L. Borges. I portatori di lampade si fanno luce gli uni con gli altri, un percorso laboratoriale, curato da Maria Luisa Pozzi, tra scrittura narrativa e autobiografica. Un viaggio in sei incontri volto a esplorare pagine e foto di Fosco Maraini, etnologo ed etnografo, straordinario fotografo, scrittore e tanto altro ancora. Percorreremo le varie fasi della vita di questo esploratore dell’Estremo Oriente, lo seguiremo nel suo percorso umano, letterario ed artistico, ne ripercorreremo l’infanzia e poi scriveremo della nostra, ne ammireremo le foto e poi rifletteremo sulle nostre, con tutte le memorie che queste portano con sé. Ingresso gratuito, con iscrizione obbligatoria (massimo 15 partecipanti): tel. 0512197770, email bibliotecaborges@comune.bologna.it https://www.bibliotechebologna.it/events/i-portatori-di-lampade

lunedì 27 aprile ore 17 | Biblioteca Amilcar Cabral. Decolonising minds “Revolutionary Stories”, incontro in occasione della presentazione di Revolutionary Stories, una collana di libri illustrati dedicati a eroi e eroine della resistenza anticoloniale, a cura di OEW-Organizzazione per Un mondo solidale, e del terzo volume della collana, dedicato a Omar al-Mukhtar dal titolo Omar al-Mukhtar. La fede che sfidò il colonialismo di Radwa Ghashout, 2026. L’autrice dialoga con Adrian Luncke – OEW e Giulia Mirandola – mediatrice culturale, ricercatrice indipendente e autrice di libri illustrati. Il terzo libro della collana Revolutionary Stories è dedicato all’eroe nazionale libico Omar al-Mukhtar e alla sua lotta determinata contro l’occupazione italiana del suo Paese. Scritto da Radwa Ghashout, il volume intreccia con grande sensibilità la sua storia personale con quella del combattente della resistenza. Incontro nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/decolonising-minds-revolutionary-stories

lunedì 27 aprile ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. La società longeva, Stefania Bandini e Paolo Manfredi parlano del loro libro La società longeva (Egea Editore, 2026).

L’incontro è realizzato in collaborazione con Egea Editore, Libreria Trame e Pandora Rivista e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

Nel giro di una generazione, in Italia ci saranno più over-65 che under-15 e questo è l’esito di una trasformazione strutturale: meno nascite, più longevità, carriere più lunghe, famiglie più piccole. La transizione demografica è ormai un dato irreversibile eppure non è percepita come emergenza.

https://www.bibliotechebologna.it/events/la-societa-longeva

martedì 28 aprile ore 16 | Biblioteca Natalia Ginzburg. Qui si gioca… da grandi!, appuntamento con i giochi da tavolo per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Gli incontri si terranno nella Sala Ragazzi della Biblioteca e i tavoli saranno coordinati dall’Associazione Gondolin. Ciascun incontro è su prenotazione.

https://www.bibliotechebologna.it/events/qui-si-gioca-da-grandi

martedì 28 aprile ore 17.30 | Biblioteca Lame – Cesare Malservisi. Le avventure di Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi. Quarto di otto appuntamenti per ascoltare un classico della letteratura italiana per tutte le età, divisi tra le biblioteche Casa di Khaoula e Lame – Cesare Malservisi. È gradita la prenotazione. Il Gruppo delle lettrici e dei lettori volontari delle Biblioteche Casa di Khaoula e Lame – Cesare Malservisi nasce come proseguimento del laboratorio Senza cattivi non c’è storia: il lato oscuro de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, tenuto da Anna Amadori nel 2025 presso le due biblioteche, nell’ambito del progetto La parola e la voce, vincitore del bando CEPELL Ad alta voce 2023.

https://www.bibliotechebologna.it/events/le-avventure-di-pinocchio-e4b3f2

mercoledì 29 aprile ore 10 | Biblioteca Salaborsa Ragazzi, Sala bebè. Spazio mamma, coccole e libri, consulenza e sostegno alle mamme, alle loro bambine e bambini, dalla nascita ai 6 mesi.

Lo Spazio mamma è realizzato grazie alla collaborazione tra il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna, Consultori Familiari e Pediatria Territoriale del dipartimento di Cure primarie dell’Azienda USL di Bologna. Per accedere alla sala è necessario portare calzini antiscivolo.

L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

https://www.bibliotechebologna.it/events/spazio-mamma-2026

mercoledì 29 aprile ore 15.30 | Biblioteca Borgo Panigale – Miriam Ridolfi. Nanna consapevole, Alessia Lobono presenta il suo libro edito da Ducale proponendo alcuni consigli sulla gestione della routine del sonno nei bambini da 0 a 3 anni. In collaborazione con il Centro per bambini e famiglia Il salotto della fiabe.

https://www.bibliotechebologna.it/events/nanna-consapevole

mercoledì 29 aprile ore 16 | Biblioteca Salaborsa Lab. Zine Lab, una serie di laboratori per sperimentare tecniche, progettare e stampare un piccola tiratura di fanzine. Si usano foto, collage, scanner, stencil, disegno ma soprattutto la propria creatività. Dai 16 anni in su. L’appuntamento odierno è un laboratorio con Bianca Kaplan, dal titolo Chimere in collografia. Per informazioni e iscrizioni: salaborsalab@comune.bologna.it oppure tel. 0512197122, dal martedì al sabato, dalle 13 alle 19.

https://www.bibliotechebologna.it/events/zine-lab-2026

mercoledì 29 aprile ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Sala conferenze. La sedia del sadico, Chiara Alessi parla del suo libro La sedia del sadico (Laterza, 2026) con Antonia Caruso. L’incontro è realizzato in collaborazione con Editori Laterza e Gender Bender Festival. L’utenza dei prodotti del design industriale del Novecento si rifà storicamente al cosiddetto standard dell’uomo medio: un individuo di genere maschile, abile, astratto dal contesto. Guardare il design in una prospettiva femminista ci aiuta non solo a denunciare un’esclusione, ma a immaginare un mondo in cui siano le donne a progettare strumenti capaci di garantire la propria salute riproduttiva, il proprio piacere, la propria sicurezza, a partire dalla conoscenza riappropriata del loro corpo.

https://www.bibliotechebologna.it/events/la-sedia-del-sadico

Fino al 31 maggio 2026 | BOOM! Crescere nei libri, torna a Bologna e nella città metropolitana BOOM! Crescere nei libri, il più importante festival nazionale dedicato ai libri, all’illustrazione e al fumetto per l’infanzia in occasione di Bologna Children’s Book Fair. Per quasi due mesi la città è invasa da oltre 50 mostre, più di 150 appuntamenti tra laboratori e incontri, ospiti, performance, proiezioni, spettacoli, presentazioni di libri, attività per le scuole e visite guidate. BOOM! Crescere nei libri è promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere, curato dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna insieme ad Hamelin nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna e gode del patrocinio di IBBY (International Board on Book for Young people) Italia.

https://www.boomcrescereneilibri.it/

Mostre:

Fino al 24 aprile. Biblioteca Salaborsa, Scuderie. What if…?

Uno sguardo sull’illustrazione norvegese. La mostra What if…? invita a esplorare la ricchezza, l’immaginario e la qualità artistica dell’illustrazione contemporanea, per l’infanzia e per ragazze e ragazzi, prodotta in Norvegia da artiste e artisti sia norvegesi che Sámi. What if è sia una domanda che un invito: e se le storie potessero cambiare la vita? E se lo strano diventasse familiare o l’impossibile sembrasse reale? Attraverso stili, tecniche e forme narrative diverse, la mostra rivela l’ampiezza della narrazione visiva contemporanea in Norvegia. All’interno di BOOM! Crescere nei libri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/what-if-mostra

Dal 28 aprile al 16 maggio | Biblioteca Salaborsa, Scuderie. Le Signore delle Camelie. L’obiettivo di Isabella Franceschini dà volto e voce a chi ogni giorno affronta la tubercolosi, che ancora rappresenta nel mondo una delle maggiori sfide per la salute pubblica. La mostra fotografica Le Signore delle Camelie, a cura di Lorenzo Balbi, per Stop TB Italia ODV, accompagnata da tre talk aperti alla cittadinanza, invita a fermarsi, osservare e comprendere come la salute sia anche (e soprattutto) una questione sociale, culturale e umana. Inaugurazione: martedì 28 aprile ore 18 in Piazza Coperta.

https://www.bibliotechebologna.it/events/le-signore-delle-camelie

Fino al 25 aprile Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Dondolando verso nord.

L’installazione è composta da libri che pendono dal soffitto e si muovono leggermente nell’aria, come se fossero sospesi in un viaggio. I volumi non sono appoggiati su scaffali, ma fluttuano nello spazio, invitando a guardare in alto, a muoversi e a scegliere seguendo la propria curiosità.

I libri esposti sono romanzi e albi illustrati scritti da autori e autrici del Nord Europa. Le storie arrivano da paesi lontani e raccontano mondi fatti di natura, silenzi, avventure, amicizie, paure e scoperte, usando linguaggi semplici e immaginifici. La mostra propone un’esperienza immersiva: non invita solo a leggere, ma anche ad entrare fisicamente dentro un paesaggio di storie. Dondolando verso Nord è un invito a esplorare nuovi immaginari, a lasciarsi trasportare dalle parole e dalle illustrazioni, e a scoprire che i libri possono essere anche spazio, movimento e gioco. L’inaugurazione prevede un momento di esplorazione dell’allestimento, la lettura di brani scelti e un piccolo laboratorio dedicato ai volumi presenti in mostra. Per bambine e bambini da 6 a 10 anni. All’interno di BOOM! Crescere nei libri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/dondolando-verso-nord-mostra

Fino al 13 maggio. Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Birdwatching.

Mostra fotografica di Renato Mazzanti. Le immagini della mostra sono state realizzate nelle ex risaie di Bentivoglio dove acqua e luce si incontrano creando scenari di grande suggestione.

“Sono appassionato di natura e fotografia, vado alla scoperta di zone umide con la passione paziente del fotografo naturalista” (Renato Mazzanti). La mostra è visitabile a ingresso libero e gratuito negli orari di apertura della biblioteca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/birdwatching

Fino al 6 giugno, Biblioteca Salaborsa. Piazza coperta. Pittori di cinema. Altri sguardi.

Si rinnova nel cuore della città l’esposizione dedicata ai manifesti che hanno fatto la storia del cinema e reso celebri i Maestri Pittori Cartellonisti Italiani. La nuova selezione rende omaggio ad alcuni grandi registi del cinema degli anni Cinquanta/primi Sessanta, celebrando l’arte di Manfredo Acerbo, Averardo Ciriello, Renato Casaro, Silvano Campeggi, Ercole Brini, Giorgio Olivetti, Maro e Dante Manno. I manifesti esposti provengono dalla SacWebphoto.con cui la Cineteca di Bologna sta portando avanti una proficua partnership. Il progetto, frutto di anni di lavoro e passione, prende vita dall’imponente archivio della SAC (Servizi Ausiliari Cinema) e dalla collaborazione con numerosi collezionisti e ha già recuperato, restaurato e reso disponibile sul sito SacWebphoto.it gran parte delle opere realizzate da questi grandi artisti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/pittori-di-cinema-altri-sguardi

Fino al 13 giugno | Biblioteca dell’Archiginnasio, Ambulacro dei Legisti.

Golpe, Wolf, Lupambolo. Wolfango illustratore

Esposizione dedicata a Wolfango Peretti Poggi. Questa mostra, nell’ambito di Boom! Crescere nei libri, inserita nella rassegna WOLFANGO 100 – 100 WOLFANGO, nasce per celebrare il centenario della nascita del pittore Wolfango Peretti Poggi e si propone di far conoscere un aspetto meno noto ma fondamentale della sua produzione: Wolfango illustratore. Un’attività spesso rimasta in ombra, anche a causa dei numerosi pseudonimi utilizzati dall’artista nel corso di oltre settant’anni di carriera. Golpe, Wolf, Lupambolo, Anonimo bolognese del XX secolo, Golpetto, P.P. Vulpes sono solo alcuni dei nomi con cui il Maestro firmava le sue illustrazioni. Saranno esposti lavori ispirati a Dante, Parini, Perrault, Grimm, Alice e Salgari, oltre a tavole medico-scientifiche inedite. Un focus particolare sarà dedicato al libro Gesù oggi, che nel 1966 vinse il primo premio alla Fiera del Libro per ragazzi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/golpe-wolf-lupambolo-wolfango-illustratore-mostra