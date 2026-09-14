Pubblica Assistenza Città di Russi: al via il corso per soccorritori volontari e due iniziative dedicate alla prevenzione cardiovascolare

RUSSI (RA) – La Pubblica Assistenza Città di Russi promuove, nel mese di settembre, tre importanti appuntamenti rivolti alla cittadinanza: l’avvio del Corso Base 2026 per Soccorritore Volontario e, in occasione della Giornata mondiale per il cuore, una camminata ludico-motoria e un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il Corso Base per Soccorritore Volontario, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, prenderà il via lunedì 28 settembre e proseguirà fino al 2 dicembre, con lezioni serali ogni lunedì e mercoledì a partire dalle ore 20.00. Il percorso rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario, acquisire conoscenze e competenze di primo soccorso e conoscere più da vicino l’attività svolta quotidianamente dalla Pubblica Assistenza a servizio della comunità. Una serata di presentazione è prevista per mercoledì 23 settembre alle ore 20.00, presso la sede della Pubblica Assistenza in Piazza Farini 37 a Russi.

A completare il programma, due appuntamenti organizzati in occasione della Giornata mondiale per il cuore, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita.

Domenica 27 settembre si svolgerà la “Camminata per il cuore”, una camminata ludico-motoria aperta a tutti, organizzata in collaborazione con il Gruppo Sportivo Lamone e il Nucleo Volontari Protezione Civile Russi. Sarà possibile scegliere tra due percorsi, rispettivamente di 4 e 8 chilometri, con iscrizioni a partire dalle ore 8.00 in Piazza Farini a Russi. Durante la mattinata i volontari della Pubblica Assistenza proporranno inoltre dimostrazioni pratiche di primo intervento sanitario con defibrillatore e saranno disponibili per il controllo della pressione arteriosa.

Il programma proseguirà martedì 29 settembre alle ore 18.30, presso il Centro Sociale Porta Nova, in via Aldo Moro 2 a Russi, con l’incontro con il dott. Augusto Graziani sul tema “La prevenzione delle malattie cardiovascolari”, realizzato in collaborazione con il Centro Sociale Culturale Porta Nova. Un momento di informazione e approfondimento per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, dei controlli e degli stili di vita nella tutela della salute del cuore.

Le iniziative intendono coniugare formazione, volontariato, prevenzione e promozione della salute, rafforzando al tempo stesso la conoscenza del prezioso ruolo svolto dalla Pubblica Assistenza sul territorio.

Per informazioni e iscrizioni al corso è possibile contattare la Pubblica Assistenza Città di Russi al numero 0544 583332, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio, oppure scrivere a info@parussi.it