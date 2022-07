San Leo Festival: L’India a San Leo

SAN LEO (RN) – Il sesto appuntamento del San Leo Festival introduce allo straordinario incanto della musica indiana, in particolare a quella dell’India del Nord. Leo Vertunni (sitar) e Francesco Gherardi (tabla) condurranno il pubblico in un viaggio magico attraverso la musica classica di questa parte dell’India che nel suo svolgersi narra vicende in divenire, in modo estemporaneo, sebbene seguendo linee ben definite dalla tradizione. Il modo musicale (raga) prende forma nella struttura ritmica prescelta (tala) e sulla base di un vasto linguaggio musicale il musicista-compositore esplora in maniera originale le sue caratteristiche peculiari. I due musicisti interpretano questa grande tradizione, arricchendola della loro sensibilità artistica.

Il concerto consiste nell’esecuzione di un raga che, seguendo la tradizione, è scelto il giorno stesso sulla base dell’umore degli artisti, e che verrà sviluppato in diversi movimenti, che si distinguono per la velocità e le tecniche compositive impiegate.

A seguire uno o più brani appartenenti ad un repertorio più brioso.

Il sottotitolo del concerto, dedicato alle celebrazioni di Federico da Montefeltro, di cui ricorrono quest’anno i 600 anni dalla nascita e che il San Leo Festival omaggia con una programmazione a lui dedicata, è “Federico e l’Oriente”. Il Duca di Urbino, infatti, aveva rapporti anche con Bisanzio e quando il sultano di Costantinopoli, gli donò una preziosa mitria tempestata di perle, il Duca, a testimonianza della considerazione in cui la teneva, volle fosse riprodotta nel ritratto col figlioletto Guidobaldo che si trova nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino.

Biglietto intero 15 euro – Ridotto 10 euro (acquistabile in loco prima del concerto)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Società San Leo 2000 S.r.l.

tel.0541926947 – 3395497576 (solo whatsapp)

www.sanleofestival.it – www.san-leo.it

info@sanleo2000.it

