Presentazione Progetti in Comune. Il nuovo Catalogo per le scuole

PARMA – È stato presentato il 9 settembre, alla Biblioteca Civica, a insegnanti, professioniste e professionisti della scuola, la terza edizione del catalogo “progetti in Comune” edizione 2025-2026, che raccoglie un’ampia gamma di proposte progettuali educative destinate alle scuole della città e rivolte a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 18 anni.

Il catalogo 2024-2025 è stato illustrato da Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale, che ha dichiarato: “Anche quest’anno torna l’appuntamento con progetti in Comune, un’occasione per ritrovarsi e approfondire insieme l’offerta educativa extracurricolare per le scuole della nostra città. Un progetto che, nella giornata dedicata, così come nel catalogo a disposizione di tutte le scuole, che speriamo possa essere un utile strumento, capace di facilitare il lavoro di insegnanti ed educatori in questo campo, è frutto di un grande lavoro di raccolta e di sintesi, da parte del settore, delle tantissime risorse messe a disposizione dal nostro territorio. Fare rete per ampliare sempre di più le opportunità per studentesse e studenti è il nostro obiettivo, così come dare visibilità alla comunità educante tutta, sostenendola nel suo difficile ed essenziale compito. La scuola deve essere aiutata dal territorio, la città deve offrire il meglio alle nuove generazioni, soprattutto in ambito formativo”.

Il progetto

Il progetto, promosso dal Settore Servizi Educativi del Comune di Parma in collaborazione con il LED – Laboratorio Energieducative Didattiche, ha l’obiettivo di fornire alle scuole uno strumento di facile consultazione che permetta un accesso semplice e immediato ai progetti dedicati a tutte le fasce di età.

L’iniziativa è risultato del sistema formativo del territorio e della valorizzazione del potenziale educativo, nato grazie alla sinergia fra scuole e città. La terza edizione valorizza la ricchezza di una rete educativa che vuole aiutare i ragazzi e le ragazze a diventare protagonisti del loro futuro e a sentirsi cittadini della loro città e del mondo. Per questo, il catalogo propone ai docenti strumenti per accompagnare gli studenti e le studentesse nell’acquisizione di competenze che permettano di far sentire la loro voce, di diventare cittadini attenti, creativi e propositivi nel contribuire alla costruzione di una città a misura di tutte le persone che la abitano. In questa logica, quest’anno vengono particolarmente valorizzati servizi e risorse che possono supportare il percorso dei giovani nei momenti di scelta e nei passaggi evolutivi, come lo Sportello di orientamento, lo Sportello Scuola e lo Sportello Un Arcobaleno per Parma.

Il catalogo digitale include duecentosettantuno progetti, presentate dai Settori del Comune di Parma e da quasi settanta associazioni del Terzo Settore operanti nelle aree della cultura, della salute, dell’ambiente, dello sport, della cooperazione e dei diritti, da agenzie formative, aziende locali e associazioni imprenditoriali del territorio.

I progetti spaziano in vari ambiti tematici: pari opportunità e diritti, orientamento e competenze, arte e linguaggi creativi, emozioni e relazioni, ambiente e sostenibilità, cittadinanza e memoria, scienza e tecnologia, sport e benessere, alimentazione e salute. Queste proposte sono suddivise per ordine scolastico e rispondono alle diverse esigenze educative di Nidi e Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado. Nel dettaglio, 26 progetti sono rivolti alla fascia d’età 0-6, 81 per la scuola primaria, 86 per la scuola secondaria di Primo Grado, 78 per la secondaria di Secondo Grado. La realizzazione del catalogo ha visto la partecipazione di 67 tra Associazioni, Consorzi e Imprese e 8 Settori del Comune.

Alla presentazione del catalogo hanno preso parte anche Alessia Buonagrazia, Funzionaria giuridico pedagogica del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e lo studente Mattia Mazzoli dell’Istituto Bocchialini, accompagnato dalla docente Sabrina Michelotti, che hanno illustrato la seconda edizione del progetto “Responsabilità e Relazioni: l’incontro che fa crescere”, promosso dal Comune di Parma con gli Istituti Penitenziari e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

L’iniziativa ha coinvolto scuole e istituti penitenziari per promuovere consapevolezza, responsabilità e senso di comunità attraverso percorsi di riflessione e confronto condiviso.

Le scuole possono esplorare il catalogo digitale e selezionare le proposte più adatte alle proprie esigenze sul sito di LED www.ledparma.it

Dopo l’illustrazione del catalogo, i partecipanti e le partecipanti hanno potuto effettuare una visita guidata negli spasi dedicati alle scuole a cura della S.O. Sistema Bibliotecario e si è svolta la presentazione di un progetto a cura dell’Assessorato alla Pace.

Per tutta la giornata sono stati aperti ai visitatori gli stand dei settori del Comune di Parma e delle Associazioni che collaborano ai progetti del catalogo.