“Un Brindisi al Mondo”, nuovo singolo di Valentina

EMILIA ROMAGNA – La neve cade lenta fuori dalla finestra e le luci dell’albero di Natale dipingono la stanza di magia. In questa atmosfera ovattata, la cantautrice emiliana Valentina ci invita a sollevare i calici con Un Brindisi al Mondo (Artisti Online), il suo nuovo singolo natalizio. Il brano, in uscita il 12 dicembre in rotazione sulle radio italiane e internazionali e disponibile su tutte le piattaforme digitali, racchiude il calore delle feste in una melodia avvolgente e ricca di emozione.

Valentina riassume così la filosofia che anima il pezzo:

«Nelle mie canzoni cerco di trasmettere leggerezza e autenticità, perché credo che il modo in cui scegliamo i nostri pensieri influenzi profondamente come viviamo ciò che ci accade».

Questa riflessione prende forma in Un Brindisi al Mondo come un inno alla positività quotidiana, alla leggerezza conquistata guardando la vita con il sorriso del proprio Peter Pan interiore. Il testo celebra la capacità di alleggerire ogni giorno, coltivando pensieri felici che trasformano l’energia con cui affrontiamo la realtà.

Nel brano rivivono scene familiari e rassicuranti, amplificate dalla magia del Natale: Valentina sprofonda nel divano lasciandosi abbracciare dalle luci soffuse; «fuori cade la neve, e i sogni mi parlano», canta mentre osserva il mondo rallentare. Gli amici arrivano con sorrisi negli occhi, si gioca, si ride e si brinda insieme: il tempo sembra sospeso in una “notte infinita” carica di amore condiviso. Ogni immagine disegnata nel testo trasmette pace e autenticità, ricordandoci che la gioia nasce spesso dai piccoli istanti e dalla compagnia delle persone (e dei gatti!) che amiamo.

«Stappo la bottiglia, la lascio brillare, un brindisi al mondo, a chi sa amare».

Questo verso centrale racchiude l’essenza del brano: un brindisi simbolico al mondo e a chiunque sia capace di amare, un augurio universale di luce e positività, perfetto per lo spirito natalizio.

Musicalmente, Un Brindisi al Mondo si presenta come un blues avvolgente e profondo, ma allo stesso tempo gioioso e leggero, incalzante quel tanto che basta per trasmettere una felicità intima senza mai sovrastare la dimensione raccolta del pezzo.

Nell’arrangiamento compaiono delicati tocchi natalizi – come campanelli soffusi che richiamano l’atmosfera delle feste – che completano una produzione calda e avvolgente.

La voce di Valentina risplende al centro del brano: vibrante, espressiva, capace di alternare dolcezza e intensità con assoluta naturalezza. La sua interpretazione dona profondità emotiva alla traccia, facendo sentire l’ascoltatore parte di quel caloroso abbraccio festivo evocato dal testo.

Con questa uscita, Valentina aggiunge una nuova scintilla di luce al proprio repertorio e ci ricorda che a Natale – e non solo – vale sempre la pena brindare alla vita con il cuore colmo di gratitudine.

Chi è VALENTINA?

Valentina è una cantautrice emiliana che intreccia pop contemporaneo, atmosfere acustiche e una forte introspezione emotiva. Cresciuta in una famiglia di musicisti, si avvicina presto al canto e alla scrittura, sviluppando una sensibilità artistica che unisce autenticità, ricerca personale e un costante desiderio di raccontare la verità delle emozioni.

Dopo un primo ciclo di pubblicazioni nel 2024 e le prime esperienze live, nel 2025 avvia la sua collaborazione con l’etichetta Artisti Online, con la quale inizia a produrre, distribuire e promuovere i propri brani originali.

Il debutto con l’etichetta avviene con il singolo Scent of Us, seguito dalla ballata pop-folk Yourself Again, che mette in risalto il suo stile essenziale, delicato e profondamente sincero e nell’estate 2025 dal singolo Leggera, un brano nato durante un viaggio a Capo Verde, ispirato da un momento di silenzio e connessione con la natura.

Oggi Valentina continua il suo percorso artistico esplorando nuove sonorità e temi legati alla crescita emotiva, con l’obiettivo di condividere musica che trasmetta verità, energia positiva e autenticità.