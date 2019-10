Rimini, “Falsi misteri d’Italia e il caso Uno bianca. 25 anni dopo gli arresti”

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione

RIMINI – Questa mattina si è svolta la conferenza stampa – presenti il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, il magistrato Daniele Paci, Sigismondo d’oro 2014, che nel ’94 coordino’ le indagini che portarono agli arresti dei fratelli Savi e dei loro complici poliziotti che in 7 anni in Emilia Romagna e Marche uccisero 24 persone e ne ferirono oltre 100 insieme a Dalmazio Rossi, presidente dell’Associazione Jf Kennedy che ha promosso l’iniziativa e Fabio Tomasetti, presidente dell’Istituto Storico per la Resistenza che ha collaborato alla sua realizzazione – per illustrare la giornata di studi su “Falsi misteri d’Italia e il caso Uno bianca. 25 anni dopo gli arresti” che si terrà il 21 novembre 2019 al teatro degli Atti a Rimini, promossa dall’Associazione JF Kennedy col patrocinio e la collaborazione del Comune di Rimini, della regione Emilia Romagna e con il contributo di Coop Alleanza 3.0

Programma del convegno

Giovedì 21 Novembre, Teatro degli Atti, via Cairoli 42, Rimini

Ore 17.30 – Saluti istituzionali ( Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini,

Associazione familiari delle vittime)

Introduce e coordina lo scrittore Carlo Lucarelli

“La banda della Uno bianca non è un mistero d’Italia”, Daniele Paci, magistrato che

coordinò le indagini sulla banda

“Dietrologia e stragi”, Vladimiro Satta, storico, documentarista del Senato

“Riflessioni sull’odio”, Vito Mancuso, teologo

Ore 21.00 – Ripresa dei lavori

Coordina Carlo Lucarelli

“…non si può escludere che…”, Armando Spataro, ex Procuratore di Torino, esperto di

indagini antiterrorismo

“Senza fatti e senza verità, quale futuro”, Walter Veltroni, politico e scrittore