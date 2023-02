Biblioteche di Bologna: eventi per bambini e ragazzi – mostre

BOLOGNA – EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI

Giovedì 2 febbraio

ore 9.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Cucciolibri. Spazio bebè riservato a bimbe e bimbi 0-24 mesi con mamme e papà… Brevi letture per immergere i più piccoli nelle storie e qualche consiglio per scegliere il libro giusto per il proprio bebè e perchè no… anche per se stessi! Su prenotazione, per informazioni e iscrizioni: 0512194301 – bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/cucciolibri-0-24-mesi

ore 16.30: Casa Gialla @ Biblioteca Luigi Spina

Radioimmaginaria. Alla Casa Gialla proseguono le attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. Per partecipare contatta radioimmaginaria@gmail.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/radioimmaginaria

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Cucù… libro. Letture per bambine e bambini dai 2 ai 3 anni. Per informazioni e prenotazioni chiama lo 051404930 o scrivi a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/cucu-libro

ore 17: Biblioteca Jorge Luis Borges

Oltre la soglia in Biblioteca J.L. Borges. Pomeriggi di gioco di ruolo per ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni. Gli incontri sono condotti dall’Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefona al numero 0512197770 o scrivi a bibliotecaborges@comune.bologna.it.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/oltre-la-soglia-in-salaborsa-lab

ore 17: Biblioteca Orlando Pezzoli

La biblioteca ti racconta. Letture e laboratori per bambini e bambine dai 2 ai 5 anni. Prenotazioni al numero 0512197544 o all’indirizzo mail biblpezz@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/la-biblioteca-ti-racconta-febbraio-2023

ore 17.30: Biblioteca Lame – Cesare Malservisi

Raccontami una storia. Letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni. Per informazioni scrivi a bibliotecalame@comune.bologna.it o chiama il numero 0516350948.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/raccontami-una-storia

Venerdì 3 febbraio

ore 17: Biblioteca Borgo Panigale

Storie piccine del venerdì. Tutti i venerdì alle 17 un incontro di lettura con le bibliotecarie per bambine e bambini da 3 a 6 anni. Per informazioni e prenotazioni chiama lo 051404930, o scrivi una mail a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/storie-piccine-del-venerdi-1603f7

Sabato 4 febbraio

ore 10.30: Biblioteca Luigi Spina – Casa Gialla

Librinfamiglia. Accogliamo le famiglie con bebè 0 – 2 anni con tanti consigli di lettura e storie ad alta voce. Per prenotare scrivi a bibliotecalspina@comune.bologna.it o chiama il numero 0512195341.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/librinfamiglia

ore 10.30: Biblioteca Natalia Ginzburg

Giochi di ruolo in biblioteca 2023. Incontri su prenotazione per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni, a cura dell’associazione Gondolin.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/giochi-di-ruolo-in-biblioteca-e0d921

ore 11: Biblioteca Natalia Ginzburg

Mi è sembrato di vedere un dinosauro. Per la rassegna Storie in biblioteca, narrazioni e laboratori per bambine e bambini da 3 anni. Per prenotare chiama il numero 051466307.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/biblioteche/biblioteca-natalia-ginzburg

ore 16: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Oltre la soglia in Salaborsa Lab. Pomeriggi di Dungeons & Dragons per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Gli incontri sono condotti dall’Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0512197122 dal martedì al sabato dalle 13 alle 19.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/oltre-la-soglia-in-salaborsa-lab

Lunedì 6 febbraio

ore 16: Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri

Code Lab. Il laboratorio prevede la progettazione e la realizzazione di un videogioco utilizzando il linguaggio Scratch, sviluppato per imparare in modo divertente le basi della programmazione. Il videogioco viene sviluppato in maniera collaborativa, partendo da un tema comune scelto con tutto il gruppo di partecipanti oppure da un tema legato a un argomento didattico. Per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. A cura di FabLab Valsamoggia. Per informazioni scrivi a info@fablabvalsamoggia.xyz

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/code-lab-corticella

Martedì 7 febbraio

ore 16: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Gaming is not a crime. Gaming collettivo per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Gaming collettivo per ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. Per ricevere il modulo per iscriverti invia una mail a: salaborsalab@comune.bologna.it o scrivi su WhatsApp al numero 3332656429.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/gaming-is-not-a-crime

ore 16.30: Casa Gialla @ Biblioteca Luigi Spina

Radioimmaginaria. Alla Casa Gialla proseguono le attività per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti. Per partecipare contatta radioimmaginaria@gmail.com

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/radioimmaginaria

ore 17: Biblioteca Luigi Spina – Casa Gialla

Albi a merenda. Letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni. Per informazioni scrivi a bibliotecalspina@comune.bologna.it o telefona allo 0512195341.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/albi-a-merenda

ore 17: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Oltre la soglia. Pomeriggi di gioco di ruolo in biblioteca per ragazze e ragazzi dai 9 ai 14 anni. Gli incontri sono condotti dall’Associazione Svelamondi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0512194411 negli orari di apertura della biblioteca.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/oltre-la-soglia-2022-23

Mercoledì 8 febbraio

ore 10: Biblioteca Salaborsa Ragazzi

Spazio mamma. Lo Spazio mamma – Coccole e libri offre consulenza e sostegno alle mamme e ai loro bambini, dalla nascita ai 6 mesi. Per accedere alla sala è necessario portare calzini antiscivolo.

L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Per informazioni 0512194460 negli orari di apertura della biblioteca.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/spazio-mamma-2fd30c

ore 10.30: Biblioteca Borgo Panigale

Storie sul tappetone. Tutti i mercoledì mattina le bibliotecarie leggono storie per baby lettori e offrono consigli personalizzati sui libri e le letture per piccolissimi. Per info e prenotazione obbligatoria chiama lo 051404930 o scrivi a bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/storie-sul-tappetone-da-0-a-24-mesi

ore 16.30: Biblioteca Scandellara – Mirella Bartolotti

Le storie del mercoledì. Letture ad alta voce per piccoli grandi lettori e lettrici dai 2 ai 10 anni. Informazioni e iscrizioni al numero 0512194301 o via email a bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/le-storie-del-mercoledi

ore 17: Salaborsa Lab Roberto Ruffilli

Maker space – Junior. Un Maker Space aperto a ragazzi e ragazze frequentanti le scuole primarie e secondarie ma rivolto anche alla cittadinanza alle prime esperienze con strumentazioni tecnologiche. Si potranno apprendere processi e strumenti tipici della fabbricazione digitale come stampanti e scanner 3D, vinyl cutter, schede per la prototipazione elettronica e kit pensati per la robotica educativa. A cura di Urban Lab. Per informazioni contatta formazione@urban-lab.it

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/maker-space-junior

PATTO PER LETTURA DI BOLOGNA

Incontri, libri, letture, luoghi della lettura, gruppi di lettura

Lunedì 6 febbraio

ore 18: Biblioteca Dario Nobili CNR di Bologna, Via P. Gobetti 101

Quanta plastica c’è nel mare? Per la rassegna Slowscience, incontro divulgativo organizzato dalla Biblioteca Dario Nobili CNR di Bologna aperto a tutti coloro che hanno voglia di prendersi del tempo per ascoltare, pensare, condividere e confrontarsi.

Info: https://pattoletturabo.comune.bologna.it/events/slowscience-15dca1

MOSTRE

Fino al 3 febbraio: Biblioteca Amilcar Cabral

Noemi Mirata. Proserpere. Indicativo presente

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: 2 e 3 febbraio 9-19

Per Art City 2023 Artierranti, arrivata ai suoi 10 anni di attività, propone Proserpere. Indicativo presente una mostra personale di Noemi Mirata (Catania,1995) articolata tra la Biblioteca Amilcar Cabral e la sede di Artierranti in via Sant’Isaia 56. Il titolo della mostra cita la vicenda del ratto di Proserpina: un episodio profondamente violento del mito ambientato nel cuore della Sicilia, dove la ciclicità della vita e delle stagioni trova ragione nel risalire della fanciulla dalla terra, accordando i tempi della donna ai tempi della vita naturale.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/noemi-mirata-proserpere-indicativo-presente-cabral

Fino al 5 febbraio 2023: Biblioteca dell’Archiginnasio

Monsieur Giuseppe Raimondi tra Bologna e la Francia

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì-venerdì 9-19, sabato 9-18, domenica chiusa

La mostra, a cura di Marco Antonio Bazzocchi e Filippo Milani, espone alcuni dei documenti originali più interessanti (lettere, cartoline, disegni, fotografie, opuscoli) presenti nel Fondo archivistico di Giuseppe Raimondi (Bologna, 1898-1985) conservato presso la Biblioteca umanistica Ezio Raimondi dell’Università di Bologna. La mostra vuole riportare l’attenzione su Giuseppe Raimondi, figura appartata, ma in realtà centrale, per la cultura bolognese e nazionale del XX secolo, in grado di intercettare le più rilevanti tendenze artistiche e letterarie nel panorama europeo tra le due guerre mondiali.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/monsieur-giuseppe-raimondi-tra-bologna-e-la-francia

Fino al 5 febbraio: Biblioteca Salaborsa – Scuderie

claudiano.jpeg “Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è instagrammabile”

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: 1, 2, 3, 5 febbraio 10-13/15-20 | 4 febbraio 10-13/15-23

Mostra a cura di Succede solo a Bologna, per ART CITY Bologna 2023. Le relazioni umane, analizzate e indagate in modo dissacrante, saranno il tema principale della mostra. Oltre a questo, verranno toccati altri punti fondamentali della poetica di claudiano.jpeg, come la famiglia, la politica, l’amore, l’ansia generazionale, la psicologia e il nichilismo. Le opere avranno come protagonisti umani in miniatura applicati su supporti in legno o inseriti in scatole di legno. Il progetto claudiano.jpeg racchiude una concezione multidisciplinare dell’arte, che unisce street art, fotografia, illustrazione e musica in un linguaggio pop e ironico, fatto di collage in miniatura nascosti tra i vicoli delle città. Spaziando su tematiche sociali e politiche, l’artista pone domande allo spettatore, lasciando dei vuoti che lui stesso potrà riempire con la propria esperienza di vita.

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/claudiano-jpeg-non-e-bello-cio-che-e-bello-ma-e-bello-cio-che-e-instagrammabile

Fino al 4 marzo: Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri

Questione di luce. Mostra fotografica

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Orari: lunedì 9-14, martedì-venerdì 9-19, sabato 9-14

Mostra fotografica collettiva a cura del Gruppo fotografico il Mantice. Una ricerca sugli effetti che, una bella e appropriata luce può avere sulla composizione di una fotografia, valorizzandone la visione del soggetto ed ottimizzando l’aspetto insieme

Info: https://www.bibliotechebologna.it/events/mostra-fotografica-questione-di-luce

INDIRIZZI E RECAPITI

Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1 – telefono: 051276811 – email: archiginnasio@comune.bologna.it – http://www.archiginnasio.it/

Biblioteca Salaborsa, piazza del Nettuno, 3 – telefono: 0512194400 – email: bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/

Biblioteca Salaborsa Ragazzi, piazza del Nettuno, 3 – telefono: 0512194411 – email: ragazzisalaborsa@comune.bologna.it – https://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/

Biblioteca Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti, 2 – telefono: 0512197122 – email: salaborsalab@comune.bologna.it

Casa Carducci, piazza Carducci, 5 – telefono: 0512196520 – email: casacarducci@comune.bologna.it – http://www.casacarducci.it/

Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo, 24 – telefono: 051581464 – email: amicabr@comune.bologna.it – http://www.centrocabral.com/

Biblioteca Jorge Luis Borges, via dello Scalo, 21/2 – telefono: 0512197770 – email: bibliotecaborges@comune.bologna.it

Biblioteca Oriano Tassinari Clò, via di Casaglia, 7 – telefono: 0512196535 – email: bibliotecavillaspada@comune.bologna.it

Biblioteca Orlando Pezzoli, via Battindarno, 123 – telefono: 0512197544 – email: bibliotecapezzoli@comune.bologna.it

Biblioteca di Borgo Panigale, via Legnano, 2 – telefono: 051404930 – email: bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo, 21/13 – telefono: 0516350948 – email: bibliotecalame@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104 – telefono: 0516312721 – email: bibliotecacasakhaoula@comune.bologna.it

Biblioteca Corticella-Luigi Fabbri, via Gorki, 14 – telefono: 0512195530 – email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Biblioteca Luigi Spina-Casa Gialla, via Casini, 5 – telefono: 0512195341 – email: bibliotecalspina@comune.bologna.it

Biblioteca Scandellara-Mirella Bartolotti, via Scandellara, 50 – telefono: 0512194301 – email: bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Natalia Ginzburg, via Genova, 10 – telefono: 051466307 – email: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it

Biblioteca Italiana delle Donne, via del Piombo, 5 – telefono: 0514299411 – email: bibliotecadelledonne@women.it – https://bibliotecadelledonne.women.it/

Biblioteca dell’Istituto Storico Parri, via Sant’Isaia, 18 – telefono: 0513397211 – email: istituto@istitutoparri.it – http://www.istitutoparri.eu/