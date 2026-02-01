Stefano Massini porta “Mein Kampf” a Ferrara

FERRARA – MEIN KAMPF
Anatomia di una parola che conquista le masse, con Stefano Massini
Un’indagine teatrale potente e necessaria sulle origini del linguaggio demagogico e sulla sua capacità di conquistare le masse: questo è Mein Kampf, lo spettacolo scritto e interpretato da Stefano Massini, al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara il 2 febbraio 2026 alle ore 20.30.
Partendo dal testo autobiografico di Adolf Hitler e da una rigorosa selezione di discorsi e conversazioni private, Massini costruisce un monologo serrato che mette a nudo la struttura ideologica del nazionalsocialismo, senza mediazioni né attenuazioni.
In scena non c’è la caricatura del dittatore né la sua iconografia più nota, ma la voce di un uomo ancora giovane, attraversato da frustrazione, ossessione, rancore e ambizione, impegnato a dare forma a un pensiero che diventerà tragicamente dominante. Solo in scena, in uno spazio essenziale e privo di riferimenti storici espliciti, Massini affida alla parola e al ritmo la forza dello spettacolo.
Mein Kampf è un monologo intenso e senza interruzioni, che chiama direttamente in causa lo spettatore. Uno spettacolo indispensabile, che interroga il presente e mette in discussione la nostra presunta capacità di riconoscere per tempo le derive autoritarie.
Info utili. Biglietti da 10 a 34 euro. Info e vendite su www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e in biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 21). Durata: 85 minuti senza intervallo.
Il prossimo spettacolo al Teatro Comunale di Ferrara, di Opera&Danza, sarà
Nederlands dans theater, il 7 febbraio 2026.
MEIN KAMPF
di e con Stefano Massini
da Adolf Hitler
scene Paolo Di Benedetto
luci Manuel Frenda
costumi Micol Joanka Medda
ambienti sonori Andrea Baggio
produzione Teatro Stabile di Bolzano, Piccolo Teatro di Milano –
Teatro d’Europa
in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana