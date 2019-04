A San Lazzaro di Savena dal 25 al 28 aprile torna il “FOOD & BEER FEST”

In Piazza Bracci uno degli eventi più attesi del territorio: cibi di strada, birre artigianali e un super programma di musica live e spettacoli per tutta la famiglia

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) – A San Lazzaro di Savena (BO) si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento primaverile con il SAN LAZZARO FOOD & BEER FEST, uno degli eventi più attesi e partecipati del territorio che DA GIOVEDI’ 25 A DOMENICA 28 APRILE – dal pranzo alla cena – animerà Piazza Bracci.

Protagonisti come sempre i cibi di strada della tradizione italiana, con un’imperdibile carrellata di specialità provenienti da varie parti dello Stivale che vedrà quest’anno la presenza di tante gustose novità. A grandi classici come gli arrosticini abruzzesi, la porchetta dall’Umbria, il fritto e le olive all’ascolana dalle Marche, il pesce fritto dalla Romagna – presente anche con l’originale piadina di filiera certificata – si uniranno stand dove gustare il panino con il lampredotto da Firenze, le crepes dolci firmate Bombocrep e ancora hamburger d’autore, polenta, barbecue e molto altro.

Nel bicchiere ampio spazio dedicato alle birre di qualità, con una decina di spine selezionate dai Beer Brothers On The Road che ospiteranno le creazioni di piccoli produttori del comparto artigianale, bolognese e non solo, oltre ad ospiti stranieri. E poi vino, cocktails, bibite e succhi di frutta.

Il tutto da gustare seduti ai tavoli sotto la grande tensostruttura presente in piazza, con un super calendario di concerti dal vivo – dal Rock’n’Roll allo Swing passando per Folk e Blues – spettacoli ed intrattenimento. Da non perdere per grandi e piccini gli appuntamenti di sabato 27 con il TEATRO DEI BURATTINI, che in una serie di divertenti spettacoli porterà in scena a partire dalle ore 16.30 le maschere della tradizione bolognese, e di domenica 28 aprile con il LUDOBUS-LEGNOGIOCANDO e i suoi bellissimi giochi di legno, con oltre 40 postazioni a disposizione gratuita di bambini, genitori e nonni.

Nelle giornate di venerdì e domenica a intrattenere il pubblico anche SPETTACOLI DI DANZA, realizzati dagli studenti della scuola Jump Dance Studio di San Lazzaro, e scenografici COMBATTIMENTI SPORTIVI CON SPADE LASER a cura di Ludosport Bologna per un tuffo nel meraviglioso mondo di Star Wars.

In Piazza sarà inoltre presente un’AREA BIMBI gestita dai volontari di Bimbo Tu Onlus (www.bimbotu.it), straordinaria realtà con sede proprio a San Lazzaro da anni impegnata nell’assistenza e sostegno ai piccoli degenti dell’Ospedale Bellaria, ormai storica compagna di viaggio del Food & Beer Fest.

L’evento, alla sua quinta edizione, è organizzato dai Beer Brothers On The Road (https://www.facebook.com/BeerBrothersOnTheRoad/), attivi da anni nel bolognese nella realizzazione di appuntamenti birrari e di street food, e Studio Umami, agenzia operante a livello nazionale nella comunicazione ed organizzazione di eventi di settore, con il patrocinio del Comune di San Lazzaro di Savena.

Facebook: https://www.facebook.com/sanlazzarofoodandbeerfest/

Info: beerbrothers@libero.it

PROGRAMMA EVENTI:

GIOVEDI’ 25 APRILE

Ore 20.45 – BLUESY BISCUITS

Viaggio musicale dai classici Blues americani al Rock elettrico anni ’80

VENERDI’ 26 APRILE

Ore 19 – DANZA IN PIAZZA

Esibizioni degli allievi della scuola Jump Dance Studio di San Lazzaro

Ore 20.45 – MINOR SWING QUINTET

Serata tutta da ballare all’insegna di un coinvolgente pop-manouche

SABATO 27 APRILE

Ore 16.30 | Ore 17.30 | Ore 18.30 – TEATRO DEI BURATTINI

Spettacoli a cura dell’Associazione Teatro La Garisenda

Ore 20.45 – GATTI MATTI COVER BAND

Un concerto-show ispirato ai più grandi spettacoli dagli anni ’70 ad oggi

DOMENICA 28 APRILE

Dalle 14.30 alle 19 – LUDOBUS-LEGNOGIOCANDO

Oltre 40 giochi in legno a disposizione

per il divertimento di bimbi, genitori e nonni

Dalle 15.30 alle 18.30 – DANZA IN PIAZZA + STAR WARS

Le coreografie degli allievi della Jump Dance Studio

alternate a scenografici combattimenti con spade laser

ispirati a Guerre Stellari a cura di Ludosport