Rassegna Traiettorie: il 31 ottobre Concerto Ensemble Multilatérale

PARMA – Rassegna Traiettorie

31/10

Ridotto del Teatro Regio, ore 20:30

Ensemble Multilatérale

Matteo Cesari, flauto

Alain Billard, clarinetto

Pieter Jansen, violino

Pablo Tognan, violoncello

Lise Baudouin, pianoforte

Léo Warynski, direttore

Gérard Grisey (1946-1998)

Talea (1985-1986), 15′

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Franck Bedrossian (1971)

The Spider as an Artist (2014), 8′

per violoncello

Fausto Romitelli (1963-2004)

Domeniche alla periferia dell’impero (1996-2000)

– Prima domenica, 6′

– Seconda domenica: Omaggio a Gérard Grisey, 5′

per flauto, clarinetto, violino e violoncello

Yann Robin (1974)

Fterà II (2016), 12′

clarinetto basso, violoncello, pianoforte

Tristan Murail (1947)

Treize couleurs du soleil couchant (1978), 13′

per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte

Come da tradizione la rassegna di musica «Traiettorie» apre con regolarità le proprie porte ad ensemble giovani ma già provvisti di una fisionomia e di un percorso interpretativo.

È il caso di Ensemble Multilatérale, fondato nel 2005 a Parigi e maturato in una fisionomia personalissima basata sulla commistione fra diversi ambiti artistici. Diretto da Léo Warynski e formato dal flautista Matteo Cesari, dal clarinettista Alain Billard, dal violinista Pieter Jansen, dal violoncellista Pablo Tognan e dalla pianista Lise Baudouin, Multilatérale arriverà sul palcoscenico del Ridotto del Teatro Regio di Parma venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 20:30 con un programma di sei brani che rispecchiano moltissimo dei suoi legami culturali e dell’evoluzione recente della musica francese.

Se per la musica francese è infatti inaggirabile l’esperienza spettrale, qui rappresentata da «Treize couleurs du soleil couchant» (1978) di Tristan Murail e dalle differenziazioni percettive di «Talea» (1986) di Gérard Grisey, la scena musicale dei primi anni del nuovo millennio ha preso atto che la percezione sonora non può ignorare la trasformazione dei suoni nel mondo contemporaneo, sempre più artificiali e privi di bellezza. Se Franck Bedrossian in «The Spider as an Artist» per violoncello (2014) forma ragnatele sonore che lo legano ancora al mondo spettrale, due anni dopo «Fterà II» di Yann Robin, fondatore di Multilatérale, crea suoni spigolosi e materici, al limite del brutto. Ma è con le due «Domeniche alla periferia dell’impero» (2000) di Fausto Romitelli che questa realtà aveva già assunto consapevolezza: sonorità sporche, quasi di scarto, materiale di risulta della frenesia moderna, riciclato però in una scrittura complessa e strutturata.

