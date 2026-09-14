Conferenza “Roma in Ferrara. Richiami al mondo classico nella monetazione estense” a Palazzo Schifanoia

Giovedì 17 settembre 2026 alle 17:00 in via Scandiana 27

FERRARA – Dopo la consueta pausa estiva, l’Istituto di Studi Rinascimentali apre la stagione autunnale del calendario eventi con la conferenza “Roma in Ferrara. Richiami al mondo classico nella monetazione estense”, in programma giovedì 17 settembre 2026 alle 17:00 nella sala conferenze del Museo Schifanoia (via Scandiana 27, Ferrara).

Protagonista dell’incontro sarà Francesca Acqui, conservatrice archeologa e numismatica dei Musei di Arte Antica del Comune di Ferrara, che indagherà il ruolo che la monetazione romana ebbe nella costruzione dell’immagine politica e dinastica della famiglia d’Este, evidente soprattutto nella ricca e articolata produzione monetale ducale tra Quattro e Cinquecento.

Il percorso partirà dall’analisi dell’evoluzione dell’ingente e ricchissima collezione numismatica degli Este, che raggiunse il suo massimo sviluppo sotto Alfonso II. All’ultimo duca di Ferrara si deve infatti un particolare interesse per la conservazione, lo studio e la classificazione delle monete antiche, testimoniato anche dalla celebre marcatura con l’aquila estense apposta su alcuni importanti esemplari della collezione.

Attraverso una selezione di monete e medaglie, l’incontro analizzerà come immagini, ritratti e modelli della monetazione romana abbiano influenzato la rappresentazione dei duchi d’Este, osservando la progressiva assimilazione di modelli e temi classici nella monetazione estense. Roma costituiva per gli Este non solo un modello artistico, ma anche un fondamentale strumento di costruzione della propria immagine e memoria.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti gli interessati, è parte del ricco programma di incontri e conferenze dedicato all’approfondimento della cultura del Rinascimento e al dialogo tra discipline e prospettive di ricerca, che ha già riscontrato grande successo la scorsa primavera. Accanto a questi approfondimenti riprende anche il ciclo di presentazioni “Una costellazione di Libri” con l’anteprima nazionale del volume di Enrico Scavo, Voci estinte cantano. Otto racconti (Officina Libraria 2026), il 23 settembre alle 17:00 nella Sala Agnelli della Biblioteca Comunale Ariostea.