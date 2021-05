Questa sera Picture a Scientist – il mondo della scienza tra gender gap e discriminazioni

BOLOGNA – Lunedì 17 maggio dalle h. 21 ultimo appuntamento con i titoli di Mondovisioni scelti da Kinodromo.

In programma Picture a Scientist documentario presentato al Tribeca Film Festival 2020 e dedicato ai temi del gender gap e della discriminazione nel mondo della ricerca scientifica. A guidare lo spettatore, in un viaggio che mette in luce sottili forme di discriminazione sessista fino a vere e proprie molestie sessuali, tre ricercatrici che stanno cambiando la contemporaneità come la biologa e docente al MIT Nancy Hopkins, la chimica Raychelle Burks e la geologa Jane Willenbring