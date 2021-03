Soggiorni in Italia del Comune di Bologna, al via il programma per l’estate 2021

BOLOGNA – Dopo lo stop dello scorso anno causato dalla pandemia, riprendono le attività di organizzazione dei soggiorni di studio del Comune di Bologna, quest’anno in Italia, adottando tutte le precauzioni necessarie per la buona riuscita delle esperienze. BOLOGNA – Dopo lo stop dello scorso anno causato dalla pandemia, riprendono le attività di organizzazione dei soggiorni di studio del Comune di Bologna, quest’anno in Italia, adottando tutte le precauzioni necessarie per la buona riuscita delle esperienze.

Dalle 9 di lunedì 29 marzo 2021 sarà possibile iscriversi ai soggiorni organizzati e promossi dal Comune di Bologna in collaborazione con l’associazione YODA APS, per le seguenti destinazioni: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna.

I soggiorni di studio si rivolgono ai giovani dagli 11 ai 17 anni residenti a Bologna e nell’area metropolitana. Quest’anno sono in particolare esperienze a carattere ambientale/naturalistico diversificate a seconda dell’età, che pongono al centro il viaggio come elemento di formazione. Non è solo dunque l’occasione per scoprire nuovi luoghi ed incontrare nuovi amici, ma è un’opportunità che, attraverso la sperimentazione di valori quali la tolleranza, la comprensione e la condivisione, consente ai giovani di vivere un’esperienza a stretto contatto con il territorio, la natura, la storia, con spirito di curiosità, di crescita individuale e di partecipazione.