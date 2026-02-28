Teatro Masini, Faenza: il 28 febbraio “Serata Spellbound”

FAENZA (RA) – Teatro Masini, Faenza

Danza

Sabato 28 febbraio 2026 ore 21

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET

SERATA SPELLBOUND

La Stagione di Danza 2025/26 del Teatro Masini di Faenza si chiude sabato 28 febbraio alle ore 21 con una speciale “Serata Spellbound”, proposta da Spellbound Contemporary Ballet, in cui saranno messe in scena tre diverse performance della compagnia, Miss Invasion e Trust con le coreografie di Mauro Astolfi, e Forma Mentis con le coreografie di Jacopo Godani.

MISS INVASION

coreografia Mauro Astolfi

interpreti Anita Bonavida, Miriam Raffone, Martina Staltari

disegno luci Marco Policastro – costumi Anna Coluccia

musiche Autori Vari – Durata 15’

Questo lavoro è un pensiero su una possibile ricostruzione del sentire comune rispetto alla parola “invasione” che ormai, nel discorso pubblico si comunica attraverso metafore militari, diventate predominanti. Sul piano sociale, suona come un continuo appello ai cittadini per sbloccare risorse e giustificare politiche d’emergenza Quindi: perenne paura di una possibile invasione che ha già vinto nelle menti e cavalcato le preoccupazioni di tutti nei confronti di tutto, costruendo un nemico immaginario prima ancora che reale. Ma se ci occupassimo dell’invasione come una trasformazione positiva, ripensandolo come l’ingresso di qualcosa di nuovo? Il mondo è anche invaso di idee, di innovazioni, di gentilezza e solidarietà…

TRUST

coreografia e regia Mauro Astolfi

interpreti Maria Cossu, Giuliana Mele

disegno luci Marco Policastro – musiche Autori Vari – Durata 10’

Trust è un breve racconto di due donne che realmente non sanno come comportarsi l’una nei confronti dell’altra. Un tentativo di accordo momentaneo, che si basa sull’idea della reciproca fiducia come strumento per conoscersi un po’ più rapidamente. Un gioco intrecciato di caratteri diversi, ma con quella sottile necessità di capire cosa pensa l’altro, come potrebbe stare vicino a te, come tu potresti vivere vicino a lei. Trust è un duetto infantile, maturo, adolescenziale ma consapevole, un racconto, una suggestione su alcune decisioni che a volte vanno prese in fretta e che possono cambiare il corso della vita.

FORMA MENTIS

coreografia, art direction, luci, costumi Jacopo Godani

interpreti Maria Cossu, Giuliana Mele, Lorenzo Beneventano, Alessandro Piergentili, Anita Bonavida, Marco Prete, Martina Staltari, Miriam Raffone, Filippo Arlenghi

musica originale Ulrich Müller – musica dal vivo Alfonso Risoli

assistente alle coreografie Vincenzo De Rosa – Durata 30’

Forma Mentis, un’esperienza coreografica che celebra giovani danzatori straordinari che partecipano alla creazione di un manifesto artistico per le nuove generazioni. In questa nuova creazione, Jacopo Godani utilizza l’arte della “danza intelligente” come strumento di realizzazione e come mezzo di comunicazione diretta con le nuove generazioni.

Consapevole delle molteplici sfaccettature che siano state attribuite all’arte negli ultimi decenni, Jacopo Godani ricerca un equilibrio tra la presentazione di un formato d’arte contemporanea definito da un terreno etico e la creazione di un dispositivo che possa fungere da sostegno per giovani artisti, per trasformare la loro creatività in idee concrete e progettualità.

Forma Mentis è una piattaforma vibrante per esplorare il potenziale della danza come linguaggio universale per mezzo della propria intelligenza. Ogni passo, ogni movimento, è un’opportunità per esprimere idee e visioni, creando un dialogo dinamico con sé stessi, il pubblico e le generazioni future. In questo spazio creativo, Godani riconosce il valore del talento e della determinazione professionale. Ogni danzatore, ogni artista, è un faro di ispirazione per coloro che anelano a realizzare i propri sogni. Forma Mentis non è solo una performance, ma un impegno a creare un impatto duraturo, usando la danza come strumento di incoraggiamento a una pluralità di idee e prospettive. Ogni movimento sul palcoscenico è un passo avanti verso la scoperta e la celebrazione del potenziale umano. Forma Mentis è un invito a esplorare, a sognare e a creare, è un’opportunità per le nuove generazioni di concretizzare i pensieri, alimentare le visioni e le aspirazioni.

Biglietti: da 16 a 29 euro.

Prevendite: da venerdì 27 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Masini.

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): da venerdì 27 febbraio dalle ore 11 alle ore 13.

Diritto di prevendita e di prenotazione telefonica: 1 euro.

Biglietti online: Vivaticket. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Masini aprirà alle ore 20.

Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it