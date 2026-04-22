Giaciglio trovato all’interno delle Mura e subito sgomberato dalla Polizia Locale

Identificata una persona che stava riposando dentro l’anfratto. Installato un lucchetto per evitare nuove intrusioni. Ass. Coletti: “Intervento nato dalla segnalazione di un cittadino. Grazie per il forte senso civico”

FERRARA – Un giaciglio ricavato in uno dei pertugi del baluardo delle antiche mura – patrimonio Unesco -, a pochi passi dalla Casa dell’Ortolano, e il pronto intervento della Polizia Locale a risolvere la situazione di degrado. A seguito della segnalazione di un cittadino all’assessore Coletti, ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale è prontamente intervenuta nel Sottomura di via dei Baluardi per rimuovere gli effetti personali lasciati da qualcuno che si era ricavato come riparo uno degli archi strutturali della cinta, conosciuto con il termine dialettale di ‘camatùn’.

La pulizia degli oggetti è avvenuta con la collaborazione degli addetti di Hera, allertati dalla pattuglia di motociclisti giunta sul posto, in cui è stato sorpreso a riposare una persona, successivamente identificata. L’anfratto, dopo essere stato ripulito, è stato reso inaccessibile tramite l’installazione di un lucchetto per evitare nuove intrusioni.

“L’intervento tempestivo della Polizia Locale – dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza, Cristina Coletti – dimostra ancora una volta l’attenzione rivolta verso il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici. A maggior ragione quando questi sono un simbolo della città, un patrimonio storico e culturale conosciuto in tutto il mondo. Ringraziamo il cittadino per la segnalazione, che denota forte senso civico e amore per la propria città, e gli operatori intervenuti per aver ripristinato le condizioni dell’area in tempi rapidi. Questa collaborazione è fondamentale per continuare a lavorare per garantire il rispetto degli aree comuni, prevenendo situazioni di degrado urbano e disagio sociale”.

Nel giaciglio, gli agenti hanno trovato un paio di scarpe, una bicicletta e altri effetti come coperte e sacchetti.