Saetta di Emilio Alessandro Manzotti

REGGIO EMILIA – Saetta, tra mondo umano e ultraterreno in lotta, due ragazzi alla ricerca di un tesoro.

Dopo Freccia, il libro che ha disegnato un universo immaginario ricco di personaggi terreni e ultraterreni alla ricerca della libertà, una nuova avventura che parla direttamente al cuore del lettore. Saetta, in libreria da sabato 22 aprile, è il nuovo romanzo di genere fantasy di Emilio Alessandro Manzotti, edizioni BookTribu.

C’è una mappa custodita da una fiaba che ha come protagoniste due avventurose bambine e un tesoro a cui è impossibile credere. Per scoprirlo, Sara e Marco non hanno bisogno di altro se non di quell’amore bruciante che li convince che anche ciò che non può essere vero ha ugualmente la possibilità di esistere. A dare loro la caccia due uomini, soggiogati da ambizione e avidità, sedotti dal potere degli inferi. Il giovane angelo Freccia dovrà creare nuove alleanze e riscoprire antiche amicizie per contrastare un progetto demoniaco che vuole trasformare il mondo che conosciamo nel parco divertimenti di quei diavoli che credono di non avere alcuna possibilità di salvezza.

L’autore usa la scrittura per esercitare la creatività e affrontare temi a lui cari: “Sono una persona spirituale e credo che il fantasy sia una forma di scrittura che permetta di creare storie in cui mettere in comunicazione l’universo materiale con quello spirituale – spiega Emilio Alessandro Manzotti -. Nei miei racconti, terreno e ultraterreno si mescolano, gli angeli e i diavoli interagiscono, l’ultraterreno è un mondo dove sono presenti i temi del mondo materiale, c’è un principio di azione e reazione che li attraversa e tutti i personaggi hanno uno scopo da perseguire”.

Saetta è un libro che parla di speranze e di quei desideri che possono condurre lontano dal bene: nessuno può sfuggire alla ricerca di quale sia, nel profondo, il proprio autentico tesoro. E il lettore è inevitabilmente coinvolto in una storia che spinge a chiedersi quale sia il tesoro che ciascuno cerca. Nel romanzo, in contrasto con l’amore travolgente fra due ragazzini, un piano diabolico che vede il mondo rischiare di perdere la propria umana identità.

L’autore. Nato a Reggio Emilia nel 1968, vive a Reggio Emilia e a Bologna, laureato in matematica, ha lavorato in aziende di grandi dimensioni ricoprendo ruoli manageriali di rilievo. Ha dato avvio a start-up, sostiene lo sviluppo di imprenditorialità e guida le imprese nelle trasformazioni del loro business. La scrittura è stata una ispirazione, poi studio e infine passione tramite la quale esprimere la propria creatività e raccontarsi attraverso una storia.

https://booktribu.com/prodotto/saetta/

