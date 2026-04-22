Conoscenze femminili e pratiche di cura degli Etruschi, se ne parla in Biblioteca

PIACENZA – Giovedì 23 aprile alle 17.30, presso il Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi, è in programma la conferenza “Oltre la medicina patriarcale: conoscenze femminili e pratiche di cura presso gli Etruschi”. L’evento, a cura di Soroptimist Piacenza, vedrà protagonista l’etruscologa e storica delle religioni Silvia Fogliazza, esperta di pratiche rituali e sistemi di credenze tra età protostorica e romana.

L’intervento affronta il tema della cura e del corpo nel mondo etrusco, mettendo in discussione alcune interpretazioni tradizionali che hanno a lungo ridotto l’esperienza femminile alla sola sfera della fertilità. Attraverso fonti archeologiche, iconografiche e letterarie, verrà proposta una rilettura delle pratiche di cura, con particolare attenzione al ruolo delle donne nella gestione del corpo e nella trasmissione di conoscenze legate all’uso delle piante. Un focus specifico sarà dedicato ai santuari, intesi non solo come luoghi di culto, ma anche come spazi di guarigione, in cui gli ex-voto anatomici testimoniano un interesse diffuso per la salute e il benessere.

Silvia Fogliazza è autrice del volume “I rituali di fondazione nel mondo etrusco tra Storia Romana e Archeologia”.