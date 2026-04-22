“Okkio al segno”: a Casa Niccolini un laboratorio per giocare con la storia di Pinocchio

Giovedì 23 aprile 2026 alle 17:00 per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni in via Romiti 13 a Ferrara. Aperte le iscrizioni

FERRARA – Appuntamento giovedì 23 aprile 2026 alle 17:00 alla biblioteca comunale Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara), per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, con “Okkio al segno”, laboratorio di disegno e frottage con i ‘segni d’artista’ di Alessandro Sanna. L’iniziativa è organizzata in occasione della festa del Patrono di Ferrara e della Giornata mondiale del Libro e del diritto d’autore, ed è a cura di Wally Panizzolo, bibliotecaria di Casa Niccolini.

L’iniziativa è gratuita con iscrizione da effettuare attraverso l’invio del modulo disponibile su sito https://archibiblio.comune.ferrara.it/

Nel pomeriggio di giovedì 23 aprile la biblioteca Casa Niccolini sarà straordinariamente aperta al pubblico, dalle 15:00 alle 19:00, con i propri libri e giochi da tavolo a disposizione di tutti.

La SCHEDA a cura degli organizzatori

Chi non conosce la storia di Pinocchio? Bambini di tutto il mondo hanno ascoltato o visto le avventure di questo birbante burattino di legno. Volete giocare con le ombre, reinventare la storia, curiosare tra personaggi meno noti come il Pescatore verde? Venite al laboratorio ‘Okkio al segno!’.

Per informazioni: 0532418231 – info.niccolini@comune.fe.it

►Tutte le iniziative della biblioteca comunale per bambini e ragazzi di Casa Niccolini alla pagina https://archibiblio.comune.ferrara.it/