Expo Bike Ferrara, tutto pronto per la seconda edizione dedicata alle due ruote a pedali, dalla storia alla tecnologia

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 nella sede di Ferrara Expo

FERRARA – 2^ EXPO BIKE FERRARA: DALLA STORIA ALLA TECONOLOGIA. LA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA D’EPOCA

Per tutte le info, il programma completo e gli aggiornamenti: https://www.expobikeferrara.it/ oppure le pagine ufficiali di Facebook e Instagram

Grandi marchi esporranno le ultime novità tecnologiche. L’occasione per vedere e toccare le bici originali di Coppi e Bartali. Sul palco dei talk, con Roberta Carta Speaker, ci saranno ospiti prestigiosi: Michela Moretti Girardengo e Gioia Bartali, presenteranno il Giro D’Italia D’Epoca 2026, in presenza delle telecamere RAI

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2025, torna sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 nella sede del quartiere fieristico del capoluogo estense Expo Bike Ferrara, l’appuntamento di riferimento per il settore del ciclismo, la mobilità sostenibile ed il cicloturismo.

L’iniziativa è stata presentata nella residenza municipale martedì 24 febbraio 2026 dall’assessore allo Sport Francesco Carità e dgli organizzatori dell’evento Dario Mezzogori e Alberto Marinelli, insieme al presidente di Ferrara Expo Andrea Moretti.

“Sono orgoglioso di dare ufficialmente il via alla seconda edizione di un evento che riguarda il mondo sportivo della bicicletta ma che porta con sé importanti aspetti di promozione e valorizzazione del nostro territorio – ha affermato l’assessore comunale allo Sport Francesco Carità -. Expo Bike ha avuto successo sin dalla sua prima edizione e quest’anno ci aspettiamo nuove soddisfazioni per una manifestazione innovativa e concreta che amplia i propri spazi. Ringrazio gli organizzatori per aver portato avanti con determinazione un evento che raccoglie sinergie e risorse di importanti realtà del territorio e non solo”.

La seconda edizione consolida Ferrara come polo nazionale del settore bike, valorizzando la vocazione green e turistica del territorio emiliano-romagnolo. Una vetrina imperdibile per imprese, professionisti, appassionati e famiglie, con oltre 100 espositori che presenteranno le ultime innovazioni tecnologiche, prodotti di alta gamma e soluzioni inclusive.

Momento clou della manifestazione: la presentazione ufficiale del Giro d’Italia d’Epoca 2026, il prestigioso circuito di cicloturismo non competitivo che celebra la storia del ciclismo con biciclette d’epoca, pedala tra borghi, paesaggi e sostenibilità. Sul palco dei talk, moderato dalla Speaker Roberta Carta, saliranno ospiti di grande rilievo: Michela Moretti Girardengo e Gioia Bartali, discendenti delle leggende del ciclismo italiano. L’evento si svolgerà in presenza delle telecamere RAI, a conferma della nuova e importante media partnership che accompagnerà il calendario 2026 del Giro d’Italia d’Epoca.

Tra gli ospiti, sul palco dei talk, anche il Vice Presidente ACSI Emiliano Borgna, l’associazione Zerosbatti, il museo del ciclismo Brianza D’epoca (con l’illustrazione delle tappe delle Ciclostoriche di Lombardia), ospiti da tutta Italia per la presentazione di gare, eventi e promozione del cicloturismo.

I visitatori potranno ammirare e toccare con mano pezzi storici unici, come le bici originali di Fausto Coppi e Gino Bartali, esposte in fiera, immergendosi nella tradizione ciclistica italiana.

Expo Bike Ferrara rinnova per il 2026 la collaborazione con il Comune di Ferrara, FIAB Ferrara ed accoglie la nuova partnership con Federciclismo Emilia Romagna. Federciclismo con FIAB che realizzeranno percorsi per bambini.

Nel ricco programma di talk, non possono mancare i giovani, con la nuova specialità arrivata dall’America: la Wheelie Bike. In Italia ed in Europa si chiama “La Bike Life”. Con i ragazzi di TSW-CREW Asd, incontri, dimostrazioni, show e performance, oltre che spiegazioni del mezzo e possibilità di prove in esterna.

Ferrara Expo, struttura funzionale e facilmente accessibile, sarà ancora una volta il cuore pulsante dell’iniziativa, pronta ad accogliere migliaia di visitatori da tutta Italia, grazie anche ad una mirata campagna di comunicazione a livello nazionale.

Il parcheggio per le auto è capiente e gratuito, ed è previsto anche il parking gratuito per le bici!

La manifestazione ospiterà oltre 100 espositori, provenienti da un’ampia gamma di settori legati al mondo della bicicletta:

• Grandi marchi e produttori di biciclette, customizzazioni speciali e modelli per persone con disabilità, rivenditori con top brand internazionali come Megamo, Cervélo, Focus, Santa Cruz, giovani imprenditori e brand emergenti;

• Presenti anche i grandi specialisti di componenti, accessori e abbigliamento tecnico (come ad esempio Damil, Selle SMP, Alè Cycling, TSA Beltrami ecc.);

• Soluzioni digitali per il fitness e associazioni inclusive per ragazzi con disabilità;

• Poste Italiane con annullo filatelico dedicato;

• Area cicloturismo con tour operator, enti territoriali e strutture ricettive (Deltaciclando, Associazione Cuneo, delegazione Calabria, Florenz Camping);

• Veicoli di supporto e servizi (Ropa, BYD, Drago Runner, Panda Bike).

La manifestazione non è solo una fiera, ma include anche un programma di eventi aperti ai visitatori.

Federciclismo Emilia-Romagna e FIAB Ferrara realizzeranno percorsi dedicati ai bambini.

GRAVEL BIKE BY BOOST EVENTS, In programma nei due giorni di manifestazione, con attività legate alla disciplina del Gravel, vi porterà in un percorso esterno alle mura di Ferrara di circa 100 km.

Festa dei Risotti: area food con formula “All You Can Eat” dedicata ai risotti, per una pausa

gustosa tra una pedalata e l’altra.

Expo Bike Ferrara si conferma un evento inclusivo, accessibile e aperto a tutti: da chi pedala ogni giorno, a chi scopre la bici per la prima volta, fino a chi la vive come passione, sport e stile di vita.

Per tutte le info, il programma completo e gli aggiornamenti: Sito ufficiale https://www.expobikeferrara.it/ | Facebook | Instagram