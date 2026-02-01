Stefano Massini porta “Mein Kampf” a Ferrara

FERRARA – MEIN KAMPF

Anatomia di una parola che conquista le masse, con Stefano Massini

Un’indagine teatrale potente e necessaria sulle origini del linguaggio demagogico e sulla sua capacità di conquistare le masse: questo è Mein Kampf, lo spettacolo scritto e interpretato da Stefano Massini, al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara il 2 febbraio 2026 alle ore 20.30.

Partendo dal testo autobiografico di Adolf Hitler e da una rigorosa selezione di discorsi e conversazioni private, Massini costruisce un monologo serrato che mette a nudo la struttura ideologica del nazionalsocialismo, senza mediazioni né attenuazioni.

In scena non c’è la caricatura del dittatore né la sua iconografia più nota, ma la voce di un uomo ancora giovane, attraversato da frustrazione, ossessione, rancore e ambizione, impegnato a dare forma a un pensiero che diventerà tragicamente dominante. Solo in scena, in uno spazio essenziale e privo di riferimenti storici espliciti, Massini affida alla parola e al ritmo la forza dello spettacolo.

Mein Kampf è un monologo intenso e senza interruzioni, che chiama direttamente in causa lo spettatore. Uno spettacolo indispensabile, che interroga il presente e mette in discussione la nostra presunta capacità di riconoscere per tempo le derive autoritarie.

Info utili. Biglietti da 10 a 34 euro. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 21). Durata: 85 minuti senza intervallo.

MEIN KAMPF

di e con Stefano Massini

da Adolf Hitler

scene Paolo Di Benedetto

luci Manuel Frenda

costumi Micol Joanka Medda

ambienti sonori Andrea Baggio

produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano –

Teatro d’Europa

in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana