A Cesena torna la rassegna ‘Marzo delle donne’

Quaranta iniziative proposte in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna

CESENA – Il ‘Marzo delle donne’, la rassegna di incontri e iniziative proposta dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni locali aderenti al Forum sui Generis in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, torna sul territorio con un calendario di 40 eventi, capace di coinvolgere generazioni diverse. L’appuntamento è da sabato 28 febbraio a martedì 24 marzo: cultura, sport, arte, riflessione civile, musica, cinema e condivisione. L’obiettivo? Valorizzare il protagonismo femminile e promuovere i diritti, l’autodeterminazione e la parità.

La rassegna si apre sabato 28 febbraio alle ore 14:30 con la camminata collinare di due ore promossa da Women in Run Cesena ADS, con ritrovo al parcheggio piazzale Don Puglisi, e prosegue nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 19:00 in piazza Anna Magnani 143, con ‘Noi e le mestruazioni’, percorso di accompagnamento dedicato a mamme e figlie per affrontare insieme l’arrivo del ciclo mestruale. L’incontro con le madri sarà condotto da Erika Ruffilli, operatrice del benessere femminile, e da Federica Ronchi, psicoterapeuta Gestalt; prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio (info@impatto-D.com – 346 2179126), a cura di Impatto – D APS.

Sempre nel pomeriggio del 28 febbraio, alle ore 16:00, nella Sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana sarà trasmesso un film sul tema donne e lavoro.

Domenica 1° marzo, dalle 15:30 alle 17:30, il Centro Arti Visive e Sceniche di via Fusconi 59 a San Martino in Fiume ospita ‘Danza con te e the – Fit dance con the finale’, a cura di Compagnia Fuori Scena (iscrizioni: 347 2465064 – info@compagniafuoriscena.it). Lunedì 2 marzo, alle ore 17:00, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la conferenza ’20 luglio 1903, Caterina Baratelli, donna determinata e pittrice d’eccezione’, nell’ambito del ciclo ‘Giornate particolari nella storia di Cesena’ con Franco Spazzoli e Auser. Alle 17:30 al Cinema Astra è in programma la proiezione gratuita del film ‘Il mio giardino persiano’ (Iran, Francia, Svezia, 2025, regia di Maryam Mogghaddam e Behtash Sanaeeha), a cura di Consorti Rotary Club Cesena.

Martedì 3 marzo prende avvio il ciclo di incontri a cura di Apeiron Odv a Casa Bufalini dal titolo ‘Ricomincio da te’ (fino al 24 marzo). Si tratta di un percorso gratuito di accompagnamento qualificato per donne che vogliono rientrare nel mondo del lavoro. È richiesta la prenotazione a info@aperionitalia.it oppure chiamando il 3534651545.

Martedì 3 marzo, dalle 17:00 alle 19:00 e mercoledì 4 marzo dalle 17:00 alle 19:00, il foyer del teatro Bonci ospiterà il laboratorio di danza gratuito con la coreografa Silvia Gribaudi promosso da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e rivolto a donne over 60 (iscrizioni entro il 28 febbraio a progetti@teatrobonci.it. È già sold out l’appuntamento del 4 marzo). Martedì 3 marzo alle 15:30, presso Auser – Sala Oscar Alessandri, si svolgerà la conferenza spettacolo ‘Al doni d’una volta’ di Radames Garoia e Nivalda Raffoni. Mercoledì 4 marzo, dalle 18:00 alle 20:00, il Centro Arti Visive e Sceniche propone ‘Danza con te e the – Yoga con the finale’, mentre venerdì 6 marzo, dalle 20:00, nello stesso spazio si terrà ‘Danza con te e the – Pizzica con the finale’, sempre a cura di Compagnia Fuori Scena.

Giovedì 5 marzo alle ore 20:30 la Biblioteca di San Mauro Pascoli ospiterà l’incontro con Doriana Ravaldini, moderato da Luisa Turci, attivista di Agedo Tenda di Gionatan. Sabato 7 marzo la giornata si aprirà alle ore 8:00 al campetto di calcio delle Vigne (via Casali, 300) con attività sportive e partita di gala insieme alle donne delle associazioni camerunesi di Cesena, Forlì, Rimini e Bologna. Alle ore 10:30, all’Opificio Artaj, si terranno le prove canore di Bandada Coro Migrante per la passeggiata letteraria musicale dell’8 marzo; ; alle 14:30 è prevista una camminata di due ore con Women in Run Cesena ADS dai Giardini Pubblici Verdi; dalle 17:00 alle 19:00 in piazza Anna Magnani 143 torna ‘Noi e le mestruazioni’ con incontro Madri e Figlie, con Erika Ruffilli e Federica Ronchi (prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio: info@impatto-D.com – 346 2179126); alle ore 18:00 in via Federico Comandini 13 si svolgerà la Serata di Gala – Festa con le associazioni camerunesi di Cesena, Forlì, Rimini e Bologna.

Domenica 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, alle ore 15:00 dal chiostro delle Palme in via Aldini 26 (ex Convento San Biagio) partirà la passeggiata letteraria musicale con gruppi di lettura: un percorso a tappe con letture e transito canoro che attraverserà Barriera, piazza del Popolo e via Caporali (Galleria a cielo aperto con opere grafiche degli studenti dell’Istituto Versari Macrelli) fino alla Malatestiana, a cura di Biblioteca Malatestiana, Le Libranti – Ipazia Liberedonne, Pagine Sorelle, Sacchi di Libri, Caratteri mobili e Bandada Coro Migrante.

Alle 16:00 nella Sala Proiezioni della Malatestiana si terrà una proiezione cinematografica. Alla ore 17:00 nella Lignea Appuntamento con la poesia al femminile dedicato alla poesia di Wisława Szymborska, a cura di Poesis APS. Dalle 18:00 alle 22:00 al Mariposa (via Perticara 150) si terrà la Festa delle Donne del Jazz con concerto swing, DJ set, buffet e ballerini; costo di partecipazione 30 euro, il ricavato sarà devoluto al Centro Donna Centro Antiviolenza di Cesena, a cura di Scuola di Ballo Swing Roads ADS. Alle 19,00 al Cinema Eliseo è in programma la proiezione del film di animazione Persepolis (Iran 2007, regia di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud), a cura di Cinema Eliseo.

Il programma proseguirà martedì 10 marzo alle 15:30 presso Auser – Sala Oscar Alessandri con la proiezione gratuita del film Harriet (USA 2019, regia di Kasi Lemmons). Venerdì 13 marzo alle 18:15-19:30 all’Hub di Borello si terrà ‘Voci di Femmine’, spazio di condivisione tra donne di età diverse, incontro aperto e gratuito con prenotazione consigliata (3462179126 – info@impatto-d.com), a cura di Impatto D; alle 18:45 al Cinema Eliseo ‘Donne al centro: Prima di te – Dopo di me. Dialoghi tra madri e figlie’, biglietti 8 euro, ridotto 5 euro, con ricavato devoluto al Centro Donna Centro Antiviolenza di Cesena, danze a cura di Accademia 49 e dialoghi con il pubblico a cura di Limo APS.

Mercoledì 11 marzo, alle ore 19:00, al cinema multisala Eliseo, proiezione del film ‘The ugly stepsister’ a cura del Cinema Eliseo e dell’Associazione Ipazia Liberedonne. Venerdì 13 marzo, dalle 18:15 alle 19:30 all’hub di Borello si terrà l’evento ‘Voci di femmine – Spazio di condivisione tra donne di età diverse’ (incontro aperto e gratuito. Prenotazione consigliata al 3462179126 – info@impatto-d.com. A cura di Impatto D). Alle ore 18:45 al cinema Eliseo ‘Donne al centro: prima di te-dopo di me. Dialoghi tra madri e figlie’ (Biglietti 8 euro, ridotto 5 euro). Il ricavato sarà devoluto al Centro Donna Centro Antiviolenza di Cesena. Danze a cura di Accademia 49 e dialoghi con il pubblico a cura di Limo APS.

Sabato 14 marzo, alle ore 09:00, al palazzo del Ridotto si terrà ‘Gianni Rodari e il femminile’ con Marzia Camarda e Giuseppina Diamanti in collaborazione con AUSER Cesena; alle 14:30 nuova camminata pianeggiante di due ore con Women in Run Cesena ADS dal parcheggio dell’Ippodromo; dalle 17:00 alle 19:00 in piazza Anna Magnani 143 nuovo appuntamento con ‘Noi e le mestruazioni’ – incontro Madri e Figlie, con prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio (info@impatto-D.com – 346 2179126), a cura di Impatto – D APS; è inoltre prevista la lettura del nuovo opuscolo del Centro Donna a cura di Centro Donna CAV Cesena.

Domenica 15 marzo, alle ore 17:00 nell’Aula Magna della Malatestiana si terrà il reading multilingue con live drawing ‘La casa delle Fenici – Un viaggio tra poesie, musiche e parole dal mondo’, a cura di Compagnia delle Fenici in collaborazione con Associazione Barbablù. Lunedì 16 marzo dalle 15:00 alle 17:00 al cine-teatro Verdi di Forlimpopoli (piazza Antonio Fratti 7) si svolgerà l’incontro pubblico ‘L’arte della riparazione – Donne costruttrici di libertà e giustizia sociale’ con la storica Marcella Filippa, autrice di ‘La riparazione – Donne che rammendano il mondo’ (ed. Lindau), a cura di CISL Romagna e Coordinamento Donne CISL Romagna (info 3922306467 – cisl.romagna@cisl.it). Martedì 17 marzo, alle 20:45, presso la sala Eliseo Art Lab si terrà il confronto pubblico ‘Corpi non conformi – Grassofobia e diversità dei corpi’ con Marianna The Influenza, social media manager e divulgatrice intersezionale, e la psicologa Anna Grazia Giulianelli, a cura dell’Associazione femminista Ipazia Liberedonne APS in collaborazione con Apeiron.

Sabato 21 marzo, alle ore 15:00 Women in Run Cesena ADS propone la Camminata di Primavera con ritrovo a Cervia, Arenile Bagno Anna 95, tra spiaggia e pineta, con merenda finale in collaborazione con MicaMar (prenotazione obbligatoria per la merenda, contributo 7 euro); dalle 17 alle 19 in piazza Anna Magnani 143 si terrà ‘Noi e le mestruazioni’, con Erika Ruffilli e Federica Ronchi (prenotazione obbligatoria entro il 25 febbraio: info@impatto-D.com – 346 2179126), a cura di Impatto – D APS.

Domenica 22 marzo alle 17:00 nella sede di Limo APS in Corso Ubaldo Comandini (entrata sotto l’arco di Porta Santi) secondo appuntamento della rassegna Parole Infuse con la pedagogista, counsellor e formatrice Alessia Dulbecco che presenterà ‘Il piacere sovversivo. Breve storia della masturbazione’ (2025), a cura di Limo APS, Voci Plurali e Apeiron ODV, Biblioteca Oltre le Differenze. Martedì 24 marzo, dalle 16:30 alle 18:45, nella Sala Lignea della Malatestiana si terrà l’incontro con l’autrice Marilena Umuhoza Delli nell’ambito del Progetto ‘Universo parallelo: autrici non eurocentriche’ a cura di Progetto SAI e Centro Interculturale MoviMenti. Mercoledi 25 marzo, ore 18:30, al Circolo Shanti APS (piazza Partigiani, 11) andrà in scena l’evento ‘Violenza di genere e colonialismo nelle terre palestinesi occupate’. Un’analisi su genere, etnia, colonialismo e letture di scritti di autrici femministe palestinesi (fc.segreteria@er.cgil.it – 0543 453711). A cura di CGIL Forlì Cesena e Coordinamento Parità di Genere CGIL Forlì Cesena in collaborazione con Associazione Nazra, Ipazia Libere Donne, Apeiron ODV. Sabato 28 marzo, alle ore 11:00, la scrittrice Silvia Cavalieri presenta nell’Aula Magna della Malatestiana il romanzo ‘L’argine delle erbarie’ (ed. Solferino). Dialogherà con lei la giornalista e scrittrice Laura Pezzino.

La programmazione integrale del Marzo delle donne 2026 è reperibile sul sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/marzodelledonne2026/.