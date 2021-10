“UNIPR On Air”: il 21 ottobre il politologo Vittorio Emanuele Parsi

Il politologo, editorialista e professore universitario primo ospite della nuova tranche della rassegna d’interviste online di “Facciamo conoscenza”, sul canale YouTube dell’Università di Parma

PARMA – Il politologo, editorialista e professore universitario Vittorio Emanuele Parsi sarà il primo ospite della nuova tranche di “UNIPR On Air”, rassegna di appuntamenti on line che torna ogni giovedì, dal 21 ottobre, sempre sui temi dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile.

L’appuntamento è per il 21 ottobre alle 17 sul Canale YouTube Unipr: Vittorio Emanuele Parsi sarà intervistato da Emanuele Castelli, docente di Scienza Politica all’Università di Parma. La loro conversazione prenderà spunto dal Goal 16 dell’Agenda 2030, dedicato a Pace, giustizia e istituzioni solide.

L’iniziativa è organizzata dall’Università di Parma ed è patrocinata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – RUS. La realizzazione è a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Ateneo.

Anche in questa tranche di “UNIPR On Air” si continua a puntare l’attenzione sul piano d’azione sottoscritto nel 2015 da 193 paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, e sui suoi “Goals”, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il 2030.

L’Agenda 2030 sarà approfondita da diversi punti di vista, nell’ottica comunque della complessità (dimensione economica, ambientale e sociale strettamente correlate e interconnesse, interdipendenti tra loro) che la caratterizza.

Ne parleranno illustri nomi della cultura in 7 appuntamenti dal 21 ottobre al 2 dicembre, tutti i giovedì alle 17 sul canale YouTube dell’Università d Parma.

Ogni appuntamento sarà ancora preceduto da una “pillola” di qualche minuto nella quale si inquadrerà il “Goal” in cui l’intervista s’inserisce. Anche le “pillole” sono a cura del CAPAS dell’Ateneo, che anche per questa edizione ha visto collaborare in sinergia diverse realtà che vi convergono: il gruppo di VideoAteneo, che come sempre ha curato le riprese e l’editing delle videointerviste, il settimanale ParmAteneo, che ha redatto i testi delle “pillole” dedicate agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, e RadiorEvolution, impegnata nella registrazione delle “pillole” che precederanno le interviste e introdurranno gli spettatori nel vivo dei temi affrontati.

Dopo l’incontro del 21 ottobre con Vittorio Emanuele Parsi, giovedì 28 ottobre sarà la volta di Annamaria Lusardi, docente alla George Washington University School of Business (GWSB), fondatrice e direttrice accademica del Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) sempre alla GWSB, e Direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che “incontrerà” Maria Gaia Soana e Doriana Cucinelli, docenti di Economia degli intermediari finanziari all’Università di Parma (Goal 4 – Istruzione di qualità). Giovedì 4 novembre protagonista sarà Matteo Marzotto, imprenditore, Presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e Ambassador Premio Urban Award, che dialogherà con Paolo Martelli, Pro Rettore Vicario dell’Università di Parma (Goal 11 – Città e comunità sostenibili). Giovedì 11 novembre sarà invece di scena la senatrice Albertina Soliani, Vice Presidente nazionale dell’Anpi, già Presidente dell’Associazione Amici della Birmania, che converserà con Alessia Morigi, docente di Archeologia classica all’Università di Parma (Goal 10 – Ridurre le diseguaglianze). Giovedì 18 novembre Carlo Tamburi, Direttore Italia Enel, sarà intervistato da Eleonora Bottani e Agostino Gambarotta, rispettivamente docente di Impianti industriali meccanici e docente di Impatto ambientale dei sistemi energetici all’Università di Parma (Goal 7 – Energia pulita e accessibile). Giovedì 25 novembre protagonista dell’incontro sarà la Ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, che dialogherà con la docente di Pediatria all’Università di Parma Susanna Esposito (Goal 5 – Parità di genere). Giovedì 2 dicembre infine chiuderà questa tranche di appuntamenti Franco Lori, ricercatore, nominato nel 2020 “Eroe in Medicina” per i suoi successi nella terapia contro l’Hiv, Presidente e Amministratore Delegato di ViroStatics, che incontrerà Pier Giorgio Petronini ed Erminia Ridolo, rispettivamente docente di Patologia generale e docente di Immunologia clinica all’Università di Parma (Goal 3 – Salute e benessere).

Le interviste dureranno mezz’ora e saranno on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resteranno poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito e sui canali social di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Saranno disponibili anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/).

