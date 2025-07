Arena della Regina 2025: il 5 luglio Willie Peyote apre la stagione dei concerti di Cattolica

CATTOLICA (RN) – Sarà Willie Peyote ad aprire questo sabato, 5 luglio, ore 21, la nuova grande stagione dell’Arena della Regina 2025, organizzata da Pulp concerti e patrocinata dal Comune di Cattolica, che anche quest’anno presenta un cartellone di alto profilo artistico con 11 concerti dei big della musica italiana e internazionale. Il cantautore torinese, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea, fa tappa nell’Arena con il suo “Grazie ma no grazie tour – estate 2025”, accompagnato dalla sua band, per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulla riva del fiume” che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie” che sta regalando a Peyote molte soddisfazioni sia in radio che nelle classifiche.