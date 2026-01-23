Manifestazione di pattinaggio artistico intitolata a ‘Mariele Ventre’ in scena a Ferrara

Sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 al Palasport di Ferrara con l’esibizione di 14 gruppi di atleti da 3 a 14 anni

FERRARA – Si terrà per il secondo anno a Ferrara la manifestazione di pattinaggio artistico intitolata a ‘Mariele Ventre’, in programma per la sua 28.a edizione sabato 24 gennaio 2026 al Palasport di Ferrara (piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1) con l’esibizione di 14 gruppi di atleti dai 3 ai 14 anni.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì 21 gennaio 2026 nella sala degli Arazzi della residenza municipale, in piazza Municipio a Ferrara.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti l’assessore allo Sport, Francesco Carità; Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia-Romagna; Maria Antonietta Ventre della Fondazione Mariele Ventre; Fra’ Giampaolo Cavalli dell’Antoniano di Bologna; Sara Casali del gruppo Verdi Note che riunsice gli adulti che hanno cantato nel Piccolo Coro; Raffaele Nacarlo, responsabile Pattinaggio Uisp Emilia-Romagna e Guido Mandreoli, conduttore dello spettacolo, tecnico, coreografo e autore di brani musicali.

“Siamo lieti di accogliere questo spettacolo di pattinaggio artistico nel nostro palasport – ha sottolineato l’assessore allo Sport Francesco Carità – che è in fase di completa ristrutturazione dato che è sempre al centro di eventi di carattere nazionale e internazionale. Per fortuna il ministero ci ha concesso un’importante somma per riqualificare il palasport. Ringrazio quindi UISP e associazione Mariele Ventre perché sabato 24 gennaio il nostro palazzetto avrà l’onore di essere la struttura che ospita questo torneo prestigioso di pattinaggio artistico con danza, ginnastica under 14 sulle note della musica dello Zecchino d’Oro. L’anno scorso mi ha emozionato, grazie ai ricordi che riaffiorano e al sentimento di partecipazione che si respira. Grazie per aver scelto Ferrara”.

Come è stato spiegato durante gli interventi, la manifestazione – che porterà in scena 596 atleti – è stata ideata per ricordare la storica direttrice del Coro dell’Antoniano Mariele Ventre e il suo messaggio educativo, fondato sullo spirito di squadra e di collaborazione. “Come nella canzone ’44 Gatti’, che ricorda che solo rimanendo uniti e compatti si possono raggiungere risultati importanti, senza dimenticare i più piccoli e chi resta indietro, che in quel brano è menzionato come ‘il resto di 2′”, ha fatto notare la sorella Maria Antonietta Ventre. In pista – ha detto il responsabile del pattinaggio Uisp Nacarlo – ci saranno tutte e quattro le società di pattinaggio di Ferrara con squadre da tutta l’Emilia Romagna, ma in arrivo anche da Abruzzo, Marche, Toscana e Lombardia.

L’ingresso all’evento è gratuito per i bambini fino ai 10 anni e parte del ricavato sarà devoluto per la realizzazione di progetti rivolti ai più bisognosi.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori – Il Trofeo Mariele Ventre torna anche nel 2026 con la sua XXVIII edizione. La storica manifestazione di Pattinaggio Artistico organizzata da Uisp Emilia-Romagna e Fondazione Mariele Ventre, in collaborazione con Antoniano Opere Francescane di Bologna, porterà sabato 24 gennaio 2026 oltre 500 atleti/e sulla pista del PalaSport di Ferrara per una giornata all’insegna dello sportpertutti, sulle note dello Zecchino d’Oro.

La Giuseppe Bondi Arena di Ferrara ospiterà per il secondo anno consecutivo la manifestazione ideata da SdA Pattinaggio Uisp dell’Emilia-Romagna in ricordo di Mariele Ventre, fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano.

L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, dalla Rai Sede Regionale dell’Emilia-Romagna e da «QN Il Resto del Carlino».

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione organizzativa del Comitato Uisp di Ferrara – all’interno del progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) – con il Liceo Scientifico «A. Roiti», durante l’evento un gruppo di studenti sarà coinvolto nella gestione della manifestazione, con obiettivi formativi ed educativi. Inoltre, farà parte della giuria che assegnerà il Trofeo Mariele Ventre – opera dell’artista Antonio Giacometti – una rappresentanza di alunni della Scuola Primaria Paritaria «Mariele Ventre» di San Pietro in Casale (Bologna), a testimonianza del valore non solo sportivo ma anche inclusivo e didattico della manifestazione stessa.

A completare la giuria, saranno presenti, come di consueto, il Coro “Le Verdi Note” dell’Antoniano diretto da Fabiola Ricci e il gruppo giovani dell’Associazione per la Cultura e la Danza 8cento di Bologna, che durante la manifestazione si esibiranno anche come ospiti.

14, invece, è il numero di gruppi in gara. Le società scenderanno in pista con numerosissimi pattinatori e pattinatrici dai 3 ai 14 anni per esibirsi sulle note delle più conosciute canzoni dello Zecchino d’Oro e della Disney. Insieme a loro, oltre a diversi ospiti tra cui società di danza e ginnastiche, le sorprendenti scenografie che ogni anno contribuiscono a rendere magica l’atmosfera del Trofeo.

Appuntamento, quindi, a sabato 24 gennaio 2026 con la XXVIII edizione che prenderà il via a partire dalle ore 15:00. A presentarla Guido Mandreoli, voce storica del Trofeo insieme a Valter Brugiolo – scomparso lo scorso anno ma sempre ricordato per la sua affezione all’iniziativa.

Nelle foto – scaricabili in fondo alla pagina – la premiazione dell’edizione passata del Trofeo Mariele Ventre, tenutosi nel 2025, e l’incontro di presentazione alla stampa della manifestazione di quest’anno