Old Time show, un’edizione all’insegna del genio italiano

FORLÌ – Old Time Show torna nei giorni del 28 Febbraio e 01 Marzo 2026 presso il Polo Fieristico forlivese, un rinnovato e importante appuntamento attende gli appassionati di auto e moto d’epoca.

Il salone punta a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con l’heritage dei loro modelli più rappresentativi accanto alle proposte più attuali, riunendo in un unico contesto un numero sempre crescente di collezionisti, appassionati di motori, nonché utenti alla ricerca dell’ultimo modello con cui sostituire la propria vettura.

La felice contaminazione tra passato, presente e futuro attrae i cultori di ogni età e tempo, accomunati dalla medesima passione: il rombo delle due e quattro ruote d’antan. Una selezionata schiera di commercianti è presente alla manifestazione con un ricco parterre di auto e moto d’epoca dove individuare l’occasione perfetta per ogni visitatore, anche per chi si avvicina alle vetture classiche per la prima volta che potrà spaziare tra modelli ed offerte per ogni gusto e portafogli.

Il comitato organizzativo composto da: Romagna Fiere, “Il “Crame Aps” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola e lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini con il patrocinio di “ASI” (Automotoclub Storico Italiano) propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata.

Nel cuore del salone vive l’affascinante e variegato mondo della storia e della cultura dei motori, innovazione e ingegno accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita dedicata al mondo delle due e quattro ruote d’epoca. Ricca e vasta la scelta di accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata.

“Aspettando ASI MotoShow 2026: Riprende la corsa”

L’Automotoclub Storico Italiano non manca all’appuntamento con la tradizionale mostra-scambio romagnola, per la quale propone la mostra evento intitolata “Aspettando ASI MotoShow 2026: riprende la corsa“.

Old Time Show è il palcoscenico ideale per presentare in anteprima la 23° edizione del grande evento ASI dedicato alla storia della moto e del motociclismo (in programma dall’8 al 10 maggio a Varano de’ Melegari) e all’ingresso della rassegna forlivese sarà possibile ammirare gli esemplari più significativi dell’immediato secondo dopoguerra: gli anni della ripartenza. Questa, infatti, sarà una delle principali tematiche che animeranno il paddock di ASI MotoShow 2026. Una passerella imperdibile per gli appassionati e per i giovani che si avvicinano al mondo “vintage” delle due ruote.

Le tematiche di questa 21° edizione di Old Time Show saranno per il settore automobilistico “L’epoca d’oro dell’automobilismo”: Dal dopoguerra al boom economico e per quello motociclistico “Gli anni della rinascita”: Il Motociclismo dal 1945 al 1969.

“L’epoca d’oro dell’automobilismo”: Dal dopo guerra al boom economico

In questo particolare momento epocale della storia, l’automobilismo è stato segnato dalla ricostruzione, dall’innovazione tecnologica e dalla nascita di icone, soprattutto in Italia con la Fiat 500 e nel resto d’Europa con marchi come Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroën, Jaguar Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, Porsche e Mini. In Germania per esempio, con la Volkswagen, il cui nome significa “auto del popolo”, fu voluta per dotare tutti i tedeschi di un’automobile e nel 1948 fu completata la prima rete autostradale. L’automobile è diventata un simbolo di mobilità, status e progresso, influenzando la società, il turismo e l’urbanistica. L’Italia contribuì in modo significativo allo sviluppo di tecnologie come il motore V12 e i sistemi di sospensione avanzati, migliorando prestazioni e guidabilità. Nacquero anche modelli iconici dal design straordinario come la Ferrari 250 GTO e la Lamborghini Miura.

“Gli anni della rinascita”: Il Motociclismo dal 1945 al 1969

Il periodo dal secondo dopoguerra al boom economico fu cruciale per la storia della moto, in particolar modo grazie all’ascesa di marchi come MV Agusta, Gilera, Moto Guzzi e Norton che dominarono il motomondiale. L’epoca vide una forte crescita industriale e del benessere, portando alla motorizzazione di massa con veicoli come scooter e moto, che permisero una maggiore mobilità a una fetta sempre più ampia della popolazione. La moto divenne un mezzo di trasporto accessibile a milioni di italiani, rivoluzionando la mobilità quotidiana. Le industrie di motocicli crebbero in tutto il mondo, tra i nomi più noti: Benelli, MV Agusta, Gilera, Moto Guzzi, Moto Morini, Ducati, AJS, Harley-Davidson, Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki, BMW, DKW, Peugeout, Triumph e Norton. La moto non fu solo un mezzo di trasporto, ma divenne un simbolo di libertà e progresso sociale, permettendo di spostarsi più agevolmente e di accedere a nuove opportunità. Perché per quanto tutte le moto abbiano il loro fascino, obiettivamente alcune hanno lasciato una traccia indelebile al loro passaggio, rimanendo impresse a fuoco nelle menti di chi ha potuto ammirarle, se non addirittura guidarle. L’ esposizione tematica, come consuetudine verrà curata dalla Sport Club il Velocifero di Rimini, affiliato ASI dal 1977.

La kermesse forlivese verrà arricchita da svariate mostre, non solo quelle che dettano le tematiche di questo 2026, ma anche quelle organizzate dai vari club partecipanti.

I 100 anni della stella “Mercedes-Benz”

La famosa casa automobilistica di Stoccarda compie un secolo, infatti nel 1926, dopo la fusione con la Daimler e della Benz, nasce la Mercedes Benz con segno distintivo una stella a 3 punte contornata da una corona di alloro. La passione per le corse non è mai venuta meno nella storia Mercedes, passando dallo sport prototipi campionati vari, DTM e Formula 1 dove continua anche nel presente. Per quanto riguarda la produzione in serie è ora sinonimo di eleganza, raffinatezza tecnica e motoristica, sicurezza e qualità costruttiva. In esposizione a Old Time Show una carrellata di mezzi che ricoprono il periodo dai primi anni ‘60 al 2000.

“Scuderia Ferrari Club Forlì”

Con i suoi 44 anni, la Scuderia Ferrari Club Forlì è ormai da anni un punto di riferimento per tutti i tifosi Ferrari della zona, con le sue numerose partecipazioni ad eventi motoristici di tutti i calibri, partendo da corse come la Formula 1, il campionato World Endurance Championship (WEC) e il campionato monomarca Ferrari Challenge, che culmina con le Finali Mondiali Ferrari. Il Club ha già presenziato in edizioni precedenti dell’Old Time Show e in eventi di stampo fieristico/espositivo come l’Historic Minardi Day di Imola e si attiva costantemente per l’organizzazione di serate con personaggi di spicco del mondo Ferrari. Come contributo al territorio è in corso una collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, a cui sono state fatte donazioni di giocattoli in più occasioni. In questa edizione di Old Time Show la Scuderia presenterà alcuni cimeli legati al mondo Ferrari e diverse vetture che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante.

“Macchine Mirabolanti – Compagnia Italento”

La Compagnia Italento è stata fondata da Mauro Grassi nel 1992, dopo l’esperienza come direttore animazione nel parco divertimenti Mirabilandia. 4.000 esibizioni; 35 paesi visitati nei 5 continenti; 6 milioni di chilometri percorsi: questi sono i numeri realizzati in oltre 30 anni di attività; merito dell’originalità delle macchine teatrali pensate e create nella sede di Russi da Mauro e Luca Perazzini, collaboratore e “braccio forte” di Italento da oltre un decennio. Il Carillon Vivente è lo spettacolo di maggior successo da più di 25 anni. un’idea semplice ed estremamente suggestiva: un bianco pianoforte vaga sulle note guidato da un mimo in abiti veneziani mentre una eterea ballerina danza su di esso come in un vero Carillon. Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico ricordo nel cuore dello spettatore. Da ricordare:

Primo premio al Carnevale di Venezia

• Ospiti d’onore, ai festeggiamenti per il Capodanno Cinese ad Hong Kong

• Esibizione ai festeggiamenti Nato all’ambasciata francese di Washington D.C.

• Unico spettacolo esterno al parco invitato ad esibirsi a Disneyland Paris.

• Finale di X-Factor al Forum di Assago con Mika, Skunk Anansie e Coldplay

• Video musicale “Beautiful Disaster” con Mika

• 45 milioni di visualizzazioni totalizzate con un solo video in Facebook

La passione di Mauro e Luca per la storia dell’evoluzione della tecnologia, li ha portati a realizzare decine di macchine teatrali utilizzando autentici veicoli dell’inizio del ‘900. In occasione di Old Time Show, le creazioni più originali della della Factory, saranno esposti per la meraviglia del pubblico presente.

“Mezzi di trasporto e da lavoro storici”

In occasione di Old Time Show il Circolo Italiano Camion Storici (C.I.C.S.) espone alcuni dei mezzi di trasporto e da lavoro più caratteristici provenienti dalla propria collezione. C.I.C.S. dà nuova vita ai camion e a veicoli da lavoro e di trasporto, con l’obiettivo di preservarli dalla demolizione. Non una semplice operazione di nostalgia ma la consapevolezza che il presente ha bisogno del passato. L’associazione ha origine per opera di Gino Tassi, classe 1920, di professione autotrasportatore che, già prima della seconda guerra mondiale, con la sua ditta di trasporti, ha partecipato alla rinascita dell’Italia ed al boom economico degli anni Sessanta.

“Esposizione Madi Macchine agircole di ieri e di oggi”

L’Associazione è nata nel 1992 dalla volontà di un piccolo nucleo di otto appassionati di macchine agricole d’epoca che per lo più avevano vissuto in prima persona il grande sviluppo della meccanizzazione in agricoltura del secondo dopoguerra e che intuivano il bisogno di attribuire alle loro macchine veterane ormai vetuste il giusto tributo: non rottami inopportuni e inadeguati attuali ma pezzi di storia, di cultura, di civiltà, d’arte e design declinati e applicati al mondo dell’agricoltura per alleviare le grandi fatiche dell’uomo e ottimizzare la produzione primaria di alimenti. Durante la 37° edizione di Old Time Show metteranno in mostra i pezzi più significativi della loro collezione.

“Team 96 con il drifting car e i corsi di guida sicura”

Il Team 96 è un’associazione sportiva con sede in Romagna, con precisione a Gatteo, presieduta da Roberto Di Giovanni e dal vice Werther Lunedei, torna in pista nelle date di sabato 28 Febbraio e domenica 01 marzo con show ricchi di suspence tra evoluzioni mozzafiato e numeri da record e i nuovi corsi di drifting e guida sicura; dando la possibilità ai visitatori che vogliono avvicinarsi a questo sport di salire sulle auto affiancando i piloti, dando la possibilità di imparare gli elementi fondamentali per cimentarsi in questa disciplina fatta tutta di tecnica e piede sul gas. Durante l’evento verranno distribuiti gadget e si raccoglieranno fondi a offerta libera per beneficenza ai bimbi con disabilità. Il ricco programma di iniziative, si alternerà tra: DRIFT CAR SHOW, TAXI DRIVER SHOW, APE CAR SHOW, PROTOTIPI SHOW, AUTO RALLY SHOW, DRIFT TRUCK SHOW e MOTO ZAPPE SHOW.

“Esposizione di mezzi Tuning”

Il team di Valle del Rubicone Corse, esperto nel settore di api, scooter e vespe elaborate, parteciperà, presentando un’esposizione dedicata a veicoli a due e tre ruote personalizzati. Forti di oltre otto anni di esperienza, offriranno una panoramica delle loro migliori creazioni, accompagnate da una selezione di gadget esclusivi e adesivi personalizzati. Questa sarà un’occasione unica per appassionati e curiosi di immergersi nel mondo del tuning di alto livello e di scoprire le novità e le tendenze del settore, direttamente dai professionisti. Tutti questi eventi sono finalizzati a convogliare nelle date di Old Time Show, migliaia di giovani per diffondere la cultura e la passione per il collezionismo delle vetture d’epoca. I giovani rappresentano il futuro!

“Raduno degli Svalvolati dell’Adriatico”

Gli Svalvolati dell’Adriatico, sono un’associazione benefica nata nel 2020 per opera di Minotti Gianni, che ha la finalità di organizzare eventi e raduni con camion e tir kustom. Il fine è quello di raccogliere fondi per i reparti di Oncologia Pediatrica e Neuropsichiatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’associazione raccoglie una trentina di membri da tutto il territorio nazionale. In occasione di Old Time Show, in un’area dedicata nei parcheggi interni della Fiera di Forlì, nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile ammirare una ventina di mezzi, tutti personalizzati e opere uniche, accompagnati dallo stand ufficiale dell’associazione, con vendita di merchandising e punto informazioni.

“Circuito Kyosho pwe MINI-Z in scala 1:28”

Le Mini-Z sono modelli di auto radiocomandate in scala 1:28, prodotti a partire dal 1999 da Kyosho; spinte da motori elettrici in classe 130 e alimentate da comuni batterie ministilo AAA. I principali modelli sono: Mini-Z 2WD e 4WD possono essere a trazione posteriore 2WD con telaio, 4WD quattro ruote motrici. Mini-Z Buggy con trazione a 4WD, ammortizzatori idraulici e i braccetti con sospensioni indipendenti. Mini-Z Formula 1 riproduzione delle auto da corsa di formula 1. Mini-Z Overland SUV che utilizzano un telaio speciale per la guida su superfici irregolari. Mini-Z Monster sono auto modelli con estetica simile al BigFoot o le auto con ruote di grandi dimensioni. A disposizione circuito kyosho con cronometraggio computerizzato per provare i modellini messi a disposizione dal gruppo modellistico.

INFO, ORARI E PREZZI

Old Time Show 28 Febbraio e 01 Marzo 2026

Dalle 08.30 alle 18.30

Ingresso intero € 12,00, ridotto € 10,00

Sito www.oldtimeshow.it