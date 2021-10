Triathlon Olimpico 2021: modifiche alla circolazione

MISANO ADRIATICO (RN) – Toccheranno anche Misano Adriatico i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico Assoluti e Under 23 e di Triathlon Olimpico Age Group no draft, in programma a Riccione sabato 9 e domenica 10 ottobre. Le strade interessate dal passaggio della manifestazione saranno interdette alla circolazione per la durata dell’evento.

Nello specifico sabato saranno chiuse al traffico dalle 14.00 alle 19.00 Via Litoranea Nord, nel tratto compreso tra Via del Mare e il confine con Riccione; Via del Mare, nel tratto compreso tra Via della Stazione e Via Litoranea Nord e Via della Stazione, fino alla rotatoria di Portoverde. Sarà garantito il normale servizio di trasporto scolastico.

Le stesse vie saranno interdette al traffico anche nella mattinata di domenica, dalle 9.00 alle 12.00.

Per accedere alla zona centrale di Misano Mare si potrà transitare dalla Statale, attraverso Via Garibaldi, o da Via del Mare e Via Salvo D’Acquisto (zona caserma dei Carabinieri), mentre l’accesso alla zona di Misano Brasile sarà consentito unicamente da Via del Mare (dalla rotatoria grande, che sarà regolata con impianto semaforico).

L’accesso e l’uscita dal parcheggio “Il Gabbiano” sarà possibile da Via Marche – Parco Mare Nord.